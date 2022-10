FRIHET: Sarina Esmaeilzadeh brukte sosiale medier til å dele øyeblikk fra livet. I en video sa hun at hun ikke følte frihet i hjemlandet.

Opprøret i Iran: Sarina (16) skal ha blitt drept under en demonstrasjon

Folk i Iran og over hele verden tok til gatene da Mahsa Amini døde etter hun ble arrestert av moralpolitiet. Nå har opprøret fått enda et ansikt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Iranske myndigheter benekter anklager om at deres sikkerhetsstyrker drepte 16 år gamle Sarina Esmaeilzadeh under en demonstrasjon.

Myndighetene hevder hun tok sitt eget liv, skriver Reuters.

Menneskerettighetsorganisasjoner mener Esmaeilzadeh ble drept. Hun skal ha dødd etter å ha blitt slått med batonger, ifølge Amnesty International.

I en rapport fra 30. september skriver Amnesty at hun var en av minst 52 mennesker som har blitt drept i demonstrasjoner i Iran.

ARRESTERT: Over hele Iran og verden har det vært støttemarkeringer for Mahsa Amini (22) som døde etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet i Iran.

Iran Human Rights forteller den samme historien som Amnesty.

22. september skal Esmaeilzadeh ha dratt sammen med sine venner på en demonstrasjon i nærheten av skolen hun gikk på.

Der skal hun ha blitt slått med batonger og blødd kraftig fra hodet, skriver Iran Human Rights. Senere skal hun ha dødd av skadene.

Omtrent tre uker etter dødsfallet hevder iranske myndigheter at hun tok sitt eget liv. De mener anklager om at hun ble drept er løgner, skriver Reuters.

TEHERAN: Store grupper demonstranter tok til gatene. Bildet er tatt 21. september.

Sarina Esmaeilzadeh brukte sosiale medier til å dele øyeblikk fra livet sitt. På Youtube har hun delt videoer der hun danser, lager mat og sminker seg.

I en av videoene sier hun at tenåringer «trenger frihet, for å leve et godt liv», oversatt av The Washington Post.

Men hun føler ikke på frihet, sier hun. Mye på grunn av reglene som kvinner i Iran må følge.

En kamp om sannhet

Iran Human Rights hevder at også en annen ung kvinne har blitt drept av iranske sikkerhetsstyrker.

20. september skal 17 år gamle Nika Shakarami skal ha blitt drept under en demonstrasjon. Myndighetene mener hun døde av samme årsak som Sarina Esmaeilzadeh.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) Kjetil Selvik forteller at det også pågår en kamp om sannhet i Iran.

– Den iranske staten har sin versjon av hva som skal ha foregått. Men det virker ganske tydelig at mange iranere ikke tror på den versjonen, sier Selvik.

Rasende iranere tar til gatene

Kurdiske Mahsa Amini skal ha blitt pågrepet av moralpolitiet for å ha hatt hodeplagget på feil.

Etter pågripelsen ble hun fraktet til sykehus der hun ble liggende i koma. Tre dager senere 16. september døde hun.

Dødsfallet utløste sinne og store demonstrasjoner. Over hele Iran har folk tatt til gatene og kjemper for frihet, menneskerettigheter og demokrati.

Masha Amini, Sarina Esmaeilzadeh og Nika Shakarami har blitt symboler på undertrykkelsen i Iran.

SYMBOLER: En kvinne holder opp et skilt med navnene Masha, Nika og Sarina.

Seniorforsker ved Nupi Kjetil Selvik sier det er stor misnøye blant den iranske befolkningen. Folk er misfornøyde med landets ledelse og deres rettigheter.

– Det har gått i feil retning over lang tid. Mange sliter med grunnleggende problemer, sier Selvik.

Hvilke konsekvenser demonstrasjonene kan få er fortsatt vanskelig å vite.

Myndighetene kan for eksempel klare å slå ned demonstrasjonene. Hvis ikke kan demonstrantene fortsette med en lang periode ustabilitet.

– Det beste som kan skje er demokratisk utvikling, men det for tidlig å vite, sier Selvik.

EU med sanksjoner mot Iran

Onsdag frarådet det norske Utenriksdepartementet alle reiser til Iran. Dette begrunner de med at sikkerhetssituasjonen er forverret.

Samtidig har EU bestemt å innføre sanksjoner mot Iran, som følge av myndighetenes maktmisbruk mot demonstranter.

– Nå er tiden inne for å sanksjonere de ansvarlige i Iran for undertrykkelsen av kvinner, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen gjengitt av AFP.