JORDSKRED: En hel rad med kister og urner som lå i graver på kirkegården i Italia har rast ut.

Gravplass raste: Kister og urner havnet i elv

En rekke kister og urner har rast ut fra gravplassen Sant'Agata de' Goti i Italia og havnet i en liten elv i dalen under.

En del av gravplassen, som ligger i provinsen Benevento i Italia, har ifølge avisen la Repubblica rast ut som følge av dårlig vær.

Avisen er et av flere italienske medier som omtaler hendelsen. De har filmet området med drone, og videoen viser tydelig hvordan et stort antall kister og urner har falt ut i elven.

Gravplassene er over bakken, bygget opp i høyden, med flere rader for kister og urner. Det er en hel fløy av slike graver som har rast ut. Kistene og urnene ligger nå strødd utover, under den bratte jordskred-kanten, hvor det renner en liten elv.

Raset skjedde torsdag, og ifølge la Repubblica var et team av spesialister på plass fredag, for å se på hvordan de kan redde kistene og urnene opp igjen.

Dronevideoen kan du se her:

I dette nyhetsinnslaget fra italienske Mattino5 ser man mer på nært hold hva som har skjedd: