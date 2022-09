1 / 4 ORKAN-VÆR: I Tampa Bay, Florida velger enkelte å ta seg en tur ut i de vann- og gjørmefylte gatene mens orkanen Ian er på vei inn mot delstaten. forrige neste fullskjerm ORKAN-VÆR: I Tampa Bay, Florida velger enkelte å ta seg en tur ut i de vann- og gjørmefylte gatene mens orkanen Ian er på vei inn mot delstaten.

Orkanen «Ian» ventes å gi enorme skader i Florida

Dødelige vindkast har truffet land i Florida onsdag kveld. Over én million er uten strøm og 23 personer er savnet etter båtforlis.

Myndighetene har sendt ut tornadovarsel og trygler folk om å søke dekning.

Orkanen Ian treffer land ved øyen Cayo Costa i Florida, ifølge USAs nasjonale orkansenter (NHC).

De skriver videre at orkanen forårsaker katastrofal stormflo, vind og flom, og at den har blitt målt å ha en vindhastighet på opp mot 240 kilometer i timen.

Det innebærer at den befinner seg like utenfor kategori 5 – den høyeste på orkanskalaen.

– Dette kommer til å bi noen veldig ubehagelige dager, uttalte Floridas guvernør Ron DeSantis på en pressekonferanse tidlig onsdag morgen.

Det nasjonale orkansenteret skriver på Twitter at orkanens øye nå har truffet kysten av Florida og advarer om ekstreme vinder.

De oppfordrer alle i berørte områder om å «søke ly i tilfluktsrom umiddelbart».

Se videoer av Orkanen «Ian» som herjer i Florida:

23 personer savnet

23 personer er savnet i forbindelse med at en båt som fraktet cubanske migranter forliste ved øya Stock Island, da Ian traff Florida-kysten onsdag kveld.

Fire personer av de som var om bord skal ha klart å svømme i land, skriver CBS News.

Den amerikanske kystvakten har iverksatt leteaksjon etter de 23 savnede, skriver Reuters.

To døde på Cuba

Ian har allerede ført til massive ødeleggelser på Cuba. Minst to personer skal ha mistet livet som følge av orkanen, melder CNN.

Begge dødsfallene skal ha skjedd i den hardt rammede provinsen Pinar del Rio, der en kvinne døde etter at en vegg kollapset over henne. En mann døde etter at taket falt på ham, har statlige medier uttalt.

Strømnettet på Cuba kollapset på grunn av orkanen Ian tirsdag, og hele øya var uten strøm.

Onsdag jobber mannskapene med å gjenopprette strømnettet til de mange millioner innbyggerne som ble rammet, skriver CNN.

CUBA: I Pinar del Rio vitner bildene om store ødeleggelser etter orkanen Ian. MISTET HUSET: Mercedes Valdes holder hunden sin Kira mens hun venter på transport etter å ha mistet huset sitt etter orkanen Ian, i Pina del Rio på Cuba ØDELEGGELSER: En jente ligger på en seng i sitt oversvømte hjem i Batabano, Cuba. CUBA: Folk går gjennom oversvømte gater i Batabano, Cuba.

– Hold dere i ro. Ikke gå ut.

Mer enn 2,5 millioner innbyggere i Florida ble tirsdag oppfordret til å evakuere. Onsdag melder BBC at evakueringsordre fortsetter å bli gitt, men myndighetene sier at det kan være for sent å evakuere noen innbyggere.

De råder innbyggere som ikke har kommet seg av gårde, om å holde seg innendørs.

Deanne Criswell, administrator for det amerikanske sikkerhetsdepartementet FEMA, uttrykker bekymring over en stor andel mennesker over 60 år som nå befinner seg i områder som sannsynligvis vil bli påvirket av orkanen.

– Hold dere i ro. Ikke gå ut, uttalte Criswell onsdag morgen, lokal tid.

ORKAN: NOAA's GOES-16 satellitt viser at orkanen Ian nærmer seg delstaten Florida.

En million uten strøm

Mer enn 2,5 millioner innbyggere i delstaten Florida ble tirsdag oppfordret til å evakuere.

Onsdag kveld klokken 21 norsk tid har over én million husstander i Florida mistet strømmen, ifølge nettsiden Poweroutage.us.

Fylkene Lee, Collier, Charlotte og Sarasota er ifølge nettsiden hardest rammet.

Store deler av Sørvest-Florida opplever for øyeblikket rekordhøye vannstander. I Naples har vannstanden steget nærmere to meter de siste fem timene, melder CNN.

I Tampa Bay-området beskrives veiene som tomme for kjøretøy og fulle av vann, mens vindkastene tiltar. Alle butikker holdes stengt bortsett fra noen bensinstasjoner som er tomme for drivstoff.

Sendt ut tornadovarsel

USAs nasjonale værtjeneste National Weather Service (NWS) melder onsdag kveld på Twitter at det er sendt ut varsel om tornadoer for Florida-fylkene Brevard og Indian River.

Det er også en økt risiko for tornadoer som rammer Daytona Beach, Orlando og West Palm Beach, skriver BBC.