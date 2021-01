DREPT: Det var 35 år gamle Ashli Babbit som ble skutt under opprøret i kongressbygningen. Foto: Privat

Medier: Ashli Babbit (35) skutt og drept i kongressbygningen

Flere amerikanske medier melder at det var 35 år gamle Ashli Babbit som ble skutt under opprøret i den amerikanske kongressbygningen onsdag. Hun døde av skadene.

Minst fire personer mistet livet i forbindelse med stormingen av kongressbygningen i USAs hovedstad, bekrefter politiet i Washington D.C.

Blant de fire døde er kvinnen Ashli Babbit, som ble skutt inne i kongressbygningen da den var beleiret, ifølge amerikanske medier.

Hun skal ha forsøkt å ta seg inn gjennom en barrikadert dør der politiet var bevæpnet på den andre siden da hun ble skutt, skriver AP.

Flere politimenn ble også skadet, og minst en ble sendt til sykehus, skriver CNN.

– Sterk Trump-tilhenger

Babbit var fra San Diego i den amerikanske delstaten California, og var forsvarsveteran med 14 års tjenestetid i det amerikanske flyvåpenet, ifølge lokalavisen Kusi News i San Diego.

Lokalavisen skriver at de har snakket med ektemannen hennes.

– Hun var en god patriot for alle som kjente henne, sier han.

fullskjerm neste INNE I KONGRESSEN: Flere hundre opprørere brøt seg inn i kongressbygningen i USAs hovedstad onsdag.

TV-kanalen Fox 5 skriver at de har snakket med svigemoren til den avdøde kvinnen.

– Jeg forstår virkelig ikke hvorfor hun valgte å gjøre dette, sier hun.

Babbit og ektemannen skal ha drevet en business sammen i San Diego. Ektemannen dro ikke til D.C. sammen med Babbit, skriver TV-kanalen.

Dagen før Babbit døde la hun ut en post på Twitter hvor hun skrev at «stormen er her».

KAOS: Trump-tilhengere tok seg inn i Kongressen da valgmannsstemmene ble telt opp onsdag. Det tok fire timer før okkupasjonen av den demokratiske prosessen var over. Foto: STEPHANIE KEITH / X03264

Tre døde på sykehus

Ytterligere tre personer har mistet livet i det politiet kaller «medisinske nødhendelser». Deres identitet er fortsatt ukjent.

52 personer har blitt pågrepet etter hendelsene, og politiet opplyser at det ble funnet to rørbomber utenfor hovedkvarterene til Republikanerne og Demokratene. I tillegg ble det funnet en såkalt molotovcocktail ved kongressbygningen, skriver NTB.

Krever gransking av politiet

Flere kongressmedlemmer krever gransking av politiets håndtering av opptøyene onsdag, da hundrevis av opprørere tok seg inn i kongressbygningen, skriver NTB.

Val Demings, en tidligere politisjef fra Florida, sier at det pinlig åpenbart at politiet i kongressbygningen ikke var forberedt.

– Jeg ville helt sikkert ha tenkt at de hadde vist mer styrke og sørget for at det ble avsatt et område for demonstranter i trygg avstand fra kongressbygningen, sier hun til MSNBC.

Hun mener det var åpenbart at politiet var underbemannet og at det ikke så ut til at de hadde noen plan for å hanskes med de tusener av demonstrantene som kom mot Kongressen.

Kongressmedlemmer måtte søke tilflukt under skrivebordene sine og hente fram gassmasker mens politifolk forgjeves forsøkte å barrikadere bygningen. Noen tok seg inn i salen til Senatet og Representantenes hus, og til kontorene til noen av kongressmedlemmene.

