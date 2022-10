VISER SEG FREM: Russiske soldater i det okkuperte fylket Kherson, på et bilde sendt ut av det statlige nyhetsbyrået TASS i slutten av juli.

Forsvarssjefen til VG: − Russerne må ikke undervurderes

Norske våpenlagre tømmes gjennom støtten til Ukraina. Samtidig truer Putin-regimet med atomkrig. – Vi må ikke undervurdere den russiske krigsevnen, advarer forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Krigen i Ukraina har vart i over syv måneder, og atomtrusselen fra Russland har aldri vært tydeligere uttalt enn den er nå.

Etter at fire ukrainske fylker i forrige uke ble annektert annektertÅ annektere betyr å erobre et område, og erklære det for sitt. I dette tilfellet har ikke Russland full kontroll over områdene de har annektert., slik at president Vladimir Putin nå kan hevde at de er del av Russland, åpner det for bruk av atomvåpen mot den ukrainske motoffensiven.

Truslene rettes også mot Nato-land som sender våpen til Ukraina, deriblant Norge.

– Det er utrolig trist at unge i 2022 opplever det samme som min generasjon levde med på 1970- og 80-tallet, nemlig frykten for atomkrig, sier Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Bruk av atomvåpen vil være en så voldsom forverring av krigen, en så uansvarlig handling, at det ikke vil bli akseptert. Det vet Russland, legger han til.

FORSVARSSJEFEN: Eirik Kristoffersen

I dette intervjuet med VG forteller Kristoffersen om:

At Norge og Nato må fylle opp igjen egne våpenlagre, og samtidig holde løftene til Ukraina.

At Russland bløffer når de hevder Nato er part i krigen, at det tvert imot er det siste Putin ønsker.

Og at den russiske evne til å holde på sine erobringer, trolig vil føre til en langvarig krig.

Kristoffersen sier at han skjønner at folk i Norge er bekymret over utviklingen, en uro han føler på selv.

Samtidig understreker han at den norske beredskapen er god, slik sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter tidligere har forklart til VG.

– Det er ingen direkte militær trussel mot Norge nå, sier Kristoffersen.

Info KORT FORKLART: ANNEKTERING: Hva har skjedd: Russland har sagt at fire regioner i Ukraina nå er del av selve Russland. Det gjelder fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Annektering betyr å forsøke å erobre et område, og erklære det for sitt. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk. Kherson og Zaporizjzja ble okkupert da Russland invaderte Ukraina i februar. Men Russland har ikke full kontroll på bakken, Ukraina forsøker å vinne tilbake områdene. Hvordan har det skjedd: Russland har presset gjennom folkeavstemninger, der innbyggere under okkupasjon ble spurt om de ville bli del av Russland. Russland gjorde det samme på Krim-halvøya, som ble annektert i 2014. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

Putins bløff

Forsvarssjefen påpeker at Russland har svekket sin militære kapasitet ved grensen mot Norge. Det betyr ikke at naboen i øst står svakt, de har beholdt sine kjernefysiske våpen, marinen og luftvåpenet på Kolahalvøya nær Norges grense i nord.

Men antallet infanterisoldater har gått tydelig ned.

– De har sendt soldatene som sto ved vår grense til Ukraina. Det viser at det ikke er slik at Russland føler at Nato planlegger å angripe dem. Det argumentet er en del av Putins bløff.

Det Kristoffersen kaller «Putins bløff» baserer seg på at regimet egentlig vet at Nato ikke er en trussel mot Russland, men like fullt forteller egen befolkning at det er en overhengende fare for at Nato kan angripe.

– Russland er på ingen måte interessert i at krigen skal eskalere slik at Nato skal bli dratt direkte inn. Nato er overlegent Russland i konvensjonelle styrker, og det vet makthaverne i Kreml.

OKKUPASJONSMAKT: I Kherson fylke, og i store deler av østlige og sørlige Ukraina, har russiske soldater okkupert en rekke områder for å danne et bindeledd mellom Krim-halvøya og fastlandet.

En del av den russiske løgnen om krigen, er at de nå påstår at de fire annekterte fylkene er del av Russland. Russland har ikke full kontroll i noen av dem, og særlig i det sørlige fylket Kherson, rakner det for de russiske styrkene.

– Russerne har lidd store tap og var nødt til å gjøre noe. Det tvang frem disse såkalte «folkeavstemningene». De har forsøkt å endre spillereglene ved disse falske annekteringene. Nå bløffer de ved å si at det er Russland som driver en forsvarskrig.

På samme måte er det en usannhet at Norge og Nato er part i krigen, mener han.

– Man blir ikke part i krigen ved å støtte en selvstendig nasjon med våpen, til bruk i en forsvarskrig etter en ulovlig invasjon. Det har ikke endret seg gjennom illegitime annekteringer.

Langvarig krig

Selv om Kristoffersen fastslår at krigen går dårlig for russerne, med mangel på både soldater og våpen, advarer han mot å tro at det nærmer seg et russisk nederlag.

– Vi må ikke undervurdere den russiske krigsevnen. Den ukrainske motoffensiven vil gå i bølgedaler. Ukrainerne har også lidd store tap. Russland mobiliserer for å holde på de områdene de har tatt.

Det går mot en seig stillingskrig, og vinteren kan bety enda mer fastlåste frontlinjer.

– Vi må være forberedt på en langvarig krig, slår Kristoffersen fast.

Særlig viktig for å opprettholde den ukrainske krigsinnsatsen, er at deres luftvern klarer å opprettholde kapasiteten.

– Dersom russiske fly og kamphelikoptre får luftherredømme, så vil det endre krigen på bakken.

VIKTIGE VÅPEN: Et M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) på et bilde fra Alaska. Ukraina har mottatt et ukjent antall slike fra Nato-landet USA, og de har allerede påvirket krigens gang.

Russland har et klart mål fremover: Å få vesten til å revurdere støtten til Ukraina.

– Russland vil slå splid i det vestlige samarbeidet, men har lyktes med det motsatte: Nato står mer samlet enn før krigen, og Finland og Sverige står klare til å tre inn i alliansen.

– Hva med våpenstøtten til Ukraina, videreføres den?

– Nato-land må ikke endre viljen til å støtte Ukraina. De trenger særlig artilleriammunisjon og trening av soldater. Norge skal bidra på begge deler.

– Hva med norske våpenlagre, hvis de tømmes, har vi da nok igjen selv?

– Det er en risiko involvert i å gi bort utstyr vi har kjøpt for å forsvare oss. Vi nærmer oss et punkt der vi må gå i dialog med våpenindustrien om å øke leveransene, vedgår Kristoffersen.

– Men jeg er trygg på at vurderingene vi har gjort, om evnen til å beskytte Norge, er gode.