Norge slutter seg til EU-sanksjoner mot Iran

EU innførte mandag sanksjoner mot flere personer og organisasjoner i Iran knyttet til den brutale volden som er brukt mot demonstranter den siste tiden. Nå følger Norge etter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har reagert sterkt og tydelig på situasjonen for iranske kvinner og myndighetenes brutalitet i møte med fredelige demonstranter, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

NRK omtalte saken først.

– Det er klokt for Norge å gjøre dette sammen med en gruppe land, og det er naturlig for oss å jobbe sammen med EU-landene. Dette er et veldig klart og tydelig signal som Iran kommer til å oppfatte som en tydelig protest fra Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til kanelen.

EU innførte mandag sanksjoner mot om lag 15 iranske personer og organisasjoner knyttet til den brutale volden som er brukt mot demonstranter den siste tiden.

Sanksjonene innebærer at personene nektes innreise til EU, og at eventuelle verdier som er plassert i EU, holdes tilbake.

Tiltakene rammer blant annet det såkalte moralpolitiet.

– Norge er tilsluttet EUs sanksjoner mot Iran, og vi tar sikte på å også slutte oss til sanksjonene som EU vedtok i dag, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

PROTESTER: Etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt har det vært store protester i Iran.

Den siste tiden har det vært store protester i Iran etter at den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt 16. september.

Tre dager tidligere ble hun stoppet på gaten i Teheran, angivelig fordi hun ikke hadde dekket håret tilstrekkelig til.

Amini ble arrestert for brudd på landets strenge kleskodeks for kvinner.

Unge kvinner har ledet an i protestene og har ropt slagord med krav om likestilling og regimeskifte, brent hodeplagg og klippet av seg håret i protest mot regimets maktbruk.

Ifølge menneskerettsgruppen Iran Human Rights har minst 215 personer blitt drept under demonstrasjonene.