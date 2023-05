PÅ TUR: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte mandag blant andre Moses Wetangula (t.h.), som er leder i det kenyanske parlamentet.

Lavrov på ny frierferd i Afrika: − Her blir han ønsket velkommen

Utenriksminister Sergej Lavrov (73) er igjen på Afrika-tur - for tredje gang i 2023. – Han prøver å få politisk støtte i Afrika, sier en amerikansk ekspert til VG.

– Det er sjette eller syvende gang Lavrov er i Afrika bare siden starten på Ukraina-krigen, sier direktør Joseph Siegle ved Africa Center for Strategic Studies i Washington til VG.

– Dette viser hvor viktig Afrika er for Russland. Faktisk er Afrika nå viktigere for Russland eller Russland er for Afrika, fortsetter Siegle.

– Hvorfor?

– Russland er isolert. De har ikke mange venner lenger. Det er begrenset hvor de kan dra. Men til Afrika kan russiske ledere dra og her blir han ønsket velkommen. På den måten forsterker de sin oppfatning av de ikke er isolerte.

Sergej Lavrov møtte mandag Kenyas politiske elite i et uventet besøk.

I slutten av uken skal Lavrov delta på BRIKS BRIKS Et samarbeidsforum for landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. ’ utenriksministermøte i Cape Town i Sør-Afrika.

Da han var i Afrika i januar, besøkte Lavrov Sør-Afrika, Eswatini (Swaziland), Angola og Eritrea.

I februar var utenriksministeren i Mali, Mauretania og Sudan.

– Vi har et uoppdaget potensial innen handel, økonomi og investeringer, sa Lavrov blant annet i Kenya, gjengitt av Kommersant.

MØTTE PRESIDENTEN: Sergej Lavrov fikk også møte Kenyas president William Ruto mandag.

Joseph Siegle mener imidlertid at det handler bare om én ting:

– Lavrov prøver å få politisk støtte i Afrika. Russland prøver nå å fremstille seg selv som et offer, og at dette i virkeligheten handler om at de forsvarer seg mot et aggressivt Vesten. De vil ha oppmerksomheten bort fra selve krigen i Ukraina. Ved å fremstille det som en øst-vest-konflikt, vil de trekker oppmerksomheten bort fra sine imperialistiske ambisjoner i Ukraina, sier Siegle.

– Russland prøver å overbevise flere afrikanske land om at de ikke skal støtte fordømmelsen av deres krig.

Da FNs generalforsamling i begynnelsen av mars behandlet en erklæring om at Russland øyeblikkelig måtte trekke sine styrker ut av Ukraina, valgte et stort antall afrikanske land å avstå fra å stemme. Andre afrikanske land var ikke til stede i salen.

– Hvor får russerne støtte?

– Det handler ofte om land som ikke er så demokratiske, autoritære ledere som ikke stiller Lavrov ubehagelig spørsmål om demokrati og menneskerettigheter.

Joseph Siegle nevner land som Mali, Burkina Faso og Den sentralafrikanske republikk som eksempler på land der Russland har mest innflytelse.

Lavrovs reise til Afrika kommer etter at Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba var i verdensdelen sist uke. Han ba om at de afrikanske nasjonene som til nå har vært «nøytrale», gjorde noe med det.

– Vi snakker med våre afrikanske venner og prøver å forklare dem at nøytralitet ikke er svaret, sa Kuleba på en pressekonferanse onsdag i Addis Abeba i Etiopia.

Ukrainas utenriksminister sa også at Ukraina planla å åpne flere ambassader i Afrika og arrangere et toppmøte med kontinentets ledere.

Russland skal ha et afrikansk-russland toppmøte i St. Petersburg i juli.

