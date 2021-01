Foto: J. Scott Applewhite / POOL / AP POOL

McConell med kraftig angrep mot Trump - frykter for demokratiet

WASHINGTON, D.C. (VG) Under dagens kongressmøte ga senatleder McConell en klar beskjed til alle som vil motsette seg valgresultatet: - Velgerne har stemt, hvis vi overkjører dem kan de ødelegge republikken for alltid.

Det har sjeldent i amerikansk historie vært like mye oppmerksomhet knyttet til et Kongress-møte som det som onsdag fant sted i Washington, D.C.

Under møtet gikk den republikanske senatlederen Mitch McConnell hardt ut mot avtroppende president Donald Trump.

– Hvis dette valgresultatet skal forkastes på grunn av vage påstander fra den tapende side, kan vårt demokrati ende i en dødelig spiral, sa senatlederen.

– Velgerne har stemt. Hvis vi overkjører dem kan det ødelegge republikken for alltid, fortsatte han.

Trump har de siste dagene oppfordret sine tilhengere til å ta til gatene i den amerikanske hovedstaden.

Det kan det se ut til at de har tatt på alvor.

I forbindelse med møtet i Kongressen har Trump-sympatisører samlet seg utenfor bygget, og flere stormet og tatt seg inn bak barrierene foran bygningen.

Selv om sannsynligheten for at at det vil skje betydelige endringer for valgresultatet i dag er lav, har en gruppe bestående av 11 republikanske senatorer, ledet av den tidligere presidentkandidaten Ted Cruz, gått ut og sagt at de vil motsette seg resultatet.

På vegne av senatorene sa Cruz i helgen at de vil stemme mot valgdelegater fra enkelte delstater, med mindre Kongressen utnevner en kommisjon som skal utføre en revisjon av valgresultatet.

Helgens kunngjøring er signert av syv sittende senatorer og fire påtroppende senatorer. De hevder at «påstander om fusk og uregelmessigheter i 2020-valget overgår alt i vår levetid», skriver NTB.

De elleve senatorene ønsker seg en ti dager lang «hasterevisjon» av valgresultatet i «omstridte delstater», selv om de innser at forslaget trolig ikke vil endre valgresultatet.

Peker på annet «omstridt valg»

I sitt argument for å utnevne en kommisjon peker senatorene på presidentvalget i 1877.

Den gangen ble det sådd tvil om resultatene i Florida, Louisiana, Sør-Carolina og Oregon. Kongressen bestemt da å sette ned en kommisjon for å se på anklagene, med rett til å avvise eller akseptere kommisjonens funn.

Slik vil altså den lille gruppen med senatorer gjøre det igjen nå – 144 år senere.

– Vi mener det er en god plan. Det er åpenbart millioner av amerikanere som mener at det er omfattende problemer ved dette valget, sa en av senatorene, James Lankford fra Oklahoma, til Fox News i helgen.

Påstandene om omfattende fusk i fjorårets valg er avvist både av USAs justisminister, domstoler, landets nasjonale valgkommisjon, utenlandske valgobservatører og delstatsmyndighetene. Trump har ikke lagt fram beviser for påstandene.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har i tillegg gratulert Biden med seieren og advart sine kolleger mot å fortsette å bestride valgresultatet.

Cruz' erklæring kommer etter at Josh Hawley fra Missouri ble den første republikanske senatoren til å trosse McConnells oppfordring.

«Antidemokratiske republikanere»

Seniorforsker og USA-kjenner Hilmar Mjelde ved NORCE forskningssenter i Bergen, sier til VG at senatorene er for få til å komme noen vei med forslaget, og at det kun er formaliteter som gjenstår i 2020-valget.

– Biden blir ett hundre prosent sikkert den neste presidenten, sier han.

Mjelde kaller forslaget «politisk vandalisme».

– Den viktigste aktøren i et valg er taperen, spesielt når han er sittende president. Han har makt over systemets legitimitet. Trump og hans allierte misbruker nå denne makten til å delegitimere valget, Biden og det politiske systemet. Det eneste illegitime her er Republikanernes atferd, sier han.

Forskeren viser samtidig til fersk forskning som viser at antidemokratiske holdninger er utbredt blant mange republikanske velgere.

– Nå ser vi åpent antidemokratisk atferd blant partieliten. Dette er radikalt nytt – jeg anser dette for å være en politisk krise for USA, når det ene av de to statsbærende partiene åpent angriper demokratiet.

HAR EN PLAN: Donald Trump i samtaler med senator Ted Cruz og Texas-guvernør Greg Abbott i august i fjor. Foto: Alex Brandon / AP

Vil holde seg inne med Trump-velgerne

Trumps fornektelse av valgnederlaget og forsøket på å undergrave velgerne, har skapt dyp splittelse blant Republikanerne de siste månedene.

– Tradisjonelle, ikke-populistiske Reagan-republikanere står imot disse senatorene nå. De har integritet og prinsipper som de setter foran egen vinning, mener Mjelde.

– Kan dette kun være en mulighet for Cruz å vise seg frem for velgerne opp mot valget i 2024?

– Ted Cruz og Josh Hawley er villige til å gjøre skade på systemet for å tjene egne ambisjoner. Disse senatorene vet at det de forsøker er nonsens, og gjør dette kun for å holde seg inne med Trumps velgere, sier han.