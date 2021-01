FERSKVARE: Fiskere om bord et fartøy i Bridlington Harbour i Yorkshire. De britiske fiskerne har for tiden ikke adgang til norske farvann. Foto: Danny Lawson / PA Wire

Norske fiskebåter utestengt fra britiske farvann

Etter at Storbritannia ved årsskiftet gikk ut av EUs indre marked, finnes det ikke lenger en fiskeriavtale mellom Norge og Storbritannia. Fiskebåter fra de to landene får derfor ikke fiske i hverandres farvann.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dersom vi ikke har avtaler per 1. januar, vil vi ikke åpne Norges økonomiske sone for fiske med fartøy fra EU og Storbritannia, sa fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i Stortinget i desember.

Noen uker senere har Storbritannia gått ut av det indre marked, og avtalene er fremdeles ikke på plass.

«We’re in charge now!» skriver den britiske avisen Daily Express, som åpenbart mener det nå er britene som bestemmer i fiskerispørsmålet.

– I tråd med vanlig praksis har vi ikke åpnet Norges økonomiske sone for fiske før det foreligger en avtale for 2021. Storbritannia har for øvrig heller ikke åpnet sine farvann for norske fartøy, opplyser kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen i Nærings- og fiskeridepartementet til VG.

Det innebærer også at britiske farvann ikke er åpnet for norske fartøy i fiskerisammenheng.

Forhandler som uavhengig nasjon

– For første gang på 40 år går vi inn i årlige fiskeriforhandlinger som en uavhengig kystnasjon, sier Storbritannias fiskeriminister Victoria Prentis ifølge Daily Express. Hun sier britene tar grep for å sikre bærekraftig fiske i sine farvann.

Fiskerimyndighetene i landet har gitt lisens til britiske fartøy, som gir de adgang til å fiske i egne farvann.

– Vi ønsker å sikre at våre fiskere kan fortsette å operere sømløst mens de årlige forhandlingene finner sted, sier Prentis.

Rammeavtale på plass

– Norge fikk i høst på plass en overordnet rammeavtale for fiskeri med Storbritannia. Dette er et godt grunnlag for senere årlige forhandlinger, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen.

Rammeavtalen, som kom på plass i september, har åpnet for at Norge og Storbritannia kan forhandle med hverandre om fiske i hverandres soner, og bytte av kvoter. Det er fremdeles uklart når videre avtaler vil komme på plass.

Spørsmålet om fiske var et av de mer krevende for forhandlerne å få på plass i Brexit-forhandlingene også mellom Storbritannia og EU. På julaften kom de likevel til enighet til slutt, og handelsavtalen kom endelig i boks.

– Vi har tatt tilbake kontroll over våre lover og vår skjebne, skrøt statsminister Boris Johnson da avtalen var på plass.

Likevel skal fremdeles en del detaljer på plass – som fiskeriavtaler med tredjeparter som Norge.