Steve Bannon dømt til fire måneder i fengsel

Straffeutmålingen er nå klar mot Trumps tidligere sjefstrateg, som ble dømt for forakt mot den amerikanske Kongressen i juli.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bannon må sone fire måneder i fengsel, samt betale en bot på 6.500 dollar, som tilsvarer om lag 70.000 norske kroner.

Dette melder blant annet nyhetsbyrået Reuters.

Bakgrunnen er at han ble stevnet til å fremlegge dokumentasjon og møte den såkalte 6. januar-komiteen i forbindelse med kongress-stormingen i fjor. Dette nektet Bannon gjentatte ganger å gjøre, noe som førte til at han ble dømt for forakt for Kongressen i juli.

Dommeren i saken, Carl Nichols, fortalte ifølge NBC News at dommen er ment til å virke avskrekkende for andre:

– Det var nødvendig med en påminnelse om at offentligheten skal samarbeide med Kongressens etterforskninger.

Det amerikanske justisdepartementet hadde i utgangspunktet bedt om seks måneder i fengsel for den tidligere Trump-rådgiveren, og la vekt på at «han hindret en kongressetterforskning av stor nasjonal betydning».

Bannon vil få mulighet til å anke dommen, ifølge NBC.