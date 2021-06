ANKOMST: Erna Solberg på vei inn til NATOs toppmøte i Brussel mandag formiddag. Foto: Terje Bringedal, VG

Foran NATO-toppmøtet: «Ikke så ambisiøst som generalsekretæren ønsket»

BRUSSEL (VG) De siste ukene har Norge og andre NATO-land gått sammen og moderert NATO-sjef Jens Stoltenbergs ambisjoner for alliansens strategi mot 2030.

Men i arbeidet med å få NATO-landene til å bidra mer til felles finansiering av NATOs oppgaver, sier statsminister Erna Solberg (H) at hun har stått på Stoltenbergs side.

Frankrikes president Emmanuel Macron er blant landene som har kjempet imot en betydelig økning av NATOs felles budsjett.

NATO-landene er nå de enige om å lande et konkret program for felles finansering - ikke minst hva en økning i budsjettet skal brukes til - på et nytt toppmøte i 2022, og så gradvis fase inn økte utgifter.

– Om det ikke blir så ambisiøst som generalsekretæren ønsket, så blir det noen positive anslag, sier Solberg i timene før NATOs korte toppmøte mandag ettermiddag.

To ambisiøse mål

Den norske statsministeren mener at hun har fått gjennomslag på mange områder i det felles vedtaket som NATOs 30 stats- og regjeringssjefer formelt skal banke igjennom på toppmøtet:

– NATO skal først og fremst være en regional forsvarsallianse for det transatlantiske området. Det er på plass, og det er nå færre ambisjoner om å være alle steder det vi følte at det lå an til en periode, sier Solberg til VG.

Men hun understreker at NATOs 2030-plan fortsatt er ambisiøs:

– Vi setter to ambisiøse mål: Å gjøre NATO mer politisk, og sette NATO bedre i stand til å møte fremtidens sikkerhetsutfordringer, sier hun.

Tilbakeholden

I et intervju med VG i slutten av mai, oppfordret Solberg NATO til å være tilbakeholden med hvor man skal bruke militæralliansen, og om hvor ambisiøs NATOs Kina-strategi skulle være. Hun stilte også spørsmål ved hva NATO kunne bidra med i klima-kampen.

Nå, på plass i Brussel, sier hun:

– Mye av det vi har sagt her, har mange land være enige i. Når mange har vært spørrende, så har det ført til en god diskusjon.

FORAN MØTET: Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, så fram til å diskutere Kina og Russland med NATOs stats- og regjeringssjefer mandag. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP

Kina-diskusjonen

På vei inn til NATOs hovedkvarter i Brussel mandag morgen, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg at topplederne skal diskutere utfordringene fra Russland og Kina. Det har vært omfattende interne prosesser om hvordan utfordringen fra Kina skal beskrives i tekst i et felles NATO-kommunike fra toppmøtet-

Stoltenberg sa at Kina utgjør en utfordring for forsvarsalliansen.

– Over en årrekke har vi sett Kinas militære oppbygging med investeringer i militæret og mer avanserte våpensystemer, sier Stoltenberg.

Han understreker at det er ikke er snakk om kald krig med Kina.

– Vi er ikke på vei inn i en ny kald krig, og Kina er ikke vår fiende, sa han.

Unngå nye handelshindringer

– Amerikanerne har noen sikkerhetsutfordringer på sin agenda som ikke nødvendigvis er sikkerhetsproblemer for Europa, sier Erna Solberg.

– Dette er først og fremst ikke et NATO-problem, men det er viktig at NATO holder seg orientert og diskuterer hvordan Kina utgjør en utfordring for vår sikkerhet. NATOs viktige rolle er at det er et forum som USA kan bruke for konsultasjoner, legger hun til.

Så har hun en presisering som hun mener er viktig for Norges del, og for mange europeiske allierte:

– Vi må ikke bruke sikkerhetsutfordringene som innføre nye handelshindringer. VI er jo tilhengere av frihandel, sier Solberg.