Nå flytter de ut av Det hvite hus

Bilder av stabler med pappesker utenfor Det hvite hus er et synlig bevis på at Donald Trumps tid som president går mot slutten. Om fem dager flytter Joe Biden og hans team inn.

Brune og hvite pappesker og plastbokser står stablet oppå hverandre i den trange og avsperrede gaten mellom vestfløyen av det hvite hus og Eisenhower-bygningen.

I førstnevnte ligger presidentens ovale kontor, samt kontorene til mange av hans aller nærmeste medarbeidere. I sistnevnte har visepresidenten sitt kontor. Det samme har en rekke andre medlemmer av Trump-administrasjonen.

Nå er disse to byggene i ferd med å tømmes. Flyttebiler fyller opp gaten. En president og hans administrasjon skal ut. En annen skal inn.

Dette er det synlige, og helt praktiske beviset, på at Donald Trumps tid som president er talte.

FLYTTEBIL: Pappeskene blir kjørt bort av flyttebiler.

Bryter tradisjon

Synet er selvsagt ikke noe nytt. Det skjer hvert åttende - eller fjerde – år, alt ettersom om en president får to perioder, eller ikke. De fleste får to, men for Trump ble det med den ene.

Men selv om flytteesker ikke er uvanlig, så er omstendighetene Donald Trump forlater Det hvite hus på høyst uvanlig. Han har nektet for at han tapte et valg han tapte. Han har fyrt opp tilhengerne sine med løgner om at valget er stjålet fra dem. Og han har ikke beklaget sin retorikk etter at de samme tilhengerne gikk til angrep på Kongressen.

DET OVALE KONTOR: Donald Trump har bare fem dager igjen i det som kanskje er verdens mest kjente kontor. Foto: Carlos Barria / Reuters

Han har også sagt at han ikke kommer til å delta på innsettelsesseremonien til sin etterfølger. Noe som er svært uvanlig. Det er godt over 100 år siden sist det skjedde.

Det er heller ikke forventet at han vil ta imot Joe Biden og den kommende førstedamen Jill Biden i Det hvite hus i morgentimene før innsettelsesseremonien onsdag formiddag, slik Barack og Michelle Obama gjorde for ham og Melania Trump for fire år siden.

Tradisjonen er at et helikopter henter den avgåtte presidenten på baksiden av Kongressbygningen etter innsettelsesseremonien er ferdig, og flyr vedkommende til presidentflyet Air Force One, som så flyr til hvor enn i landet han bor.

2017: Slik så det ut da Melania og Donald Trump besøkte Michelle og Barack Obama i Det hvite hus bare et par timer før Trump overtok som president. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

21 skudds salutt

Men ettersom Trump ikke kommer til å delta på seremonien kommer det ikke til å skje på den måten. Trolig vil Trump allerede ha forlatt Washington, D.C. når Biden blir tatt i ed klokken 12.00 lokal tid onsdag i neste uke. Det melder flere amerikanske medier.

CNNs Jim Acosta, som er journalist i Det hvite hus, skriver på Twitter at det vil bli holdt en avskjedsseremoni på Joint Base Andrews-flyplassen, der presidentflyet Air Force One står parkert, på morgenen på onsdag. Ifølge ham vil seremonien minne om arrangementene de har når et statsoverhode som har vært på offisielt besøk forlater USA.

SNART KLARE: Kamala Harris og Joe Biden inntar Det hvite hus i midten av neste uke. Foto: Matt Slocum / AP

Dette skal innebære æresvakter, militærkorps, rød løper og en 21 skudds salutt.

Fra Joint Base Andrews vil Trump trolig bli flydd i Air Force One til Palm Beach i Florida, der han har hjemmeadresse, etter at han for en tid siden meldte flytting fra New York.

Brev fra Obama

Noen timer etter at det flyet har tatt av vil Joe Biden rusle inn dørene i Det hvite hus. Når han kommer inn i Det ovale kontor vil han trolig åpne skuffen i den store, brune kontorpulten for å sjekke om Trump har brutt nok en tradisjon.

Det vanlige er nemlig at den avgåtte presidenten har lagt igjen et brev til ferske presidenten. Disse brevene inneholder gjerne en lykkeønskning og noen velmenende råd.

BREV: Donald Trump viste frem brevet Barack Obama skrev til ham etter at han flyttet inn i Det hvite hus. Mike Pence bak ham på bildet. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Da Barack Obama gikk av for fire år siden skrev han blant annet i sitt brev til Donald Trump at det var viktig å huske at de som presidenter bare er midlertidige, og at de derfor må sørge at landets demokratiske institusjoner er minst like sterke når de forlater jobben som da de startet.

Han roste også Trump for en imponerende valgkamp og skrev at han håpte landet under Trump ville oppleve økt velstand og sikkerhet.

Utstoppet fugl og Lincoln-byste

En annen ting det også er uklart om Trump kommer til å gjøre er å holde en avskjedstale, der han legger frem det han ser på som sine største politiske seire i løpet av sin periode som USAs leder. NBC News melder at noen av hans rådgivere har startet å skrive på en tale, men at det er uklart om det kommer til å bli holdt.

MINNE: Peter Navarro tar med seg et bilde hjem. Foto: ERIN SCOTT / Reuters

Men det som er sikkert, som bildene i denne saken viser, er altså at Trump og hans folk nå er på vei ut av Det hvite hus. Et bilde viser for eksempel rådgiveren Peter Navarro som bærer ut et innrammet bilde av Trump i samtaler med Kinas president Xi Jinping.

Bilder postet på Twitter av journalister i Det hvite hus på viser ting som stabssjef Mark Meadows’ kone, Debbie, som bærer ut det som ser ut til å være en utstoppet fugl og en mann som bærer ut en byste av Abraham Lincoln, som er en del av kunst-samlingen som tilhører Det hvite hus.

Det har i etterkant av at dette bildet ble tvitret kommet forsikringer om at objektene i samlingen er i trygge hender.