Selena har vært

ute hele natten.

Den unge urkvinnen

forsvinner sporløst. Men denne gangen er det

noen som bryr seg.



Mysteriene

i Montana

Forsvinningsmysteriene i Montana

Det er blitt formiddag dagen derpå, 1. januar 2020. 16 år gamle Selena sitter i en bil sammen med dem hun har feiret nyttårsaften med.

I løpet av 45 minutter skal bilen ta dem fra Billings i Montana og tilbake til hjembyen Hardin.

Halvveis får følget bilproblemer og må stoppe på en rasteplass. Så får de bilen i gang igjen og drar videre – men uten Selena.

Ifølge forklaringer som senere blir gitt til politiet, begynner Selena å gå utover det øde landskapet, tynt kledd i januarkulden. Ingen kan forklare hvorfor.

Men da familien skal hente henne ved rasteplassen, finner de henne ikke.

Dagene går, ukene går. Til tross for en stor leteaksjon, vet ingen hvor Selena Not Afraid er.

Hun er en av flere tusen urfolkskvinner som har forsvunnet. Det kalles en oversett «epidemi».

Over tre år senere kjører vi forbi rasteplassen og inn i Hardin, Selena Not Afraids lille hjemby.

Dette er Big Horn County, som huser to reservater reservaterReservat er et landområde som blir satt av til eksklusiv bruk for en nasjons urbefolkning. Reservatene ses på som karakteristiske produkter av europeisk kolonialisme. og er et av områdene hvor flest urfolkskvinner har forsvunnet eller blitt drept av ukjente gjerningspersoner i nyere tid.

– Selena var nummer 28 i Big Horn County, men det er bare et tall de har fra da de begynte å telle, sier Cheryl Horn, 16-åringens tante.

Gjennom generasjoner har det som nå blir omtalt som en «epidemi» – ignorert av myndigheter og medier – rasert familier i USAs urfolksreservater.

Shacaiah Blue Harding ble sist sett 23. juli 2018.

19-åringen gikk inn i en rød bil utenfor et senter for hjemløs, rusavhengig ungdom i Montana-byen Billings.

En gjennomgang av saker fra 2016 viste at over 5700 urfolkskvinner- og jenter hadde forsvunnet det året. Kun 116 av dem var blitt ført inn i Justisdepartementets oversikt over savnede.

I Montana utgjør urfolk noen få prosent av den totale befolkningen – men likevel en firedel av alle savnetsaker.

De blir funnet på jorder og åkrer, i grøfter og elver. Kanskje etter en fest. Dødsårsaken blir ofte fastsatt som nedkjøling. Etterforskningen legges vekk.

Familier og aktivister tvinges til å lete etter svar på egen hånd.

Hvorfor er det slik?

Nå er moren til Shacaiah, Tamera Bear Comes Out, tilbake på forsvinningsstedet for første gang – sammen med en av datterens nærmeste venninner.

Men hun klarer ikke å være her mer enn noen få minutter.

– Jeg er rusavhengig, så vi slet med mye. Jeg lot henne være mye alene. Hun sa til meg: «Jeg vil bare være med deg, mamma», forteller Tamera.

Venninnen Shakaina Dolrie beskriver Shacaiah som fri, viljesterk; en jente som kunne danse bekymringsløst nedover gaten.

– Hun hadde det hardt før hun forsvant, forteller moren.

– Hun ble gravid to ganger og mistet barnet begge gangene.

Forsvinningen til Selena Not Afraid ble saken som ga savnede og drepte urkvinner nasjonal oppmerksomhet. Moren Jackie Big Hair og tanten Cheryl Horn nektet rett og slett å forlate rasteplassen hvor 16-åringen sist ble sett.

– Den eneste grunnen til at FBI rykket ut, var at vi ikke ville dra og ikke ville være stille. Jeg hadde The New York Times her før lokalavisen kom, sier Horn i dag.

Timer etter forsvinningen ble rasteplassen fylt av familie og responsteam fra ulike offentlige etater. Det begynte å snø. Om det var spor der ute, var de nå i ferd med å bli dekket til.

19 dager etter forsvinningen, 20. januar 2020, ble liket til Selena Not Afraid funnet – bare noen hundre meter fra rasteplassen.

Selv mistet Selena tvillingsøsteren sin i selvmord da hun var elleve år, en storesøster i påkjørsel og en bror i en skyteepisode med politiet. Nå er det kun én bror igjen av søskenflokken på fem.

