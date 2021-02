HJEMMEKONTOR: Elizabeth Neumann her på sitt hjemmekontor. Opprinnelig fra Texas så har hun også jobbet i administrasjonen til George W. Bush på begynnelsen av 2000-tallet. Foto: Elizabeth Neumann

Var Trumps antiterrorsjef: Presidenten selv med på å skape trusselen

WASHINGTON D.C. (VG) Elizabeth Neumann bekjempet terror på amerikansk jord fra innsiden av Trump-regjeringen. Da en høyreekstremist begikk en massakre i Texas, fikk hun nok.

Den livslange republikaneren Neumann hadde flere toppstillinger i Trumps sikkerhetsdepartement.

I 2017 var hun den assisterende stabssjefen til John Kelly, statsråden i sikkerhetsdepartementet. Kelly ble så Trumps egen stabssjef.

Neumann tok deretter rollen som assisterende statsråd med ansvaret for Trump-regjeringens anti-terrorarbeid, før hun sluttet i april i fjor.

I dette intervjuet med VG berører hun flere temaer: Livet i og veien ut av Trump-administrasjonen, trusselen fra ytre høyre, sin egen evangelikale bakgrunn og QAnon-konspirasjonsteoriens økende tilslutning i slike miljøer, 6. januar og den pågående riksrettssaken.

ZOOM: Selv om både VG og Elizabeth Neumann befinner seg i hovedstadsområdet skjer intervjuet via den digitale møtetjenesten Zoom. Neumann sitter på hjemmekontor på grunn av covid-19. Foto: Thomas Nilsson / VG

Et tredje politisk parti?

Men først: Onsdag kom meldingene om et mulig nytt politisk parti i USA, bestående av republikanere dypt frustrert over Trump-fløyen i partiet.

Neumann var én av 120 høytstående republikanere som deltok i et Zoom-møte omtalt av Reuters og Washington Post.

– Vi tror at det er en håndfull republikanere som har gjort det riktige. Men dessverre er det langt færre enn det burde være. Dette har ledet til en debatt: Splintrer du og lager et tredje parti, eller organiserer du en fløy på innsiden av det republikanske partiet? sier Neumann til VG.

Selv vier hun det meste av sin tid til «The Republican Accountability Project», som støtter republikanske kandidatene som har stemt for riksrett og driver kampanje mot trumpister i kongressen.

– Jeg er fokusert på ansvarliggjøringen av republikanere, og vet ikke om det er tatt noen avgjørelser knyttet til et tredje parti, sier Neumann.

KAMPANJE: Organisasjonen Neumann jobber for har blant annet finansiert store reklameplakater som ber folkevalgte republikanere som løy om valgresultatet om å trekke seg. Foto: THE REPUBLICAN ACCOUNTABILITY PROJECT:

Ble desillusjonert

– Hvordan var det å jobbe for Trump?

– Kaotisk. Det var veldig utfordrende å gjøre fremskritt på mye på grunn av kaoset og de stadige lederbyttene. Det var mye jeg skulle ønske vi kunne ha gjort, men som vi bare aldri fikk nok støtte fra Det hvite hus til å gjøre.

– Hva slags observasjoner gjorde du da du var på innsiden?

– Tilbake i 2017 tenkte jeg at han ikke visste hvordan han skulle gjøre jobben sin. Så husker jeg sommeren 2017 da mange av oss ble desillusjonerte. Du skjønte at han ikke ville lære, svarer Neumann og forteller at hun deretter mest forsøkte å drive så mye skadebegrensning som mulig.

WALMART-MASSAKRE: Patrick Crusius var bare 21 år gammel da han drepte 23 mennesker på en Walmart i El Paso. Neumann mener president Trumps språkbruk spilte en rolle i den unge mannens innvandringshatende ideologi. Foto: COURTESY OF KTSM 9 / KTSM 9 news Channel

– Hjelper og tilrettelegger for fienden

I august 2019 ble 23 mennesker drept på en Walmart-butikk i El Paso i Texas. Den unge gjerningsmannen hadde laget et høyreekstremt manifest og hadde som mål å drepe meksikanere.

– Jeg hadde latt tvilen komme ham til gode så mange ganger. Kanskje han ikke forsto at hans språk skapte den misnøyen som ble måten volden ble rettferdiggjort på? forteller Neumann, som da innså at hun ikke kunne la tvilen komme Trump til gode lenger.

Hun fortsetter med å snakke nærmest direkte til eks-presidenten.

– Ikke bare beskytter du oss ikke, men du hjelper og tilrettelegger for fienden.

