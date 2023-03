Stor skyskraperbrann i Hongkong

Det pågår en gigantisk brann i en skyskraper i Hongkong.

South China Morning Post skriver at to personer er fraktet til sykehus etter brannen. Tilstanden til personene er imidlertid ukjent.

Brannen skal ha startet torsdag i en skyskraper som fortsatt er under konstruksjon, i det som skal være ett av Hongkongs mest populære shoppingdistrikter.

Avisen skriver at det har blitt hørt eksplosjoner som følge av brannen, og at det også er boligområder og kjøpesentre bare et steinkast unna.

Nødetatene mottok flere meldinger om brannen klokken tundt klokken 16.10 norsk tid.

Det har blitt sett brennende materialer og gnister i luften i området, og på et tidspunkt skal det ha vært fare for spredning til et nærliggende hotell.

Flammer skal ha blitt observert rundt stillaser ved flere av skyskraperens etasjer, samtidig som brannmannskaper jobber iherdig mot flammene.

Byggeprosjektet som står i brann skulle etter planen bli på 42 etasjer og inneholde 500 hotellrom, skriver South China Morning Post.