Dødsårsaken til Selena var, ifølge obduksjonsrapporten, nedkjøling.

– De prøvde å overbevise oss om at vi bare ikke hadde sett henne, sier tanten Cheryl Horn.

Men hun og familien er ikke overbevist, selv om politiet mener Selena hele tiden hadde ligget der hun ble funnet.

Horn forteller om høye gjerder 16-åringen vanskelig kan ha kommet seg over, om frivillige som finkjemmet området hun ble funnet i – men også om bakveier en bil kan ha brukt til å dumpe kroppen hennes der.

Ifølge Horn ble lyskasterne skrudd av og letingen stoppet om kveldene mot slutten av perioden før hun ble funnet.

– Var det i det hele tatt her ved rasteplassen Selena døde, spør hun.

Etterforskningen av nok en forsvunnet, og nå død, jente fra reservatene ble lagt til side av politiet som «en ulykke».

Det tok noen uker før hun innså datterens skjebne.

20. august 2018 ble Shacaiah meldt savnet av moren Tamera. Men ifølge familien var det først i november samme år at politiet tok frem saken.

En mann med voldtektsanklager mot seg har vært i søkelyset. Vitner mener de har sett Shachaiah i live, i Arizona.

Men nå, i snart fem år, har hun vært sporløst borte, uten å ha gitt fra seg et eneste livstegn.

– Jeg opplevde ikke at vi ble tatt på alvor av politiet fordi hun er urfolk – og fordi hun var rusavhengig. Vi ble bare lagt helt nederst i bunken, hevder Shawnae King, Shacaiahs storesøster.

Shawnae (til venstre) og Shacaiah.

– Det endte med at vi gjorde våre egne undersøkelser. Vi kjørte rundt på omgang og delte ut løpesedler.

På grunn av morens rusavhengighet måtte Shawnae som tenåring tre inn som en forelder for lillesøsteren.

– Hun hadde en stor personlighet. Det er vanskelig å beskrive det på noen annen måte, sier Shawnae.

For henne er det ikke vanskelig å forklare hva som gjør urfolkskvinner sårbare for vold og død.

– Det er fordi vi er lette mål. De vet at ingen kommer til å si noe. De som gjør dette, vet hvem de skal velge.

Charlene Sleeper er blant kvinnene som nå har fått nok.

Charlene Sleeper

I en lang rekke reservater og delstater, samt Canada, har en grasrotbevegelse for å skape bevissthet rundt fenomenet de siste årene blitt drevet frem – av etterlatte, deres familier og aktivister som Sleeper.

MMIW kalles bevegelsen, en forkortelse for «missing and murdered indigenous women».

Kampen mot volden, og stillheten, skjer gjennom marsjer, folkemøter, innsamling av tall og fakta, sosiale medier og lobbyisme for å få politikere til å innføre lover og tilføre ressurser.

– Dette landet ble bygget på drap og voldtekt, mener Cheryl Horn.

Selenas tante er nå blitt en sentral person i Montanas MMIW-bevegelse. Horn mener at unge urfolkskvinners sårbarhet ikke kan ses løsrevet fra det blodige bakteppet: Reservatene i USA.

Sleeper kaller det «kulturell korrosjon». Opprettelsen av reservatene tok verdigheten, stoltheten og friheten fra USAs urfolk, mener hun.

– Barna som vokser opp her, vet ikke hvordan de skal håndtere å bli voksne, fordi de vokser opp i så vanskelige hjemmemiljøer. Disse hjemmene er igjen rammet av traumene overført fra generasjon til generasjon, sier Charlene Sleeper.

Mange reservater i dag er såkalte «mat-ørkener», uten tilgang til sunne dagligvarer. Vannet fra springen kan ikke drikkes, boligene er slitne, arbeidsledigheten er høy og hjelp til å håndtere mentale lidelser ofte fraværende, forklarer hun.

Veien til rus er derfor kort.

Cheryl Horn forteller om det som er hverdagen for mange kvinner i Montanas reservater.

– De har ingenting å gjøre. De har ingen bil. De vet ikke hvor ungene sine er. De kommer til å dra på fest, fordi de ikke har noe annet å gjøre, sier hun.

– Vi trenger flere muligheter.

Cheryl Horn

Rusavhengigheten er utbredt og siver fra generasjon til generasjon.

– Et barn vokser opp i et voldelig hjem med rusmisbruk. De lærer at dette er normalt, derfor gjentar de bare samme mønster når de selv blir eldre, forklarer Sleeper.

