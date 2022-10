PRESIDENT: Vladimir Putin er torsdag på plass som Russlands representant i «Konferansen om samkvem og tillitsskapende tiltak i Asia», som holdes i Kasakhstans hovedstad Astana.

Derfor føler russerne at Putin har sviktet dem

President Vladimir Putin er stadig mer presset på hjemmebane. Den vanlige russer føler at presidenten har lurt dem.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det mener Russland-eksperter som VG har snakket med – tre uker etter at Putin beordret delvis mobilisering.

Samtidig viser ferske tall fra meningsmålingsinstituttet Levada at russere flest skjønner at krigen ikke går som de har trodd – og som Putin har lovt dem: 53 prosent av dem mener nå at krigen fortsatt er vellykket – mens tallet i mai var 73 prosent.

Det som bekymrer folk, stadig ifølge Levada, er at krigen har vart for lenge, at det har blitt mobilisering, at Russland skal tape – og at folk dør.

– Den store lojaliteten Putin har opplevd i folket kan begynne å svikte, sier professor emeritus og Russland-ekspert Kristian Gerner til VG.

– Putin satset på å få legitimitet gjennom nasjonalisme og suksess i krigen – etter at russisk økonomi allerede hadde fått trøbbel. Jeg tror det som skjer nå er meget alvorlig for Putin, fortsetter Gerner, som holder til ved Lunds Universitet i Sverige.

– Dilemma for Putin

Han tror ikke Putins stilling er truet før hans egne støttespillere i det nasjonale sikkerhetsrådet vender ham ryggen. Derimot er Gerner redd for hva Putin kan gjøre med tanke på folket:

– Putin er i et dilemma – om han skal gjøre som ayatollaene i Iran og bli enda tøffere eller være mer tilbakeholden som Moskva i 1989. Jeg er redd Putin kommer til å følge eksempelet i Iran, sier Gerner – med henvisning til hvordan prestestyret i Iran har valgt å slå ned på protestene der.

UTENLANDS: Vladimir Putin kommer til en konferanse i Kasakhstans hovedstad Astana torsdag.

Den svenske forfatteren og tidligere Russland-korrespondenten Stig Fredrikson er enig:

– Jeg tror mobilisering utgjør en stor forskjell ved at det kan knekke tilliten til Putin. Russerne og Putin har lenge hatt en «sosial kontrakt» der middelklassen – som i stor grad bor i storbyene – får leve i fred så lenge Putin får drive med sin politikk. Nå er etter kontrakten brutt.

– Hvorfor?

– Fordi krigen først ble ført med kontraktsansatte soldater – som i stor grad kom fra avsidesliggende områder og etniske minoriteter. Men mobiliseringen som Putin beordret den 21. september rammer hele befolkningen, og da også den vanlige russer. Det ødelegger tilliten til Putin.

– Ond sirkel

– Mange russere har ikke følt seg berørt av krigen før. Det gjør de nå. Og ut fra det kan vi trekke den sluttsatsen at russerne føler seg sviktet av Putin.

Fredrikson peker også på at mobiliseringen går ut over økonomien ved at forretningen får færre kunder fordi folk blir mobilisert eller flykter utenlands. Og bedriftene mister ansatte.

– Det er en ond sirkel.

PRESTISJETAP: Krim-broen ble i helgen delvis ødelagt i en eksplosjon. Vladimir Putin mener at ukrainsk etterretning står bak. De benekter dette.

– Føler Putin seg mest redd for folket eller for at hans indre krets skal gå mot ham?

– Jeg tror ikke Putin er urolig over at folket føler seg sviktet. Han bryr seg ikke om det. Han har alltid betraktet vanlige folk som kanonføde, han har ikke respekt for menneskeliv. Han er atskillig mer redd for haukene i Moskva.

– Men har ikke haukene allerede vunnet kampen ved at Putin nå bruker hardere midler?

– Jo, men spørsmålet er om haukene er fornøyde. Krigen går dårlig for Russland. Jeg er redd for at haukene vil kreve enda mer av Putin, sier Fredrikson til VG.

– Skummelt

Arve Hansen i den norske Helsingforskomiteen er Russland-ekspert og aktuell med boken «Ukraina: Historien. Menneskene. Krigen.». Han er også opptatt av at russerne føler at krigen er atskillig nærmere dem selv enn før.

– Krigen er på mange måter snudd på hodet. Tidligere i krigen var det sånn at annenrangs russere – fattige, etniske minoriteter og innsatte, spesielt i periferien – har sett krigen som en mulighet til å komme ut av den situasjonen de har vært i. Armeen har lokket med en vei ut og gode lønninger. Nå har krigen også kommet til dem som sitter høyere i hierarkiet, den hvite, kristne middelklassen som bor i de største byene, som Moskva og St. Petersburg. Mange synes det er skummelt. Mange har forstått at Ukraina er blitt en kjøttkvern for russiske soldater.

Den russiske armeen driver en heftig vervingskampanje. Denne plakaten står rett ved utenriksdepartementets bygning i Moskva sentrum. Det står «For en verden uten nazismen!».

En gruppe av soldatmødre og – koner har sendt brev til president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu der de protesterer mot at deres vernepliktige sønner/ektemann må tjenestegjøre helt ved grensen til Ukraina, i Belgorod fylke, der det har vært en rekke ukrainske angrep. Det handler om 400 soldater, melder theins.ru.

– De blir konstant beskutt og har ingen militær trening, heter det i brevet fra kvinnene til Putin.

– Slike protester er viktig. Det er vanskelig for myndighetene å slå tilbake mot mødre og koner til soldater, sier Arve Hansen.

Han har nær kontakt med kolleger og bekjente både i Russland og i nabolandene. Hansen vurderer situasjonen slik:

– Det har gradvis gått opp for mange at denne krigen kan få katastrofe konsekvenser. Selv om de jeg snakker med i Moskva og St. Petersburg sier at det fortsatt er rolig og at de virkelige store protestene foreløpig har uteblitt, betyr det på ingen måte at det er stabilt. Ting kan plutselig endre seg.

Spiller på frykt

– Vi i Helsingforskomiteen er redd for hva som kan skje. Det ser ikke ut som vi kommer utenom en eskalering av konflikten. Vi er redd for at enda flere uskyldige mennesker kommer til å dø før dette tar slutt.

Hans kollega Aage Borchgrevink, som også er aktuell med boken «Krigsherren i Kreml», sier det slik til VG:

– Da jeg begynte å skrive, tenkte jeg at dette er slutten for Putin-regimet. Det tror jeg fortsatt. Jeg tror fremdeles at det er siste akt i hans saga.

– Hvorfor?

– Fordi jeg føler at Putin har spilt ut nesten alle kortene nå. Han har brutt kontrakten han hadde med russerne. Den nye kontrakten består av frykt, frykt for atomkrig og for splittelse og sammenbrudd, frykt for Putin og hans politi. Dette gjør folk redde. Folk som er redde, kan gjøre mye.

Han har likevel et håp:

– Putin har mange problemer, men det største er at Russland taper på slagmarken – derfor tror og håper jeg han vil se etter en vei ut.