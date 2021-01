forrige







Over 50 politifolk skadet etter opprøret

Trumptilhengere tok seg inn i Kongressen onsdag. Det endte med titalls skadede og flere døde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Opprørerne som tok seg inn i kongressbygningen onsdag gikk til angrep på politiet med jernrør, kjemiske stoffer og andre våpen.

Det opplyser politisjefen i D.C., Steven Sund.

Over 50 ansatte i det lokale politiet ble skadet under angrepet. Flere politifolk har blitt innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Ifølge reporter Addy Baird, som siterer kongressmedlem Tim Ryan, har mange av politifolkene hodeskader.

– Mobben bestående av trumpsupportere brukte jernrør for å slå politibetjenter i hodet, skriver Baird.

– Det voldelige angrepet på Kongressen er ulikt noe annet jeg noen gang har opplevd i mine 30 år i politiet her i Washington, D.C., sier Sund.

I en pressemelding redegjør Sund for deler av det som fant sted og det lokale politiets handlinger den dramatiske kvelden.

Blant annet forteller han at politiet jobber med å analysere overvåkningsvideo og andre materialer for å identifisere personer som kan bli straffeforfulgt.

Sund opplyser også at det var en politiansatt som skjøt og drepte en kvinne inne i kongressbygningen. Tre andre er også døde, men dødsårsakene er ukjent.

Fungerende statsadvokat Jeffrey A. Rosen skriver i en uttalelse at Justisdepartementet er dedikert til å forsikre at de ansvarlige bak angrepet vil bli straffeforfulgt.

– Noen av dem som deltok i gårsdagens voldelige hendelser vil bli siktet i dag, og vi vil fortsette å gå over bevis, gjennomføre siktelser og foreta arrestasjoner i dagene og ukene som kommer, skriver Rosen.

Totalt 68 personer er pågrepet etter uroen ved Capitol Hill onsdag. De fleste ble pågrepet for å brutt portforbudet.

Fem personer ble pågrepet for besittelse av ulovlig våpen.

To ble pågrepet for ulovlig besittelse av andre typer våpen som ikke er lovlige i Washington D.C.

25 person ble pågrepet for brudd på portforbudet og for å ulovlig ha tatt seg inn på området til kongressbygningen.

26 personer ble pågrepet for brudd på portforbudet.

Avfyrte våpen

– I det demonstrantene tvang seg frem mot kammeret til Representantenes hus hvor kongressmedlemmer hadde tilhold, en ansatt ved politiet i D.C. avfyrte sitt våpen og traff en voksen kvinne.

Sund melder videre at det ble gitt førstehjelp til kvinnen som senere ble fraktet til sykehus, hvor hun senere døde av skadene. Han bekrefter kvinnen har blitt identifisert som Ashli Babbit.

Samtidig som dette fant sted, rykket andre politifolk ut på meldinger om to forskjellige rørbomber.

– Personell besluttet at begge rørbombene faktisk var farlige og kunne forårsake stor skade og fare for allmennheten. Gjenstandene ble uskadeliggjort og overgitt til FBI for videre etterforskning og analyse.

Sund opplyser videre at det ble funnet en mistenkelig bil. Den ble undersøkt av personell fra politiet, FBI og ATF, som ikke fant noe skadelige materialer.

– Eieren av bilen samt 13 andre personer ble arrestert for ulovlig adgang til Kongressen.

Sund skriver videre at han vil takke de over 18 forskjellige lokale, statlige og føderale instansene, samt nasjonalgarden, som bisto.

Har igangsatt etterforskning

I en uttalelse skriver innkjøpskomitéen i Representantenes hus at de skal etterforske politiets reaksjon under opprøret i Kongressen onsdag. De kaller også hendelsen et kuppforsøk.

– Kuppforsøket ved Kongressen i går ble startet opp av president Trump og ansvaret for volden ligger på ham og hans støttespillere som ransaket kongressbygningen. Uansett, innbruddet av Kongressen trekker frem alvorlige spørsmål om hva politiet gjorde og hva de skulle ha gjort annerledes.

De skriver videre at de anerkjenner motet til politistyrkene som beskyttet de folkevalgte og ansatte i kongressbygningene.

– Samtidig er det åpenbart at det var alvorlige, systematiske feil i arbeidet med å sikre bygningen og i responsen da bygget først ble inntatt.

Innkjøpskomitéen ga politiet i Washington, D.C. over 516 millioner dollar i tilskudd i det økonomiske året 2021, skriver de.

De opplyser videre at den lovgivende arm av komitéen, som finansierer politistyrkene i Washington, D.C., etterforsker gårsdagens hendelser.

– For å sørge for sikkerheten til dem som jobber i og besøker Kongressen, må vi komme til bunnen av dette og forhindre at de noen gang skjer igjen.

KRITISK: Medlem av innkjøpskomitéen og folkevalgt i Representantenes hus Tim Ryan (D). Foto: PETE MAROVICH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I uttalelsen fra politiet gjør Sund det klart at de skal gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen, sikkerhetsplanene og prosedyrer.

– Å sørge for trygghet for allmennheten i et åpent landskap, spesielt for demonstrasjoner, har lenge vært en utfordring. Men la meg være klar – disse opptøyene var ikke lovlige demonstrasjoner, det var kriminell oppførsel. Handlingene til politifolkene var heroiske gitt situasjonen de møtte, og jeg fortsetter å ha stor respekt for profesjonaliteten og dedikasjonen til menn og kvinner i politiet i Washington, D.C.