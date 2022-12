GIKK I FELLA: Viktor Bout gikk i en felle satt opp av amerikanerne i 2008. Han ble pågrepet på et luksushotell i Bangkok etter en spektakulær operasjon. Her er han fotografert i april 2008.

«Dødens kjøpmann» hjem til Russland: − Usmakelig, men slik er politikken

Viktor Bout (55) var dømt til 25 års fengsel i USA, men er nå tilbake i Russland. Han var regnet som verdens mest notoriske våpenhandler – og skal ha hatt bilde av Vladimir Putin (70) på cellen.

Bout fikk tilnavnet «dødens kjøpmann». Han var en av verdens mest ettersøkte menn før han gikk i en felle og ble pågrepet i 2008. I 2012 ble han dømt til 25 års fengsel i USA.

Nå slippes han fri – i bytte mot den amerikanske basketballstjernen og OL-vinneren Brittney Griner, som ble dømt til ni års fengsel for brudd på Russlands narkotikalover.

Selve fangeutvekslingen skjedde på flyplassen i Abu Dhabi torsdag.

BBC kaller Bout for «en av verdens mest beryktede våpenhandlere», og Reuters fastslår at han i nesten to tiår var «verdens mest notoriske våpenhandler». Han solgte våpen til kjeltringstater, opprørsgrupper og krigsherrer i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

– Det kan virke usmakelig for oss, men sånn er politikken, sier professor emeritus Kristian Gerner ved Lunds universitet til VG.

BYTTET: Brittney Griner (t.v.) og Viktor Bout ble byttet på flyplassen i Abu Dhabi.

Han er Russland-ekspert og tror både USA og Russland så på dette som en vinn-vinn-situasjon.

– Hun fikk en urimelig straff, og det låter som en forberedt handel fra russisk side. Men amerikanerne falt ved ned på at «vi får vel gå med på det».

– Hvilken fare utgjør Viktor Bout nå?

– Jeg tror amerikanerne ikke lenger ser han som en trussel. De vurder at han ikke kan gjøre mer ugagn enn han allerede har gjort. Samtidig får de en amerikansk statsborger fri.

Cage-film

Våpenhandlerens liv var så spektakulært at det inspirerte til en Hollywood-film i 2005, «Lord of War», med Nicolas Cage som våpenhandleren Yuri Orlov, som kjøper billige våpen fra de tidligere Sovjet-statene og selger dem dyrt til terroristgrupper og regimer i krigsherjede områder.

Viktor Bout selv ble født i en av disse Sovjet-statene, Tadsjikistan, i 1967, da det var en del av Sovjetunionen. Ifølge sørafrikansk etterretning er han etnisk ukrainer, men ble russisk statsborger etter Sovjetstatens sammenbrudd i 1991.

Dette skal være flyet som brakte Viktor Bout fra Abu Dhabi til Vnukovo-flyplassen i Moskva.

Etter å ha lest en rapport om Bout i 2003, sa Peter Hain i det britiske utenriksdepartementet at Bout var «den ledende handelsreisende i død og kontrollerte fly og handelsruter for våpen fra Øst-Europa (...) til Liberia og Angola».

– Viktor Bout har også blitt anklaget for å ha levert våpen til al-Qaida, Taliban og opprørerne i Rwanda, skriver New York Times torsdag.

Tass har lagt ut denne videoen av fangeutvekslingen, som skjedde på flyplassen i Abu Dhabi:

På sosiale medier er det ulike reaksjoner på at Bout nå er en fri mann – etter nær 15 år i fengsel.

Den tidligere CIA-toppen John Sipher skriver at Brittney Griner i praksis var et gissel som russiske myndigheter utnyttet til å få til en fangeutveksling:

Samtidig som basketballstjernen Griner og hennes familie nå kan juble over at hun er en fri kvinne, glapp håpet for den spiondømte amerikaneren Paul Whelan, som mange trodde skulle bli en del av bytteavtalen. Han ble arrestert i 2018 og fikk 16 års fengsel.

BBCs Russland-veteran Steve Rosenberg uttrykker det slik på Twitter:

Hvordan Viktor Bout til slutt ble stoppet? I 2008 la amerikanerne ut en felle for ham. Dermed ble han lurt fra sitt trygge oppholdssted i Moskva til Bangkok, der han ble pågrepet av thailandsk politi.

Amerikanske agenter utga seg for å tilhøre den colombianske Farc-geriljaen og sa rakettene de ville kjøpe, skulle brukes til å drepe amerikanske piloter.

– Vi har samme fiende, skal Bout ha svart.

GRU-spion?

Russeren har hele tiden hevdet at han er uskyldig, at han drev med transport og at han ikke visste hva som var i lasten.

Etter Sovjet-kollapsen kom han over fire russiskbygde transportfly. Det ga ham muligheten til å starte sin lukrative og lyssky virksomhet. Transportflyene var i utgangspunktet militære, men han greide å omregistrere dem til sivile.

LØSLATT: Fangebyttet er en stor sak i Russland. Her viser TV-kanalen Rossija-24 bilder av Viktor Bout på flyet hjem til Moskva. Ifølge Rossija-24 kommer videobildene fra etterretningstjenesten FSB.

Etter en to år lang diplomatisk dragkamp ble Bout – til russiske protester – utlevert fra Thailand til USA i 2010.

– Bout var ganske sikkert GRU-agent, sier Russland-eksperten Mark Galeotti til Reuters.

GRU er den militære spiontjenesten i Russland.

– Saken hans har vært viktig for de russiske etterretningstjenestene, som er opptatt av å vise at de ikke lar sine egne i stikken, sier Galeotti.

Bilde av Putin

Ifølge Christopher Miller, en journalist som har korrespondert med nynazister fengslet sammen med Bout i Illinois, hadde den tidligere våpenhandleren et bilde av Russlands president Vladimir Putin på cellen – og sa at Ukraina ikke burde eksistere som stat, skriver Reuters.

Løslatelsen av Viktor Bout får store oppmerksomhet også i russiske medier. Russisk UD hevder at fangebyttet lyktes etter en lang dialog med amerikanerne. På nyhetskanalen Rossija-24 blir det vist bilder av Bout på flyet hjem til Vnukovo-flyplassen i Moskva. På flyet snakker han med familien på telefon.

– Alt er bra, sier han til dem.

Det blir opplyst at bildene kommer fra etterretningstjenesten FSB.

– Dette har vi jobbet for i 13 år, sier Russlands menneskerettighetskommisjonær Tatjana Moskalkova til Rossija-24.