FLYKTER: Sivile på Gaza evakuerer seg selv fra sine hjem på Gaza. Mange har trukket inn fra hus langs grensen mot Israel av frykt for en mulig bakkeinvasjon. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Sivile på Gaza til VG: − Jeg er lammet. Jeg klarer ikke å tenke

BEIRUT (VG) I løpet av natten har det vært tunge angrep mot Gaza. Her er skildringene fra en av innbyggerne.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Hvordan har natten vært?

– Den har vært veldig vond. Solen steg opp og de støre ødeleggelsene ble synlige. Jeg er i sjokk.

De siste dagene har VG vært i kontakt med Khaled Mohammed Ibrahim (30), som bor på Gaza.

– På nyhetene nå sier de at hele palestinske familier er drept og ligger begravd under mursteinene, sier han, og følger opp på melding:

«Jeg vil ikke gå ut.»

«Jeg vil ikke se.»

«Jeg vil ikke følge med på nyhetene.»

«Jeg vil ikke bli sjokkert.»

«Jeg vil ikke se ødeleggelsene.»

«Jeg vil ikke se effekten av den israelske terrorbombingen.»

«Jeg vil ikke se mine venners hjem ødelagt.»

«Jeg vil ikke se gatene fulle av murstein og knust betong.»

«Jeg vil ikke se redningsarbeidet for å redde sivile som er fanget under betongen.»

«Jeg vil ikke se kropper som dør.»

«Jeg er lammet.»

«Jeg klarer ikke å tenke.»

RAKETTKRIG: Raketter fra Gaza mot Israel blir avskåret av israelske luftvernforsvaret «Iron Dome». Foto: ANAS BABA / AFP

31 barn drept

En talsperson fra helsedepartementet på Gaza melder til VG at frem til nå er 119 palestinere er drept, inkludert 31 barn og 19 kvinner. 830 personer er skadd som følge av israelske angrep på Gazastripen så langt.

På israelsk side meldes det om syv drepte og 530 er skadet av rakettene som er blitt skutt opp av Hamas og Islamsk jihad fra Gazastripen.

Den tre år gamle datteren til Khaled, og kona, har søkt tilflukt i et annet hus på Gazastripen, mens Khaled har blitt igjen for å passe deres hjem.

– Jeg forsøkte å si til min datter at det kun er fyrverkeri på grunn av Id, men hun tror meg ikke.

REDD: Khaled sier til VG at hans tre år gamle datter, Mariam, er redd og sliter med å sove. Foto: Privat

«Hvor er FN?»

Tidligere denne uken fortalte Khaled hvordan lyden av F16 og jagerfly var overalt. Et hus ble bombet noen hundre meter ned i gaten. Han forteller at han trodde det var slutten på hans liv. Det ristet som et jordskjelv.

Nå er hjemmet hans fylt av støv, skitt og kruttlukt fra bombing. Ute på gaten er det splinter, knust glass og jernbiter.

– Hvor er verden som setter pris på frihet, demokrati og medmenneskelighet? Hvorfor stopper de ikke okkupasjonen for deres forbrytelser?

Og følger videre opp på tekstmelding.

«Hvor er Europa?»

«Hvor er FN?»

