I SORG: En kortesje med sørgende mennesker følger etter kistene til to demonstranter som ble drept etter sammenstøt med iranske sikkerhetsstyrker 7. desember.

Demonstranter dømmes til døden i Iran – nå er den første henrettet

Elleve demonstranter er dømt til døden i Iran, og ytterligere femten risikerer samme skjebne. Den første av dem ble henrettet torsdag morgen.

Det massive folkeopprøret i Iran fortsetter, men med svært høy voldsbruk får det iranske regimet stadig mer kontroll i iranske byer.

Flere hundre demonstranter, blant dem et titalls barn, er så langt drept siden demonstrasjonene begynte i september. Tusenvis er pågrepet.

Samtidig, i møte med regimets vold, har noen av demonstrantenes motstandsmetoder endret seg. Flere går nå til angrep på regimets styrker:

Politistasjoner er brent ned, og flere titalls politi- og sikkerhetsfolk skal være drept. Ukentlig kommer det nyhetsmeldinger om at medlemmer av Revolusjonsgarden eller soldater i den regimevennlige Basij-militsen er drept i sammenstøt med demonstranter.

Motstanden fra demonstrantene får likevel konsekvenser.

Torsdag morgen melder AP at demonstranten Mohsen Shekari er henrettet, etter han angivelig skal ha blokkert en gate under demonstrasjoner i Tehran, samt skadet en iransk sikkerhetsvakt med machete.

Den iranske høyesteretten begrunnet straffen med at den dømtes handlinger er «krig mot gud»

HOLDER UT: Demonstranter fotografert i Teheran i slutten av oktober.

Info Kort forklart: Dette må du vite Døde i politivaretekt: Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) døde fredag 16. september etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

Store demonstrasjoner: Dødsfallet har ført til store demonstrasjoner over hele Iran. Demonstrantene kjemper for frihet og kvinners rettigheter, mot vold mot kvinner og politisk undertrykkelse. Slagordet «Kvinner, livet, frihet» er brukt aktivt, men direkte kritikk av landets ledelse er også tydelig. «Død over diktatoren» ropes av demonstrantene.

Mange drept: Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» . Internett er begrenset for å hindre kommunikasjon innad i landet, men også til utlandet. Over 350 demonstranter skal være drept.

Dette sier Irans leder: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei mener at USA og «zionist-regimet» , som han omtaler Israel som, har planlagt «opptøyene» i Iran den siste tiden. Vis mer

VED MAKTEN: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei.

Dømt til døden

Henrettelsen er spesiell, ettersom det er den første dødsdommen mot en demonstrant i Iran som er blitt fullbyrdet. Nå risikerer flere samme skjebne.

Onsdag kom meldingen om at fem personer er dømt til døden i landet, etter en hendelse i byen Karaj vest for hovedstaden Teheran 3. november.

Dommen hevder at en gruppe demonstranter angrep og drepte et medlem av den fryktede Basij-militsen med kniver og steiner, under en demonstrasjon i byen.

Den dagen var svært mange demonstranter ute i gatene for å markere at det var 40 dager siden drapet på 22-åringen Hadis Najafi. Hun var en aktiv demonstrant og ble skutt av sikkerhetsstyrker i september.

I en kunngjøring fra en talsmann for det iranske rettsvesenet, kommer det også frem at elleve andre er dømt til lange fengselsstraffer etter hendelsen. Blant de dømte skal det være flere mindreårige.

Listen kan bli lenger

26 demonstranter er så langt tiltalt for forhold som kan straffes med døden siden september.

Før tirsdag var seks av disse allerede dømt til døden. Nå er ytterligere fem dømt.

Amnesty International er svært kritiske til de straffeprosessene som nå rettes mot demonstrantene i Iran.

– Dette er ikke et rettferdig oppgjør med kriminelle handlinger, men et politisk grep for å skremme demonstrantene til taushet, sier politisk rådgiver i Amnesty Norge, Gerald Folkvord, til VG.

Så langt i år er 500 mennesker, ifølge organisasjonen Iran Human Right, henrettet i landet. Det tallet er dobbelt så høyt som hele fjoråret, skriver NTB.

– Vi så en dramatisk økning i antall henrettelser i Iran i år allerede før protestene startet. Etter Kina er Iran det landet i verden som henretter flest. De henretter også hvert år personer for ting de gjorde mens de var barn, noe som er strengt forbudt i internasjonal rett, sier Folkvord.

STENGTE BUTIKKER: Denne uken har svært mange butikker over hele Iran holdt stengt, i en landsomfattende streik til støtte for demonstrantene i Iran. Dette bildet er tatt i Teheran denne uken.

Streik over hele landet

For å holde liv i demonstrasjonene mot regimet, oppfordret iranske aktivister denne uken til en ny bølge med protester, som var ment å vare i tre dager.

Landets innbyggere ble oppfordret til å avstå fra å handle i butikker for slik å hindre at det sirkulerer penger i banksystemet. Målet er å skade landets økonomi og presse det sjiamuslimske presteregimet til flere innrømmelser.

Bilder fra Iran i sosiale medier denne uken viser svært mange stengte butikker som følge av streiken.