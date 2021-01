PRESIDENTFAMILIE: USAs tidligere president George W. Bush og tidligere førstedame Laura Bush etter bisettelsen av Bush senior i 2018. Foto: Gerald Herbert / AP

George W. Bush: − Forferdet over den uansvarlige oppførselen til noen av våre politiske ledere

Fremstående republikanere fordømmer angrepet på kongressbygningen i Washington D.C. onsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Før den rasende mobben stormet USAs kongressbygning onsdag, kom USAs president Donald Trump med følgende oppfordring til folkemengden som hadde samlet seg for å protestere mot valgresultatet:

– Vi skal gå mot Capitol Hill.

Nå kommer USAs tidligere president George W. Bush med kraftig kritikk av retningen landet har tatt etter presidentvalget 3. november.

les også McConell med kraftig angrep mot Trump - frykter for demokratiet

I en uttalelse sier han at han og kona Laura Bush ser på scenene som utspiller seg i USAs hovedstad med vantro.

– Det er et sykt og hjerteskjærende syn. Dette er slik valgresultater utfordres i bananrepublikker, ikke i vår demokratiske republikk, sier han.

Den tidligere presidenten nevner ikke Donald Trump med navn, men skriver at angrepet på kongressbygningen er blitt gjennomført av mennesker som har fått sin «lidenskap oppildnet av falsk informasjon og falskt håp».

les også Dramaet i Washington: Kongressbygningen er sikret

– Jeg er forferdet over den uansvarlige oppførselen til noen av våre politiske ledere etter valget, og dagens mangel på respekt for våre institusjoner, våre tradisjoner og våre politifolk.

George W. Bush var en av de første ledende republikanerne som gratulerte Joe Biden med valgseieren i november.

Nå ber han folk som er skuffet over valgresultatet om å sette landet først.

– La de folkevalgte fullføre sine plikter og representere våre stemmer i fred og sikkerhet.

Den republikanske Utah-senatoren Mitt Romney, som har markert seg som en skarp kritiker av Trump, sier i en uttalelse at det er presidenten som har ansvaret for kaoset i Washington D.C.:

– Det som skjedde i dag var et opprør, egget opp av USAs president. De som velger å fortsette å støtte hans farlige opplegg ved å fortsette å motsette seg resultatene av et legitimt, demokratisk valg, vil for alltid bli sett på som medskyldige i et enestående angrep mot vårt demokrati.

Tidligere onsdag gikk også Senatets republikanske leder Mitch McConnell kraftig ut mot Trump, og sa at han fryktet USA ville bli ødelagt for alltid.

Fikk du med deg? Kongressen varsler at de skal fortsette godkjenningen av Biden

Wyoming-republikaneren Liz Cheney, som er partiets tredje ledende representant i Representantenes hus, sier til Fox News at hun vil få klarhet i Trumps rolle i forbindelse med stormingen av kongressbygningen.

– Jobben vår er å telle stemmene. Vi vil telle stemmene, men det er alvorlige spørsmål knyttet til presidentens involvering i det som skjedde her i kveld, her i kongressbygningen, og det kan ikke tolereres, sier hun til kanalen.