SNART FARVEL: Donald Trumps tid som USAs president er snart over. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

Nå skal det snart stemmes - Donald Trump ligger an til å bli stilt for riksrett

Et flertall i Representantenes hus, inkludert en håndfull republikanere, kommer etter alle solemerker i kveld til å stemme for at president Donald Trump skal stilles for riksrett i kjølvannet av forrige ukes angrep på Kongressen i Washington, D.C.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ettersom visepresident Mike Pence har gjort det helt klart at han ikke vil gjøre som Demokratene ønsker, å bruke det 25. grunnlovstillegget for å få Trump avsatt, stemmer huset i kveld over om Trump skal stilles for riksrett.

Det får høyst trolig flertall.

Det eneste spenningsmomentet er hvor mange republikanere som vil stemme for. Fem stykker har sagt offentlig at de kommer til å gjøre det. Ulike amerikanske medier har kilder på et flere andre vil følge dem. Det snakkes om alt fra ti til 20 stykker.

Selve avstemningen er ventet å skje mellom klokken 21 og 22 norsk tid.

Bakgrunn: Slik kan demokratene felle Trump

Pelosi: - Han er en klar fare

Like etter klokken 18.30 innledet majoritetslederen i Representantenes hus i den amerikanske kongressen, Nancy Pelois, den to timer lange debatten som skal lede opp til en avstemning om å stille Donald Trump for riksrett for å ha oppfordret til opprør i forbindelse med angrepet på Kongressen for en uke siden.

Pelosi mener det ikke er noen tvil.

– Han må gå. Han er en klar fare for dette landet vi alle elsker. Vi må sørge for at republikken er trygg fra denne mannen som vil bryte ned det vi alle setter så høyt, sa Pelosi.

DEMOKRAT: Nancy Pelosi talte i Representantenes hus Foto: US HOUSE OF REPRESENTATIVES HANDOUT / US HOUSE OF REPRESENTATIVES

Hun kalte angriperne for «terrorister» ikke «patrioter».

– Men de kom ikke av seg selv. De var sendt hit fra presidenten, med ord som «kjemp som et helvete».

Jim Jordan var den første av republikanerne som fikk ordet i debatten. Han startet ikke med å forsvare Trump, men med å angripe Demokratene ved å beskylde dem for å helt siden innsettelsen av Donald Trump være besatt av å få ham sparket ut av Det hvite hus.

– Dette vil ikke på noen måte hjelpe å nasjonen å håndtere de tragiske og forferdelige hendelsene, som vil alle fordømmer, fra forrige uke, sa Jordan videre.

REPUBLIKANER: Jim Jordan talte i Representantenes hus Foto: US HOUSE OF REPRESENTATIVES HANDOUT / US HOUSE OF REPRESENTATIVES

Dette er anklagene

I forslaget som ble lagt frem allerede mandag anklages presidenten for å hisse til opprør i forbindelse med at angrepet mot Kongressen for nøyaktig en uke siden.

Demokratene viser til:

Trumps gjentatte, falske påstander om at han vant presidentvalget.

Trumps tale 6. januar, før hans tilhengere stormet Kongressen.

Trumps telefonsamtale til den valgansvarlige i delstaten Georgia, for å finne nok stemmer til å omgjøre resultatet i Trumps favør.

Donald Trump er nå den første i historien som opplever at bli stilt for riksrett to ganger. Første gang var for litt over et år år siden. Den gang ble han frikjent, ettersom bare én republikaner i Senatet stemte for å dømme ham. En dom krever 2/3-dels flertall i Senatet, der selve saken blir ført.

New York Times: McConnell fornøyd

Om det denne gang kan bli flertall for å dømme Donald Trump er uklart, men det er verdt å merke seg at flertallslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, skal ifølge kilder til storavisen New York Times ha sagt til sine støttespillere at han mener Trump har begått handlinger som forsvarer å stille ham for riksrett.

Avisen skriver også at McConnell er fornøyd med at Demokratene har startet riksrettsprosessen, fordi det kan gjøre det enklere for Det republikanske partiet å distansere seg fra Trump i fremtiden.

les også FBI frykter «væpnede demonstrasjoner» over hele USA

I KONGRESSEN: Soldater fra Nasjonalgarden har inntatt Kongressen. Her tar noen av dem en hvil. Mer en 20.000 av dem vil være i Washington, D.C. de neste dagene. Foto: SAUL LOEB / AFP

At McConnell skal ha sagt disse tingene betyr likevel ikke automatisk at hverken han eller andre republikanere nødvendigvis vil stemme for å dømme ham. Og så mange som 17 må gjøre det, samt alle Demokratene for at Trump skal dømmes.

Senatet skal ikke samles igjen før 19. januar, dagen før Donald Trump uansett går av. Demokratene har ønsket å få en riksrett i gang før dette, men det blir onsdag kveld avkreftet av en talsperson for McConnell, som er den som har makten til å kalle inn senatorene tidligere.

Dermed vil trolig ikke en riksrettssak skje før etter at Joe Biden har overtatt som president 20. januar.

Tar ikke selvkritikk

Donald Trump nektet i tirsdag å ta selvkritikk for hans retorikk og handlinger i forkant av at hans tilhengere stormet Kongressen.

– De har blitt analysert og alle har tenkt at det jeg sa var fullstendig passende, sa Donald Trump, som kalte riksrettsprosessen som nå pågår for «fullstendig latterlig».

– Det er en fortsettelse av den største heksejakten i politikkens historie, sier Trump om Demokratenes planer om å stille ham for riksrett for andre gang.

– Det er veldig farlig og skaper et voldsomt sinne, fortsatte presidenten.

Hva han tenker i dag er foreløpig uklart. Normalt ville vi kanskje fått svaret på det via Twitter, men USAs president er permanent utestengt derfra.

Slik fungerer en riksrettssak: