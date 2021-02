– Det neste blir å få en mann eller kvinne på Mars

En myteomspunnet rød planet i det kalde, fjerne verdensrommet ble brått langt mer virkelighetsnær mandag. Da offentliggjorde Nasa et videoklipp av en robots landing på Mars.

Det er Nasas nye Mars-robot «Perseverance» som lander i den historiske videoen.

– Bildene er tatt i flere retninger i både farger og video. Det er til og med gjort lydopptak fra planeten. Video av en landing på Mars har vi aldri sett før, sier Marianne Vinje Tantillo, som er sektoransvarlig ved Norsk romsenter.

Videoen varer i tre minutter og 25 sekunder. Den viser hvordan fallskjermen blir utløst og robotens første møte med overflaten på den røde planeten.

– Det var stort å sette første menneske på Mount Everest, på Sørpolen og på Månen. Det neste blir å skulle få en mann eller kvinne på Mars. Det er det neste åpenbare steget for mennesket å utforske, sier seksjonslederen ved Norsk romsenter.

Tre mål

Tantillo forklarer at «Perseverance»-roboten har tre mål i sitt oppdrag på Mars:

Lære mer om Mars.

Lete etter tegn på liv.

Forberede menneskets videre utforskning av planeten.

De som forventet å se en blekksprutlignende skapning stikke hodet ut av et telt og vinke opp til kamera under landingen, kan nok ha blitt skuffet. Livet roboten skal lete etter, er forhistorisk liv – med andre ord fossiler.

Nå skal roboten samle inn prøver fra jorden på Mars, som skal hentes med en annen robot i 2026. Disse prøvene er ikke hos oss hjemme på Jorden før om åtte til ti år.

– Det er ikke snakk om små grønne menn, men om spor etter liv. Det er i beste fall snakk om mikroorganismer, og da sannsynligvis noe fossilaktig, forklarer Tantillo.

– Nå har de landet i et område hvor man tror det har vært en elvedelta. Da er spørsmålet om det kan ha eksistert mikroorganismer her, og om vi kan finne fossiler vi kjenner igjen strukturen på.

Hun forklarer at liv på Mars kan si noe både om livet på Jorden og potensielt liv på andre planeter. De grunnstoffene vi trenger som legger til rette for liv, eksisterer på Mars.

Neste steg for menneskeheten

Målet om menneskelig utforskning av Mars stadig mer innen rekkevidde.

Tantillo mener en higen etter å utforske det ukjente og stadig flytte grenser videre ligger i menneskets natur. Nå gjøres det forberedelser helt oppe på Mars for at man skal kunne ta dette neste steget.

Sammen med «Perseverance» har Nasa sendt opp et lite helikopter, som de håper skal kunne fly på planeten, til tross for den tynne atmosfæren der oppe.

Ett av de syv vitenskapelige instrumentene om bord er den norskutviklede georadaren Rimfax.

– For Norge er jo akkurat dette stort – at et instrument utviklet her er med på et så prestisjefylt oppdrag, mener Tantillo.

Mens Nasa og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA er mest opptatt av å skulle utforske planeten, øyner andre muligheten for at mennesker kanskje en dag kan bo oppe på den røde planeten.

Blant annet har Elon Musk flere ganger uttalt sitt mål om å skulle kolonisere planeten – og har selv sagt at han tror han kommer til å dø på Mars.