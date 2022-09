Mann åpnet ild på russisk vervekontor

En mann åpnet ild på et mobiliseringssentret i Sibir mandag. Det har vært sabotasjeaksjoner mot militære vervekontorer flere steder i Russland de siste dagene.

Det er guvernøren i Irkutsk fylke, Igor Kobzev, som bekrefter skytingen på et senter i byen Ust-Ilimsk. Lederen for kontoret er kritisk skadet, ifølge Kobzev, melder Meduza. Den skadde heter Aleksandr Elisejev og er krigskommisær for området.

En video fra senteret viser en person åpner ild - og flere menn som prøver å komme seg i sikkerhet. Den viser også at en person blir pågrepet. Guvernøren sier at den som skjøt, er arrestert. Videoen er publisert på Telegram-kanalen tayga.info.

Reuters har ikke klart å verifisere en video hvor skytteren identifiserer seg selv. Det finnes en rekke videoer som skal være fra hendelsen i sosiale medier. Ifølge Meduza er det en 25-åring fra området som sto bak skytingen.

Skytingen i Irkutsk kommer i tillegg til at det har vært sabotasjeaksjoner mot en rekke slike vervekontorer de siste dagene.

Hele ti militære vervekontorer har blitt forsøkt påtent etter at Vladimir Putin onsdag beordret delvis mobilisering, noe som ifølge forsvarsminister Sergej Sjojgu skal gi 300.000 soldater.

Det er Meduza som skriver dette, og de har også kommet fram til sabotasjeaksjoner mot fem regionadministrasjoner, altså ledelsen i fylker og republikker, som det til sammen er drøyt 80 av.

De ti vervekontorene ligger i en bydel i St. Petersburg, i storbyen Nizjnij Novgorod, i byen Gaj i Orenburg-regionen, i landsbyen Kyra i Zabajkal-regionen, i byen Svobodnyj i Amur-regionen, i Khabarovsk nær grensen mot Kina, i Krasnojarsk i Sibir, i republikken Mordovia, i Leningrad-regionen og i østersjøenklaven Kaliningrad.

Faksimilen er fra Telegram-kontoen «Vi som er fra Lomonosov», som er en bydel i St. Petersburg. Ifølge bildeteksten er denne brannen i det lokale vervekontoret.

De fem regionadministrasjonene ligger i Samara, Volgograd, Altaj, Basjkortostan og Leningrad fylke.

Sabotasjeaksjonene er ikke omtalt i de Kreml-kontrollerte mediene.

Når VG spør Russland-ekspert Arve Hansen i Helsingforskomiteen hvordan han reagerer på disse nyhetene, svarer han:

– Jeg tenker at folk er desperate nå.

– Forklar!

– Det er ulike måter å reagere på. Noen flykter, noen går inn i apatien – og noen finner ut at de vil sabotere hele prosessen for mobilisering.

Hansen forteller at det i sosiale medier spres oppskrifter på hvordan en skal lage såkalte molotovcocktails – improviserte brannbomber i flasker, oppkalt etter Sovjetunionens utenriksminister i Stalin-tiden, Vjatsjeslav Molotov.

TIL FINLAND: Aleksandra fra Volgograd har fått EU-visum gjennom den italienske ambassaden. Her er hun på grensen mellom Russland og Finland søndag.

– Det legges også ut «guider» for andre måter å ødelegge for vervingen. Hvis en landsby har to busser, så kan man for eksempel stikke hull i dekkene på de to bussene, slik at mobiliseringen blir forsinket. Eller ødelegge den ene veien inn til en liten landsby.

– Nå har vi imidlertid fått informasjon om at Kreml har begynt å reagere og setter soldater til å passe på vervekontorene, forteller Hansen.

Videobilder fra Kaliningrad viser at politifolk vokter vervekontoret.

– Hvor alvorlig er disse aksjonene for Kreml?

– Det viser at det er motstand mot mobiliseringen. Det er absolutt ikke positivt for Kreml.

– Er det en reaksjon mot krigen eller mot regimet?

– Det er først og fremst en reaksjon mot krigen. Folk har tatt avstand fra denne krigen, så lenge den har vart, men så lenge de ikke har vært direkte berørt av den selv, har de ikke sagt eller gjort noe. Med mobiliseringen handler dette om dem selv og deres nærmeste. Nå står de mellom valget å gjøre noe og kanskje bli arrestert – eller bli sendt som «kanonføde» til Ukraina.

– Så folk har blitt mer politiske?

– Absolutt! Til nå har de stilltiende godtatt det som Kreml har gjort. Det gjør de ikke lengre. Det er en eksistensiell krise for dem, svarer Arve Hansen i Helsingforskomiteen.

Han mener at protestene er rettet mot både føderale og lokale myndigheter. Og for Putin selv er dette viktig:

– Putin har gang på gang vist at han ikke synes noe om folkelige demonstrasjoner, som for eksempel revolusjonene i Ukraina. Han har også kritisert Mikhail Gorbatsjov for ikke å være mer hardhendt i forsøket på å hindre Sovjetunionens sammenbrudd.

– Det kan ikke være ukrainerne som står bak disse sabotasjeaksjonene?

– Nei, jeg tror ikke de bruker ressurser på å sabotere militære vervekontorer. Dette klarer nok russerne utmerket godt selv, svarer Arve Hansen.

Siden Putin kom med sin mobiliseringsordre onsdag, er det drøyt 2.200 mennesker pågrepet for å ha deltatt i protester rundt om i hele Russland, ifølge OVD-info. Både i Dagestan i Nord-Kaukasus og i republikken Jakutia var det demonstrasjoner også søndag. Det er først og fremst kvinner som demonstrerer mot at deres sønner og ektemenn skal sendes i krigen.