HELLIG GRUNN: Israelske soldater tok seg inn på Tempelhøyden og inn i Al Aqsa moskeen mandag. Foto: AMMAR AWAD / REUTERS

Israelsk kommentator: − Vår dumskap og arroganse årsak til at dette skjer

Den kjente israelske kommentatoren Gideon Levy mener Israel har mye av skylden for eskaleringen i konflikten.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Når israelske soldater går inn i al-Aqsa moskeen med granater og våpen, forventer du da at Hamas forholder seg helt rolig? Selvfølgelig ikke, sier Gideon Levy.

Han er fast spaltist og kommentator i den liberale avisen Haaretz og har vunnet flere priser for sine artikler om menneskerettigheter i de okkuperte områdene.

Han er godt likt av mange israelske lesere for sitt kritiske blikk på Israels rolle i konflikten. Men mislikt og hatet av enda flere.

I et intervju med VG legger Levy ingenting imellom når han beskriver hvordan han oppfatter situasjonen mellom Israel og palestinere, og hvorfor det skjer.

KRITISK: Gideon Levy har lenge stilt seg undrende til israelske myndigheter politikk over for palestinerne. Foto: Harald Berg Sævereid

– Tar seg til rette

– Voldelige angrep, steinkasting, ramponering og direkte gatekamper i Jerusalem, og påfølgende rakettangrep mot Israel. Deretter kommer det gjengjeldelsesangrep fra israelske droner- og fly mot mål i Gaza.

Ifølge Gideon Levy er det et mønster.

– Hva er nytt med denne situasjonen? spør han retorisk.

– Israel er vant med å gjøre det som passer Israel best til enhver tid. Derfor dundrer de inn på hellig grunn med våpen i hånd, tar seg til rette og kaster palestinere ut fra sine hjem, sier han.

Bildene av dette går verden rundt, og da er reaksjoner fra Hamas og andre palestinske grupperinger akkurat som forventet, mener den israelske kommentatoren.

– Det som skjer er et uttrykk for en brutal arroganse for å vise at «vi har makten, vi kan gjøre hva vi vil». Og det kan Israel.

JERUSALEM-DAGEN: Mandag marsjerte israelere i Jerusalems gater for å markere at Israel inntok Gamlebyen og deler av øst-Jerusalem. Foto: NIR ELIAS / REUTERS

– USA og Europa kan ikke eller vil ikke stille israelske myndigheter til rette for okkupasjonen og de overgrepene som begås mot palestinerne. Det kunne Europa og USA ha gjort, men det skjer aldri, sier Levy.

– Dagens situasjon kan utvikle seg til det verre, men den kan også roe seg ned. Alt er uforutsigbart, legger han til.

Trekker fram to grunner til utviklingen

En annen liberal røst, nestoren blant israelske politiske kommentatorer, Akiva Eldar, trekker fram den kaotiske politiske situasjonen i Israel som et bakteppe for den dramatikken som nå utspiller seg i Jerusalem og på Gazastripen.

Eldar har blant annet har skrevet bok om den israelske okkupasjonen og bosettingen på Vestbredden etter seksdagers krigen i 1967.

– Jeg vil trekke fram to sentrale elementer som førte til at situasjonen utviklet seg så ulykksalig som den gjorde, sier Eldar til VG.

1. Han mener at statsminister Benjamin Netanyahu skulle ha beordret politiet til å fjerne sperringene utenfor Nablus Gate før det utviklet seg til å bli et slagmark på et sted der hundrevis av palestinske ungdommer vanligvis pleier å vise glede og feire høytiden.

2. Han mener Netanyahu kunne ha hindret politiet fra å kaste sjokkgranater inn i moskeen på Tempelhøyden.

– Tidligere konfrontasjoner i Jerusalem har vist at fornuftig israelsk respons kan holde voldelige hendelser i sjakk. Men, fornuft er ikke nok. For å redde menneskeliv og gjenopprette gjensidig tillit, må Israel gjør det de kan for å få i gang fredsprosessen igjen. En prosess som tar opp i seg okkupasjonen og de hellige stedene, sier Eldar.

– Har du tro på at dette lar seg gjøre, gitt de fastlåste politiske frontene som finnes hos begge parter, både på israelsk og palestinsk side?

– De dramatiske hendelsene i Jerusalem de siste dagen, viser at den israelsk-palestinske konflikten kan sammenliknes med en bil som kun har to gir: ett kjører fram, det andre kjører tilbake.

Om du ikke gjør framgang, så er alternativet tilbakegang, mener Eldar.

– En israelsk regjering kan ikke ignorere dette faktum uten at den utsetter landets borgere for fare, ødelegger landets forhold til andre arabiske land og framprovoserer fiendtlige holdninger fra det internasjonale samfunnet.