Etter El Paso-massakren bestemte Neumann seg for å slutte, noe hun gjorde noen måneder senere.

– Det var ikke bare det at presidenten ikke så trusselen, han var selv med på å skape den. Jeg så det da jeg var på innsiden. Jeg så det skje, sier Neumann.

– Opplevelse av å mislyktes

6. januar stormet en mobb konspirasjonsteoretikere kongressen i USAs hovedstad.

– Hvordan føles det å se dette skje når du selv en gang jobbet på innsiden av Trump-administrasjonen for å avverge akkurat slike scenarier?

– 6. januar gikk jeg definitivt gjennom en opplevelse av å ha mislyktes. Ved alle slags angrep så merker man det, fordi jobben din er å forhindre det. Du må ha rett hver gang. Angriperne trenger bare å få det til én gang. Hva mer kunne jeg ha gjort for å slå alarm om de farene vi stod overfor?

Denne uken står Neumanns tidligere sjef, Trump, tiltalt for riksrett i Senatet.

– Jeg synes anklagerne har gjort en god jobb med å legge frem den bemerkelsesverdige saken at Donald Trump visste hva han gjorde, sier hun.

9/11: Neumann spilte også en viktig rolle i Bush-administrasjonens jobb ettere 11. september 2001. Hun koordinerte blant annet arbeidet med en ny strategi for føderale informasjonsdelingen – noe av det som hadde gått virkelig galt før Al-Qaida-angrepet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kristus-etterfølger

På Twitter-profilen til Neumann står det «Christ-follower». Hun har skrevet om hvordan hun selv fridde seg fra frykten hun tror driver mange amerikanske kristne til Trump ved å «se på Jesus».

Hun er «overrasket over hvordan de som kaller seg evangelikale er så mye mer interessert i å holde fast ved makten, enn de er i å holde fast ved sitt vitnesbyrd.»

Neumann tror det er flere grupper blant dem som stemmer Trump: Den eldre generasjonen som er redd for «moralsk forfall», de som mener målet helliger middelet om Trump kunne endre abortlovene og de som holdt seg for nesen fordi alternativet var verre.

Hun gjorde det siste selv i 2016 da Hillary Clinton var presidentkandidat.

ENSOM: Denne mannen er èn av en håndfull støttespillere avTrump som VG har observert ved kongressen i Washington D.C. denne uken. Med munnbind og solbriller, stod han delvis bak et propagandaskilt hvor det stod: «Presidenter skaper ikke opprør, riggede valg skaper opprør». Foto: Thomas Nilsson / VG

QAnon, MAGA og terror

– Men det største segmentet er de virkelige MAGA-troende (Make America Great Again). Det er gruppen som jeg finner mest forstyrrende og som jeg prøver å forstå. Hvordan de ble så forført? spør hun.

Blant MAGA-flokken i amerikansk kristenhet har også en grunnløs konspirasjonsteori fått stor spredning, også helt inn i kongressen.

QAnon-teorien fremstiller Trump nærmest som en messias som i skjul jobber for å redde både nasjonen og småbarn som misbrukes av en satantilbende, pedofil kult.

– Det forundrer pastorene. De vet ikke hvordan det skjedde. Hva gjorde så mange sårbare for de løgnene? Dette er øyeblikket for det kristne miljøet å stoppe og tenke seg om og forstå hvordan de havnet her.

Ulike forklaringer har kommet til overflaten i den løpende debatten om fenomenet:

Ekkokamre i sosiale medier, kristne ledere som skaper mistillit til tradisjonelle medier, at flere følger en «pastor» eller «profet» på nett istedetfor i et fysisk fellesskap hvor man kan møte motstand fra andre troende, samt bortfall tillit til autoriteter og ekspertise.

– Tallene eksploderte

– Frem til pandemien så ble QAnon sett på som en rar ting, som fra tid til annen kunne være et problem for politiet, men ikke en bekymring på nasjonalt nivå. Det forandret seg virkelig i 2020 og jeg tror det hadde mye med pandemien å gjøre. Du hadde folk som var hjemme, de var på internett og prøvde å finne grunner til at vi hadde endt opp i denne gale verdenen, sier Neumann.

Hun viser til at søk etter høyreekstremt innhold på nett økte markant i stater hvor befolkningen var pålagt karantene.

– Med QAnon så eksploderte tallene. Dette ble delt av folk som så på seg selv som helt vanlige amerikanere. Det er også utfordringen. Mange av de som faller inn i disse konspirasjonsteoriene passer ikke inn i vårt bilde av hvordan en ekstremist ser ut, sier Neumann.