FRA HELT TIL LOVBRYTER: Klete Keller (nederst til høyre) gratuleres av lagkameratene etter å ha sikret USA olympisk gull i Athen i 2004. Til venstre ser vi bildet som Justisdepartementet har lagt ved tiltalen. Foto: Justisdepartementet i USA/AP Photo/Mark Baker

OL-vinner tiltalt etter stormingen av Kongressen

Den amerikanske svømmeren Klete Keller (38) ble pågrepet etter å ha blitt fanget på videoklipp fra stormingen av Kongressen. Nå risikerer han opp mot 30 år i fengsel.

Den amerikanske svømmeren Klete Keller (38) ble fanget på videoklipp blant folkemengden som stormet den amerikanske kongressbygningen stormingen 6. januar.

Ifølge New York Times kunne tidligere lagkamerater og trenere kjenne ham igjen på grunn av størrelsen hans – han er nesten to meter høy, og raget over de andre menneskene på videobildene.

I tillegg hadde han på seg OL-jakken til det amerikanske svømmelandslaget, med påskriften «USA» trykket over ryggen og løangs ermene.

Keller ble pågrepet i januar, og siktet for tre lovbrudd.

Nå har en såkalt storjury levert en ny tiltale mot den OL-vinnende svømmeren. Han er tiltalt for syv ulike lovbrudd etter kongresstormingen, deriblant sivil ulydighet, forstyrring av offentlige prosedyrer og ha tatt seg ulovlig inn i et offentlig bygg.

OL-HELT: Klete Keller under OL i Beijing i 2008. Foto: Thomas Kienzle / AP

Til sammen kan han risikere en straff på nesten 30 år i fengsel, skriver Washington Post. Den kan økes dersom det avgjøres at Kellys påståtte handlinger førte til at noen kom til skade.

Kellers advokat har foreløpig ikke kommentert saken.

Det var svømmenettstedet SwimSwam som først meldte om Kellers rolle under stormingen av Kongressen.

«Svært patriotisk»

Keller vant i OL i 2004 og 2008 sammen med lagkameraten Michael Phelps. Han har også en OL-sølvmedalje i stafett og to individuelle OL-bronsemedaljer i 400 meter fri.

Ingen av de frigitte videoklippene eller bildene av Keller fra Washington D.C. 6. januar viser at han opptrer på en aggressiv måte.

Overfor magasinet Sports Illiustrated, som har forsøkt å finne ut hvordan OL-vinneren kunne ende opp i retten, beskriver hans tidligere trener Dave Salo ham som «svært patriotisk».

– Jeg vet at han ikke er en voldelig person, sier treneren videre.

Fem personer døde i forbindelse med stormingen av Kongressen. Under den pågående riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump, er det blitt vist frem flere hittil upubliserte videoer av sammenstøtene:

Eli Bremer, som har vært styreleder for det republikanske partiets lokalkontor i fylket El Paso i Colorado Springs, sier at han tror Keller deltok på Trumps velgermøte i Washington D.C. denne dagen fordi han trodde det ville bli morsomt.

Han omtaler seg som en venn av Keller, og hevder overfor Sports Illustrated at de to fortsatt har kontakt.

– Jeg tror ikke han tenkte over at han ikke kan gå inn i kongressbygningen. Det er galt. Det kommer til å få konsekvenser for ham, og det bør det får. Men han er ikke en fyr som ville sagt «jeg flyr på tvers av hele USA for å velte myndighetene». Han er ikke en type som tenker ti steg foran seg, sier han.

– Jeg mistet flere jobber

Keller skal ha slitt med omveltningen etter at han la opp som profesjonell idrettsutøver etter OL i Beijing i 2008, skriver Time.

Han ble skilt i 2015, og endte i en periode opp med å bo i bilen sin som hjemløs.

I en podkast fra OL-kanalen i 2018 omtalte han sin egen situasjon slik:

– Jeg mistet flere jobber. Jeg var ikke noen god ansatt eller arbeider i lang tid, fordi jeg forventet at det skulle være like lett for meg som svømming var. Da det ikke gjorde det, ble jeg sint, sa han og forklarte:

– Jeg mistet entusiasmen, og jeg tenkte: Denne jobben suger, den gir meg ingenting. Jeg har vært en OL-utøver, og dette betyr ikke noe for meg uansett.

Keller bor i Colorado Springs, og har den siste tiden arbeidet i et eiendomsmeglerfirma. Kort tid etter Kongress-stormingen uttalte imidlertid selskapet, Hoff & Leigh, at Keller ville fratre fra sin stilling:

– Vi støtter ytringsfriheten og retten til å protestere, men vi kan ikke tolerere handlinger som strider mot loven.

De siste årene skal Keller ifølge Washington Post ha postet flere meldinger i sosiale medier med støtte til Trump.

– Jeg tror vi alle skulle ønske at vi hadde gjort mer for å hjelpe ham med å håndtere livet etter OL. Mange sliter når karrierene deres tar slutt, sier Tom Malchow, som var Kellers romkamerat under lekene både i Sydney og Athen, til avisen.