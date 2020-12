AVTROPPENDE: President Donald Trump benåder 20 personer, blant dem fire krigsforbryterdømte og flere støttespillere. Foto: AP / NTB

FN kritiserer Trumps benådning av krigsforbrytere

President Donald Trump får hard kritikk fra flere hold etter å ha benådet 20 personer, blant dem fire dømte krigsforbrytere.

– Vi er dypt bekymret over den amerikanske presidentens siste benådninger, sier en talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter, Marta Hurtado.

Fire av dem som benådes, sonet lange fengselsstraffer etter at de som leiesoldater i sikkerhetsselskapet Blackwater sto bak en massakre på minst 14 sivile i Iraks hovedstad Bagdad i 2007.

17 andre ble såret da Nicolas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty og Dustin Heard åpnet ild mot en menneskemengde. Selv hevdet de å ha skutt i selvforsvar etter å ha havnet i bakhold, noe de ikke ble trodd på.

BENÅDET: Keiesoldatene Dustin Heard, Evan Liberty, Nicholas Slatten og Paul Slough ble funnet skyldige i krigsforbrytelse etter å ha massakrert 14 sivile i Iraks hovedstad Bagdad i 2007. Foto: AP / NTB

Under rettssaken kom det fram at ingen av dem som ble drept eller såret, bar våpen.

– Ved å benåde dem bidrar man til straffrihet, og effekten av dette oppmuntrer andre til å begå samme forbrytelser i framtida, sier Hurtado.

Sterke reaksjoner

Tre av leiesoldatene ble opprinnelig dømt til 30 års fengsel av en amerikansk domstol, men fikk senere straffen halvert. Den fjerde, Nicolas Slatten, var ifølge dommen den første som løsnet skudd og sonet en livstidsdom.

Trumps benådning av de krigsforbryterdømte leiesoldatene vekker sterke reaksjoner også i Irak.

– Det er lenge siden jeg mistet håpet, sier politimannen Fares Saadi, som ledet den irakiske etterforskningen etter massakren i 2007.

ØDELAGT: En politibetjent inspiserer en utbrent bil som ble ødelagt av de fire leiesoldatene. Foto: Khalid Mohammed / TT NYHETSBYRÅN

– Er det virkelig 13 år siden? Gode Gud, jeg husker det som om det var i går, sier han på telefon fra Bagdad.

– De skjøt helt vilkårlig rundt seg, i 360 grader. Jeg plukket opp folk, kjørte de til sykehuset og tok opp forklaringene deres, forteller Saadi, som samarbeidet tett med amerikanske FBI om etterforskningen og selv vitnet under rettssaken mot de fire leiesoldatene.

Skammelig og grusomt

Borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union tar kraftig avstand fra Trumps benåding av de fire.

– Angrepet var ødeleggende for Irak og ble ansett som skammelig og grusomt i USA. Det var en internasjonal skandale, sier Hina Shamsi i ACLU.

– President Trump vanærer minnet til de irakiske ofrene og fornedrer presidentembetet ytterligere gjennom denne handlingen, legger hun til.

Støttespillere

Blant de øvrige 16 som benådes, er flere som ble dømt i forbindelse med Russlands innblanding i 2016-valget.

Amerikansk etterretning har bekreftet at Russland forsøkte å påvirke valget i Trumps favør, noe han selv benekter.

Trumps tidligere rådgiver George Papadopoulos ble dømt til fengsel etter å ha innrømmet at han løy om sin kjennskap til Russlands innblanding i avhør med FBI.

Den nederlandske advokaten Alex van der Zwaan ble dømt til betinget fengsel etter å ha innrømmet at også han løy til etterforskerne om sin kontakt med Trumps tidligere valgkamprådgiver Rick Gates og russisk etterretning.

Beskytter løgnere

Den siste runden med førjulsbenådninger vakte også reaksjoner fra toppdemokraten Adam Schiff, leder for etterretningskomiteen.

– Trump deler ikke ut benådninger på grunn av anger, oppreisning eller rettferdighet, men som en belønning til sine venner og politiske allierte, sa Schiff.

– Han beskytter dem som har løyet for å beskytte ham, verner de som har drept sivile, og undergraver en etterforskning som avdekket grove overtramp, la han til.

Benådningen av de to blir sett på som et stikk mot spesialetterforsker Robert Mueller, som etter to års gransking konkluderte med at russisk etterretning og den russiske trollfabrikken Internet Research Agency forsøkte å hjelpe Trump og skade Hillary Clinton i 2016-valget.

Kongressrepresentanter

Også de tidligere republikanske kongressrepresentantene Duncan Hunter og Chris Collins er blant personene som nå benådes av Trump.

Collins var den første i Kongressen til å gi sin støtte til Trump. Han ble dømt til to år og to måneder i fengsel for å ha gitt innsideinformasjon til sin sønn.

Hunter ble dømt til elleve måneder i fengsel etter å ha innrømmet å ha stjålet fra valgkampkassen og brukt pengene til alt fra kvelder på byen til bursdagsfest for datteren sin.