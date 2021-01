FØR ANGREPET: Timer før Trump-tilhengere banet seg vei inn i kongressbygningen, oppfordret presidenten dem til å marsjere mot Capitol Hill. Foto: JIM BOURG / REUTERS

USA-ekspert om Trump-utestengelsen: − Kanskje burde Twitter ha stoppet ham tidligere

Da Twitter stengte president Donald Trumps personlige Twitter-konto, sank selskapets aksjer med 2,4 prosent. Diskusjonen går nå høyt om hvorvidt det er et brudd på ytringsfriheten å utelukke Trump fra Twitter.

På sosiale medier er det flere som mener at det var på høy tid at Twitter tok affære mot den amerikanske presidenten.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre en en av dem som mener det motsatte:

– Jeg skjønner alle som tar avstand fra Donald Trumps budskap på Twitter. De aller fleste er utenfor, og mange er også løgnaktig. Men derfra til å stenge noen ute fra å fremme meningene sine, det er et langt skritt, sier Støre til NTB.

– Det er en fare for at man gjør han til martyr. Det finnes mange andre kanaler han kan bruke, så jeg er mer tilhenger av at man konfronterer han hardt der han opptrer, sier Støre.

Presidentens Twitter-konto hadde over 80 millioner følgere, og fra tidlig morgen til sent på kveld har han foret dem med meldinger:

Han har sparket ansatte, rost støttespillere og rast mot alt fra nyhetsartikler til politiske motstandere om gjennomføringen av presidentvalget.

BBCs teknologi-reporter i USA, James Clayton, skriver at Twitter-ledelsen veide for og imot i over 48 timer, om hvorvidt de skulle stenge Trumps konto.

«Beslutningen ble tatt. De utestengte presidenten i USA. Det er ubestridt den viktigste noen gang tatt i Twitters historie», skriver Clayton.

HELT GREIT: Sigrid Rege Gårdsvoll ved amerikanskpolitikk.no mener Twitter kanskje burde ha stoppet president Trump tidligere. Foto: Frode Hansen, VG

– Kan gi lange fengselsstraffer

– Det må være innenfor å utestenge president Trump fra Twitter når han så åpenbart, og over tid, har sluppet unna med sine overtramp, sier Sigrid Rege Gårdsvoll, kommentator ved nettstedet amerikanskpolitikk.no, til VG.

– Oppvigleri er straffbart ifølge amerikansk lov, og kan gi lange fengselsstraffer. Kanskje burde Twitter ha stoppet Trumps tvitring tidligere, sier hun.

– Det er vanskelig å forholde seg til private selskaper som har et moderatoransvar som de har unnlatt å gjøre noe med. Dette er definitivt et felt hvor de kan reises flere spørsmål enn det fins svar.

– Et tveegget sverd for Twitter

– Det er slett ikke uproblematisk at Trump blir utestengt fra Twitter, uansett hva man måtte mene om innholdet i det han har tvitret. Det er et tveegget sverd for Twitter, sier rådgiver i tenketanken Civita, Eirik Løkke til VG.

Han mener det er forståelig at Twitter gjør det, men at beslutningen reiser en rekke spørsmål om hvorvidt det er i strid med ytringsfriheten ved å utelukke president Trump fra å kunne ytre seg på Twitter.

– Det er et dilemma og et paradoks at Twitter har gått til dette skrittet å utelukke presidenten. Det har jo i flere år vært en symbiose mellom Twitter og den amerikanske presidenten. De har vært gjensidig avhengige av hverandre. Twitter har tjent enormt på Trump og presidenten har fått ut sine one-linere ut til offentligheten til alle døgnets tider, sier Eirik Løkke.

SLUTT: En av de siste twittermeldingene til president Trump før kontoen hans ble stengt, var den hvor han meldte at han ikke vil være til stede når Joe Biden bli innsatt som president 20. januar.

– Kan Twitters beslutning ha blitt tatt for å komme lovgivende myndigheter i USA i forkjøpet?

– Jeg tror det har mer å gjøre med at de gjør det for egen del. Twitter er under et enormt krysspress. Kritikken fra høyreorienterte kretser reiser et nytt spørsmål. Skal Twitter også stenge kontoer som driver at kinesiske og iranske myndigheter, sier Civita-rådgiveren.

Twitter-sjefen Jack Dorsey har ifølge BBC sagt at det finnes spesifikke regler for verdenslederes ytringer på Twitter.

«Vi erkjenner at noen ganger er det i offentlighetens interesse å la folk kunne lese Twitter-meldinger som ellers ville ha blitt stoppet» heter det i Twitters regler, skriver BBC og siterer «en senior-kilde» i Twitter.

Før kontoen hans ble stengt kunne Donald Trump med andre ord fortsette å tvitre sine kontroversielle meldinger og brudd på Twitters regler, utelukkende fordi han er president, skriver BBC.

Forståelig og problematisk

Statsviter og USA-analytiker Asle Toje, har denne kommentaren til at Twitter har gått til det alvorlige skrittet å stenge kontoen til den amerikanske presidenten, Donald Trump:

– Forståelig fordi Trump bruker Twitter til å spre usannheter og å øse opp sine alt krakilske tilhengere. Vi så resultatet av dette med angrepet på kongressbygningen.

– Problematisk fordi Trump leder det republikanske partiet som nettopp nesten vant valget. Han er ikke et nettrollespill i en kjeller. Utestengelsen av ham vil bygge opp under den utbredte følelsen på høyresiden om at mediene er rigget mot dem. Som paradoksalt nok er med på å forklare fenomenet Trump, fortsetter Asle Toje.

ANALYTIKER: Asle Toje synes det er både forståelig og problematisk å utestenge den amerikanske presidenten fra Twitter. Foto: Heiko Junge

– Donald J. Trump ville simpelthen ikke ha vært president i en verden uten sosiale medier, og ingen plattform har vært mer sentral i hans politiske vei mot toppen enn Twitter, sier Brian L. Ott til VG.

Han leder fakultetet for kommunikasjonsstudier ved Universitetet i Missouri og har skrevet boken «The Twitter Presidency: Donald J. Trump and the Politics of White Rage» sammen med Greg Dickinson fra Colorado State University.