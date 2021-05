PROTESTER: Syv personer ble pågrepet i protester i Øst-Jerusalem onsdag. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Nye sammenstøt i Jerusalem: − Dette ødelegger livene våre

Fire palestinske familier frykter å miste hjemmene sine i nabolaget Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem til fordel for israelske bosettere.

Av Lara Rashid og NTB

Om bare noen uker kan palestinske Abdelfattah Eskakfi bli tvunget til å flytte fra sitt hjem i Øst-Jerusalem etter å ha bodd der i 65 år.

– Dette ødelegger livene våre, livene til bara våre og minnene vi har herfra, sier 71-åringen til Times of Israel.

Han bor i nabolaget Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem, og tilhørere en av fire palestinske familier som frykter å miste hjemmene sine etter en rettsavgjørelse i israelsk tingrett, som har besluttet at gruppen av bosettere kan tilegne seg familienes hjem. Saken er anket til høyesterett, som mandag kommer med sitt svar.

Nabolaget Sheikh Jarrah ligger i nærheten av Damaskusporten i Jerusalems gamleby, og populært blant palestinerne, skriver Al Jazeera.

BETENT STRID: Israelsk grensepoliti holder vakt utenfor huset til israelske bosettere i Sheikh Jarrah torsdag kveld. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Skaper opptøyer

Beslutningen om å kaste ut de fire familiene har skapt sterke reaksjoner blant palestinere, som har demonstrert mot tvangsflyttingen i Jerusalem.

Torsdag kveld skal israelske bosettere og palestinske demonstranter ha kastet steiner og stoler på hverandre.

– Dette er palestinsk jord. Vi som innbyggere i nabolaget kan ikke godta at dette er deres jord, dette er vår jord, sa 77 år gamle Nabeel al-Kurd, en av dem som trues med å bli kastet ut.

Israelske styrker raidet Sheikh Jarrah-området på mandag og tirsdag. Ifølge Al Jazeera skal minst 20 personer ha blitt skadet og minst syv personer ha blitt pågrepet.

En video på Twitter har blant annet skapt sterke reaksjoner. Videoen viser en mannlig jødisk bosetter i hagen til en palestinsk kvinne i Sheikh Jarrah, som roper at han stjeler huset hennes.

«Hvis ikke jeg stjeler huset, så vil noen andre gjøre det» roper han tilbake til den palestinske kvinnen.

PROTESTER: Syv personer er pågrepet i protester i Øst-Jerusalem torsdag kveld. Foto: AMMAR AWAD / Reuters

«Bekymringsfull»

Israelerne hevder at deres familier mistet eiendommene under krigene rundt opprettelsen av Israel i 1948, mens de palestinske familiene har lagt fram dokumentasjon på at de kjøpte eiendommene av jordanske myndigheter, som styrte Øst-Jerusalem fra 1948 til 1967.

FNs Midtøsten-utsending Tor Wennesland sier til NTB at utviklingen «i forbindelse med utkastelsen av palestinske familier i Sheikh Jarrah og andre nabolag i det okkuperte Øst-Jerusalem er bekymringsfull».

– Jeg oppfordrer Israel til å stanse rivingen av hus og utkastelsene i tråd med forpliktelsene i folkeretten, sier han.

Israel erobret Øst-Jerusalem sammen med resten av Vestbredden i 1967 og annekterte byen, noe som ikke er anerkjent av det internasjonale samfunn.