Partifeller vil begrense Cuomos corona-makt

Det stormer rundt New Yorks guvernør Andrew Cuomo etter sykehjemsskandalen. Lokale demokrater jobber nå for å ta fra ham krisefullmakter, samtidig som FBI skal ha iverksatt en gransking.

Av Ingrid Hovda Storaas

Demokratiske ledere i delstatssenatet i New York har satt i gang et arbeid for å frata guvernøren flere av fullmaktene han har hatt til å iverksette krisetiltak under coronapandemien, skriver New York Times.

I mars i fjor fikk Andrew Cuomo, som har blitt fullmakter til å kontrollere store deler av delstatens corona-håndtering: Han har for eksempel beordret store nedstengninger av samfunnet og kan nå styre utdelingen av vaksiner.

– Vi må minne dem på at myndighetene i delstaten ikke bare består av én, stor gren. Det er tre av dem, sier senatoren Gustavo Rivera, som er leder for helsekomiteen i delstatssenatet.

De lokale senatorene kan holde avstemning om tiltakene allerede neste uke, ifølge New York Times, som kaller trekket fra Cuomos partifeller «slående». De peker på at guvernøren, som har ledet delstaten i over ti år, har svært stor innflytelse lokalt.

Medier: FBI-gransking

Kritikken mot guvernør Cuomo har blusset opp etter anklager om at han skal ha holdt tilbake informasjon om coronarelaterte dødsfall på sykehjemmene i delstaten. Mandag innrømmet han feil i håndteringen av saken.

Over 15.000 coronarelaterte dødsfall knyttes til sykehjem i delstaten, et tall som er oppjustert fra rundt 8500. Totalt er det registrert over 45.000 dødsfall relatert til pandemien i delstaten.

FÅR KRITIKK: New York-guvernør Andrew Cuomo og rådgiver Melissa DeRosa. Sistnevnte har innrømmet at de holdt tilbake informasjon i frykt for å bli etterforsket av Trump-administrasjonen, skriver New York Times. Foto: Mary Altaffer / AP

Ifølge New York Times og NBC har FBI og statsadvokaten i Brooklyn i New York onsdag iverksatt en innledende gransking for å se på Cuomo-administrasjonens håndtering av informasjon om dødsfall dødssykehjem under coronapandemien. Det er ikke klart om granskingen vil fokusere på guvernøren eller andre enkeltpersoner, og den skal være i en svært tidlig fase.

– Som vi har sagt tidligere, så har justisdepartementet sett på dette i flere måneder. Vi har samarbeidet med dem og det kommer vi til å fortsette å gjøre, sier Cuomos rådgiver Rich Azzopardi til NBC.

Anklager Cuomo for trusler

Demokrater i delstaten har også tidligere i uken tatt til orde for å begrense deler av Cuomos makt etter sykehjemsskandalen. I et brev sendt forrige uke, ber ni demokratiske kongressrepresentanter om støtte til et lignende lovforslag, skriver CNN.

Nå anklager en av dem, Ron Kim, guvernøren for å ha truet med å «ødelegge ham».

– Guvernør Cuomo ringte meg på torsdag for å true karrieren min om jeg ikke dekket over for Melissa og det hun sa. Han prøvde å presse meg til å komme med en uttalelse, og det var en veldig traumatiserende opplevelse, sier han til CNN.

Cuomo nekter ifølge NBC for anklagene, og kaller Kim en «notorisk løgner».

Cuomo utmerket seg tidlig i coronapandemien som en kraftig motstemme til USAs daværende president Donald Trump.

Da byen var herjet av en kraftig smittebølge i mars og april i fjor holdt han daglige pressekonferanser, noe han blant annet er blitt belønnet med en Emmy-pris for.