TALTE TIL SIKKERHETSRÅDET: Roger Waters befant seg i Sveits da han talte til FNs sikkerhetsråd på link.

Roger Waters talte til FNs sikkerhetsråd - møtt med ukrainsk sarkasme

Pink Floyd-legenden var invitert av Russland for å tale til FNs sikkerhetsråd. Ukrainas representant lot seg ikke imponere.

Den smått absurde seansen gikk av stabelen under møtet i FNs sikkerhetsråd i New York onsdag. Roger Waters var invitert av Russland for å snakke om krigen i Ukraina.

Waters har fått kraftig kritikk i det siste, spesielt etter et intervju han gjorde med tyske Berliner Zeitung, som han selv har publisert på sine egne hjemmesider. Her gjentar han Putins «argumenter» for å gå til angrepskrig mot Ukraina: For å stoppe et påstått «folkemord» på den russisktalende befolkningen i Donbas (som aldri har skjedd), og for å kjempe mot nazisme i Ukraina.

I Intervjuet gir han skylden til Vesten og Ukraina for at krigen brøt ut.

79-årige Waters var altså invitert av Russland, men ifølge Guardian påstod han å snakke på vegne av sine «fire milliarder brødre og søstre». Intet mindre.

Waters ba om umiddelbar våpenhvile, og overrasket antakelig dem som hadde invitert ham da han uttalte følgende:

HADDE MED HUNDEN: Roger Waters var ikke alene om budskapet til FNs sikkerhetsråd.

Den russiske føderasjonens invasjon var ulovlig. Jeg fordømmer den på sterkest mulige måte. Men, Russlands invasjon av Ukraina skjedde ikke uprovosert, så jeg fordømmer også provokatørene på sterkest mulig vis.

Russland kaller fortsatt angrepskrigen en «spesialoperasjon».

INVITERTE WATERS: Russlands FN-ambassadør Vasily Nebenzia kommenterte ikke rockestjernens fordømmelse av Russlands invasjon.

Russlands FN-ambassadør Vasily Nebenzia kommenterte ikke Waters fordømming av invasjonen da han fikk ordet etterpå, men kalte rockestjernens analyser for «svært presise». Han omtalte også Waters som en av de mest prominente aktivistene i antikrigsbevegelsen.

Den ukrainske FN-ambassadøren Sergyi Kyslytsya har vært i flere ordkriger med Nebenzia i FN tidligere.

Han fikk også ordet etter seansen med Roger Waters.

Han kommenterte at Pink Floyd selv var bannlyst i Sovjetunionen da de protesterte mot landets invasjon i Afghanistan i 1979.

INGEN WATERS-FAN: Ukrainas FN-representant Sergyi Kyslytsya.

– Det er ironisk, om ikke hyklersk, at herr Waters nå prøver å «hvitvaske» en annen invasjon. Så trist det er for hans tidligere fans å se at han aksepterer sin rolle som - og her må han siteres videre på engelsk - : «another brick in the wall - the wall of Russian disinformation and propaganda».

Kyslytsya referer her til Pink Floyds største hit «Another Brick in the Wall» fra albumet «The Wall» fra 1979, som Waters var den viktgiste bidragsyteren til.

Kyslytsya avsluttet på syrlig vis:

– Fortsett å klimpre på gitaren du, Waters. Det kler deg bedre enn å belære sikkerhetsrådet. Ingen flyvende griser her takk, sa han til slutt. Også en Pink Floyd referanse siden de - og Roger Waters solo - har flyvende griser på konsertene sine, og bilde av en flyvende gris på albumcoveret til «Animals» fra 1977.

Det er ikke bare fra Ukraina Waters har fått kritikk i det siste. Feiden med hans tidligere Pink Floyd-kollega David Gilmour har pågått mer eller mindre siden 1985, og denne uken nådde forholdet et bunnivå.

Gilmours kone, og Pink Floyd-låtskriver, Polly Samson gikk kraftig til angrep på Waters via Twitter tidligere uken.

Hun kalte ham blant annet antisemitt og Putin-apologet, en Twitter-melding David Gilmour kopierte og kommenterte med «Hvert ord er sant».