Horn forteller også om unge jenter som rekrutteres til rusmiljøer av eldre, rusavhengige kvinner. Mennene får unge jenter med på fest. Kvinnene får rus.

– Det er ingen monstre som gjør dette her. Det er vårt eget folk. De gir dem dop, de ender opp på akutten. Det er de samme overgriperne, igjen og igjen. Men det blir ikke etterforsket, hevder Horn.

MMIW-bevegelsen ser likevel noe fremgang.

Oppmerksomheten har økt. Både amerikanske og kanadiske myndigheter har satt ned innsatsgrupper. Det samles inn tall og statistikk. Enkelte cold case-grupper cold case-grupperPolitienhet som forsøker å løse gamle drapssaker, savnetsaker og mistenkelige dødsfall. er blitt etablert.

Sharon Stewart Peregoy

– Roten til dette problemet er menneskehandel, en devaluering av urfolkskvinner til sexobjekter. Det blir forverret av dop, alkohol og hele ideen om at våre kvinner er en «vare», sier Sharon Stewart Peregoy, representant i Montanas delstatskongress.

Peregoy har fremmet en rekke lover for å bedre myndighetenes respons til forsvinningene.

– Vi fikk igjennom en lov som sier at de må respondere innen 24 timer. Men fortsatt bruker de lengre tid. Selv om loven sier det stikk motsatte, sier Peregoy.

– Det er så frustrerende.

«Murder in Big Horn»

I vinter kom dokumentarserien «Murder in Big Horn», som setter søkelys på enkeltsaker og forklaringer. TV-serien beskriver hvordan motorveiene raser gjennom området og gjør det lett for eventuelle menneskehandlere å få kvinner raskt ut av Montana.

Rettsmedisinere og tidligere ledere ved sheriffkontoret i Big Horn County avviser i flere tilfeller at noe kriminelt kan ha skjedd i de profilerte sakene, som med Selena Not Afraid.

De mener heller at MMIW-aktivistene iblant fremmer konspirasjonsteorier.

– Om noen hadde drept henne og forsøkt å dumpe henne der ute, måtte det ha vært fotspor eller bilspor. Det var ingen av delene, har visesheriff Eric Winburn in Big Horn uttalt til en lokal TV-stasjon om Selena Not Afraid.

Vi blir tatt med til stedet hvor Kaysera ble funnet.

Charlene Sleeper i MMIW vil forklare noe om hvorfor døde urfolkskvinner sjelden blir gjenstand for grundig etterforskning.

Vi er i et boligstrøk i Hardin med en relativt trafikkert vei. Liket ble oppdaget av en jogger, i en hage, rett på den andre siden av et gjerde – hvor boligeierne selv ikke hadde noe med saken å gjøre.

18 år gamle Kaysera Stops Pretty Places forsvant i denne gaten 25. august 2019, etter en uenighet. De som var til stede, løp i ulike retninger.

Ifølge vitner skal Kaysera ha løpt mot den samme hagen som hun fire dager senere ble funnet i.

Dødsårsaken kunne ikke fastslås, men kvelning kunne ikke utelukkes. Da hun ble funnet, hadde Kaysera et etanolnivå etanolnivåEtanol er et sentralnervøst dempende rusmiddel, og den mest kjente av alle alkoholer. Dødelig konsentrasjon i blodet ligger mellom 3 og 11 promille. i blodet på 0,149, opplyste politiet.

Bare noen hundre meter bortenfor stedet hvor Kaysera ble funnet, starter urfolksreservatet Crow.

– Fordi hun ble funnet her i reservatet og ikke på den andre siden av de jernbaneskinnene, kunne ikke FBI bli involvert. Det var ikke i deres jurisdiksjon jurisdiksjonEn avgrenset enhet – en stat, delstat, by – kan ha doms- og tvangsmyndighet i et geografisk område., sier Sleeper.

Shawnae King vokste opp i det samme hjemmet som sin forsvunne lillesøster Shacaiah Blue Harding.

Hun ble gravid 16 år gammel, men tok seg likevel av både eget barn og lillesøsteren sin. På et tidspunkt bestemte hun seg for å bryte det destruktive mønsteret, å ikke falle ned i rus og fortvilelse.

Shawnae ser opp på bilder av barna sine, to gutter og en jente, som hun har med ungdomskjæresten.

Stemmen sprekker.

– Du vet aldri hvem som setter en målskive på ryggen din. Kommer barna mine til å ha en målskive på sin?