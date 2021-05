PENSJONERES: Narkotikahunden Aries får leve late dager. Her med politibetjent Tyler Fridley (venstre). Foto: Steve Helber / AP

Legalisering fører til pensjonering av politihunder

Å lære en gammel hund nye triks er vanskelig når det kommer til narkotika.

Av Vilde Elgaaen

Legaliseringen av marijuana i flere delstater i USA fører til at politihunder må førtidspensjoneres, skriver AP.

Årsaken er rett og slett at nesene deres ikke følger gjeldende lovgivning, og lukter ut det de har lært uansett.

– Når du har trent opp en oppførsel hos en hund så forsvinner den aldri. De vil ikke at det skal skje feil, så derfor vil de ha inn nye hunder, sier Don Slavik, som er direktør for politihundforbundet i USA til AP.

Han forteller til nyhetsbyrået at det å pensjonere narkotikahunder som markerer på marijuana nå er en trend over hele USA.

MÅ GI SEG: Polithunden Aries sammen med hundefører Tyler Fridley i Richmond, Virginia. Foto: Steve Helber / AP

Fra 1. juli får voksne lov til å besitte omtrent 30 gram marijuana i delstaten Virginia.

For politihunden Aries og 12 av hans firebeinte kollegaer betyr det at en politibil blir byttet ut med sofaen og han går av med pensjon.

– Vi kan ikke bruke hundene våre som er trent til å lukte marijuana fordi det er noe en forsvarsadvokat kunne brukt til å så tvil, ved å stille spørsmålstegn ved hvorvidt hunden markerte på marijuana eller ulovlige stoffer, sier sheriff Mike Miller i Bedford County i Virginia til AP.

Det å bruke en hund som har blitt trent til å finne alle former for narkotika med unntak av marijuana kan sørge for at markeringen er for en ulovlig substans, mener Miller.

Juridisk grunnlag

Bekymringen til sheriff Miller har tilknytning til virkeligheten etter at en mann fikk gjennomslag for sin anke av en domfellelse for narkotika.

Det var i 2015 i delstaten Colorado politihunden Kilo markerte på mannens bil under et trafikkstopp, skriver AP.

Politiet gjennomsøkte bilen og fant brukerutstyr med rester av amfetamin.

I Colorado har bruk av marijuana vært lovlig siden 2012. Da saken kom for retten fant domstolen likevel at Kilos markering ikke var en pålitelig indikator for ulovlig aktivitet, fordi hunden ikke kunne forskjellen mellom lovlig og ulovlig narkotika.

Det betydde igjen at selve ransakelsen av bilen var ulovlig, og domfellelsen ble omgjort.

FÅR SLAPPE AV: Nesen til politihunden Aries fra Virginia markerer på marijuana, som kan føre til at dommer blir snudd. Foto: Steve Helber / AP

Også i delstaten Massachusetts har de skarpe nesene til politihundene ført til rettslige vanskeligheter.

Leder for politihundavsnittet i Quincy, Massachusetts Bob Gillan sier til AP at narkotikamiljøet raskt oppdaget hvordan man sår tvil ved lovligheten av søk gjennomført av politihunder.

– Vanligvis når de leverer ulovlig narkotika vil de alltid ha marijuanarøyk i bilen. Enhver forsvarsadvokat som er verdt noe vil da si «men hunden markerte på et lovlig stoff, ikke ulovlige», sier Gillan.

Må avslutte programmet

Delstatspolitiet i Virginia pensjonerer 13 hunder, mens mange andre mindre politidistrikt- og kontorer pensjonerer en eller to hunder.

De fleste er allerede i gang med å kjøpe og trene opp nye hunder som kun søker etter ulovlige former for narkotika, slik som kokain, heroin og amfetamin.

Noen politikontorer er derimot ikke i stand til å punge ut de store summene det koster å få på plass en ny politihund, og må avslutte programmet.