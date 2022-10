Russisk TV-direktør suspendert etter uttalelser om at ukrainske barn burde druknes

En av toppsjefene i Russia Today (RT) sa søndag på statlig TV at ukrainske barn burde druknes og brennes levende. Nå er han suspendert fra jobben.

Det er Anton Krasovskyjs, RTs kringskastningsdirektør, som kommer med uttalelsene under en samtale med science fiction-forfatter Sergej Lukjanenko.

Sistnevnte snakker om det han kaller det «sinnssyke nivået av løgner og syke fantasier» i samfunnet. Han trekker frem et eksempel om at russiske soldater skal ha fått utdelt Viagra for å voldta ukrainske kvinner.

– Ja, delt ut til våre soldater for å voldta ukrainske bestemødre. Disse bestemødre brukte oppsparte penger til sine begravelser på å bli voldtatt av russiske soldater, svarer Krasovskyj.

Han bruker nedsettende betegnelser om ukrainere, som han mener alltid har hatet russere.

Se klippet i toppen av saken.

Utdraget ble først publisert av Julia Davis. Hun er spaltist i The Daily Beast og grunnlegger av Russian Media Monitor, som overvåker russiske medier og propaganda.

– Drukne disse barna

Gjesten Lukjanenko fortsetter med en historie om et Ukraina-opphold i barndommen på 80-tallet, der han hevder han ukrainske barn brukte nedsettende betegnelser om russere, som barna mente okkuperte Ukraina.

Ifølge Lukjanenko var det russisktalende barn med russisk etternavn.

– De burde blitt druknet i Tysyna (elv i Ukraina, red.anm.), svarer Krasovskyj.

SUSPENDERT: Kringskastningsdirektør Anton Krasovskyj i RT er midlertidig suspendert etter uttalelser i TV-kanalens program.

– Der hvor endene bader. Bare drukne disse barna, drukne dem rett i Tysyna. Det er ikke din metode, dere SCI Fi-forfattere er smarte mennesker, men det er vår metode, fortsetter han.

Krasovskyj understreker at alle som mener russere okkuperer Ukraina, fortjener å bli kastet i elven med sterke strømninger.

Men han stopper ikke der:

Krasovskyj foreslår også at ukrainere bør stenges inn i små trehytter og brennes levende, før han ler av sin kommentar.

Lukjanenko følger opp med å si at Sovjetunionen var svært syk og at Ukraina var et av de mest påvirkede områdene.

– Og det er fordi det ikke burde eksistere i det hele tatt, konkluderer Krasovskyj.

Klippet ble søndag flittig delt i sosiale medier. Mange har reagert kraftig på kringkastingsdirektørens uttalelser.

SUSPENDERT: Krasovskyj i St. Petersburg juni i år.

Suspendert

RTs mektige sjefredaktør Margarita Simonjan opplyste sent søndag kveld at Krasovskyj er midlertidig suspendert fra stillingen.

Tidligere har Simonjan selv kommet med homofobiske uttalelser om krigskritikere, tatt til orde for bruk av atomvåpen og tredje verdenskrig og for å frata ukrainere tilgang på strøm og vann.

Men Krasovskyjs oppfordring om å drukne ukrainske barn, forvirret henne, skriver hun på Twitter.

FORVIRRET: Sjefredaktør Margarita Simonjan i RT er forvirret over uttalelsene.

– Anton Krasovskyjs uttalelse er vill og ekkel. Kanskje Anton vil forklare hva slags midlertidig galskap det forårsaket og hvordan han tok ordene i sin munn. Det er vanskelig å se for seg at Anton oppriktig mente at barn skulle druknes, skriver hun.

– For barna i Ukraina, så vel som i Donbas og alle andre barn, ønsker jeg at dette skal ta slutt så snart som mulig og at de kan leve og studere i fred igjen – på språket de anser som sitt morsmål, fortsetter hun.

– Så ikke hvor grensen gikk

Krasovskyj skrev natt til mandag et innlegg på sin Telegram-konto:

– Jeg er veldig flau over at jeg av en eller annen grunn ikke så hvor grensen gikk. Om barn. Det kan jo skje, man er på lufta og blir revet med. Du kan ikke stoppe, skriver han og fortsetter:

– Jeg beklager til alle som ble satt ut av dette. Jeg beklager til Margarita, til alle som synes det var vilt, utenkelig og uoverkommelig. Jeg håper dere tilgir meg.