Eldgamle olabukser solgt for nærmere én million

Et par jeans fra Levi's, som stammer fra 1880-tallet, ble nylig solgt for den nette sum av 87.400 dollar på en auksjon i New Mexico.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Salgssummen tilsvarer litt i underkant av én million norske kroner.Dette fremkommer på auksjonssiden Live Auctioneers.

Saken er også omtalt av blant annet Wall Street Journal og CNN. Sistnevnte skriver at salgsprisen er en av de høyeste noensinne for et par olabukser.

Den usedvanlige høye prisen har sannsynligvis noe å gjøre med alderen på de slitte bomullsplaggene.

Selgerne hevder nemlig at de stammer fra helt tilbake på 1880-tallet, og at det trolig er de eldste olabuksene som noensinne er lagt ut på auksjon.

– Disse er den hellige gralene for de som samler på vintage olabukser, og har vært i en privat samling siden de ble funnet for lenge siden, heter det i salgsbeskrivelsen.

En av kjøperne forteller til CNN at buksene ble funnet i en forlatt gullgruve for om lag fem år siden.

– Disse jeansene er ekstremt sjeldne – spesielt i denne fantastiske slitte tilstanden og størrelsen, sier han til kanalen.

En lapp på innsiden av buksene røper også en litt mørkere side av olabukse-historien. Der står nemlig dette gamle slagordet til bukseprodusenten:

– Den eneste typen som er laget med hvitt arbeid.

The Wall Street Journal skriver at dette refererer til den amerikanske ekskluderingsloven som forbød kinesiske arbeidere å reise til USA fra 1882 og helt frem til 1943.

Kjøp og salg av gamle olabukser er heller ikke noe ukjent fenomen i Norge. I august hevdet NRK at du måtte ut med opptil 2000 kroner for et par gamle Levi’s bukser på Tise.