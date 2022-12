OPPRØR: En demonstrant løper igjennom sentrum av hovedstaden Lima 11. desember.

Anne (27) strandet etter opptøyer i Peru: − Jeg vil bare ut

Myndighetene i Peru har erklært landsomfattende unntakstilstand, og landet er i kaos. Danske Anna Kamstrup er blant 5000 turister som ikke kommer seg ut av landet.

– Jeg vil bare ut av landet. Det er ikke noe jeg trodde jeg kom til å si, men nå vil jeg bare hjem. Det spiller ingen rolle hvordan, nå vil jeg bare ut, sier danske Anne Kamstrup (27) til VG.

Hun er en av flere tusen turister som sitter fast i Peru etter opptøyene og protestene som startet da president Pedro Castillo ble avsatt i forrige uke.

Siden har landet vært i kaos:

Castillos støttespillere har demonstrert i en rekke byer, og forrige uke tok demonstranter over flyplassen i Andahuayla.

Som følge av opptøyene har myndighetene erklært en landsomfattende unntakstilstand.

Nasjonalforsamlingen avviste fredag å fremskynde valget for å dempe protestene mot avsettelsen.

Hittil er minst 20 drept i demonstrasjonene, skriver BBC

SITTER FAST: Danske Anne (27) har sittet fast i Peru siden søndag.

– Vi føler oss fanget

Danske Anne Kamstrup jobber på hjemmekontor fra flere steder i verden, og kaller seg selv en «digital nomade». Hun hadde planer om å bli lenger i byen Arequipa i Peru, men ønsker nå altså å reise ut av landet.

– Det står det er mulig å bestille flybilletter, men hver gang man bestiller, blir det kansellert dagen etterpå. Vi føler oss fanget her, forteller Kamstrup.

Anne Kamstrup og 20 andre fra Skandinavia har dannet en WhatsApp-gruppe hvor de søker informasjon og støtte.

– Vi prøver alle å være positive, men det er vanskelig. Vi er heldigvis trygge på hotellet nå, men vi ønsker alle å komme ut oss, forteller Kamstrup.

Da VG snakket med henne på telefon sent fredag kveld var det høye lyder fra opptøyer i bakgrunnen.

STENGTE AVGANGER: Flere flyavganger er kansellert.

Derfor er det opprør

Den venstreorienterte presidenten Pedro Castillo ble avsatt i forrige uke, etter at han forsøkte å oppløse den høyrekontrollerte nasjonalforsamlingen – rett før den skulle stemme om å reise en riksrettssak mot ham.

Bare et par timer senere ble visepresident Dina Boluarte tatt ut i ed som ny president.

Hun er nå landets sjette president siden 2016, og den første kvinnelige presidenten. Hun gikk hardt ut mot Castillos forsøk på å oppløse nasjonalforsamlingen på Twitter forrige uke:

– Dette er et statskupp som forverrer den politiske og konstitusjonelle krisen som samfunnet må overvinne ved å følge loven.

Castillo ble pågrepet mens han var på vei til Mexicos ambassade, hvor han skal ha blitt lovet asyl. Han vil nå sitte i varetekt de neste 18 månedene, mistenkt for kuppforsøk.

SLÅR TILBAKE: Opprørspoliti i sentrum av Lima 9. desember.

Det dramatiske maktskiftet har ført til at tusenvis av Castillos tilhengere har samlet seg i gatene for å protestere mot avsettelsen. De krever at Castillo løslates, at den nyinnsatte presidenten går av, og at det umiddelbart settes en dato for nyvalg.

Onsdag denne uken ble det erklært en landsomfattende unntakstilstand i Peru, som skal vare i 30 dager.

STORE PROTESTER: Flere flyplasser i Peru er stengt etter protester på rullebanene.

Stengte flyplasser

Anne Kamstrup forteller at hun har hatt løpende kontakt med den danske ambassaden i Chile, som også dekker Peru. De har fortalt Kamstrup at hun kun skal gå ut når det er absolutt nødvendig.

– Dette er jo helt sykt. Flyplassen her i Arequipa er stengt etter opptøyer. Demonstranter har satt fyr på utstyr på rullebanen og vandalisert. Jeg har hørt at det gikk et fly fra byen Cuzco i dag til Lima, men det er alt av informasjon vi har fått hittil, opplyser Kamstrup.

For å komme ut av landet må man fly fra flyplassen Lima International i hovedstaden. Flynettsiden Simple Flying skrev fredag kveld at fem flyplasser i Peru fortsatt er stengt: Andahuaylas (ANS), Arequipa (AQP), Juliaca (JUL), Cuzco (CUZ), and Ayacucho (AYP).

Stengningen av flyplassen i Cuzco, byen nærmest den populære turistattraksjonen Machu Picchu, har ført til at 5000 turister er strandet.

FØLER SEG TRYGG: Daniel Zawodny forteller til VG at han føler seg trygg i Cuzco til tross for omstendighetene.

– Turister måtte gå 60 km

Samtidig har 800 turister vært strandet i inkabyen Machu Picchu etter at toget fra Cuzco ble suspendert.

Den amerikanske frilansjournalisten Daniel Zawodny som jobber på en skole i Cuzco i Peru, forteller til VG at turister og lokalbefolkningen er positive til tross for urolighetene.

– Noen venner av meg måtte gå 60 kilometer for å komme seg ut av Machu Picchu. Det er fortsatt flere som sitter fast der, sier Zawodny.

Han opplyser at det statlige militæret har startet arbeidet med å sikre flyplassen, og han tror at flyene kommer til å lette igjen snart.

HÅPER PÅ BEDRING: Harold Loncone fra Cuzco.

Peruaneren Harold Loncone bor i Cuzco, og forteller til VG at en del av flytrafikken nå er i ferd med å komme i gang igjen.

– De fleste av oss fra Cuzco er klar over hvor viktig turistnæringen er, og vi vil ikke at de skal bli påvirket av dette. Vi håper at Machu Picchu og andre attraksjoner er i gang igjen i de neste dagene, sier han.

Nå håper han er situasjonen i Peru snart vil roe seg:

– Vi har klart å komme oss gjennom en hard pandemi, og vi skal klare å komme gjennom dette også.