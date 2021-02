Emiren i Dubai: Hevder prinsesse Latifa er trygg

Emiren i Dubai opplyser overfor BBC at prinsesse Latifa fra De forente arabiske emirater blir «tatt hånd om hjemme».

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Tidligere denne uken anklaget prinsesse Latifa sin far, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, for å holde henne fanget som gissel i en video som først ble publisert av BBC.

Tidligere fredag ble det kjent at FN krever bevis på at Dubais prinsesse Latifa er i live.

Ses til av medisinsk personell

Fredag melder hennes mektige familie at alt skal stå bra til med prinsesse Latifa.

«Hun fortsetter å komme seg og vi håper at hun kan returnere til offentlighetene ved en passende anledning», heter det i en uttalelse fra den emiren.

Kunngjøringen kom via De forente Arabiske emiraters ambassade i London, skriver BBC.

Sheikah Latifas far, Sheikh bin Rashid Al Maktoum, er en av emiratenes mektigste menn. Han er emir av Dubai, statsminister og visepresident i De forente arabiske emirater.

Det fulgte ikke med bilder eller video i meddelelsen, som kan bekrefte at prinsesse Latifa er i live.

Som et svar på mediedekningen, takker emirfamilien de som har uttrykt bekymring for Sheikha Latifa velbefinnende. Til tross for, heter det, at dekningen absolutt ikke gjenspeiler de faktiske forholdene.

«Hennes høyhet blir blir tatt hånd om hjemme, med støtte fra familie og medisinsk personell».

MEKTIG: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum er en mektig mann. Foto: ALI HAIDER / EPA

– Jeg er et gissel

– Jeg er et gissel, og denne villaen ha blitt omgjort til et fengsel, sier Sheikha Latifa.

Anklagene kom frem i en dokumentar publisert av BBC Panorama tirsdag.

– Vinduene er spikret igjen, jeg får ikke åpnet noen av dem, sier hun i en video hun skal ha filmet på badet i villaen – angivelig det eneste rommet i huset hun kan låse seg inn i.

Videoene har hun sendt i hemmelighet til venner på utsiden.

En støttegruppe som kaller seg «Free Latifa»-kampanjen, har smuglet inn en telefon. Med denne har hun fått filmet sine egne vitnemål om livet i villaen – og de mislykkede fluktforsøkene.

I de nye videoene forteller prinsessen nå at hun slåss tilbake mot soldatene som var kommet for å hente henne tilbake til fangenskap. Hun bet en av de i armen, til han begynte å skrike. Da ble hun ble bedøvd, og våknet ikke før flyet landet igjen i Dubai.

Nå lever hun igjen med politibevoktning utenfor og inne i villaen.

– Jeg ønsker bare å være fri, sier hun i videomeldingene.

Skal ha forsøkt å flykte som 16-åring

Latifa er 35 år gammel, og skal ifølge BBC ha forsøkt å flykte allerede som 16-åring. I mars 2018 forsøkte hun på nytt å flykte ved hjelp av en oppblåsbar båt og en vannscooter.

I et dramatisk fluktforsøk fikk Latifa hjelp av en tidligere fransk agent og sin finske capoeira-instruktør. Latifa brukte en oppblåsbar båt og deretter en vannscooter for å kjøre 42 kilometer ut i internasjonalt farvann utenfor Dubai. Der ventet yachten til den franske eksagenten Hervé Jaubert, og de satte kursen for Goa.

Samme dag som hun ble tatt med makt tilbake til Dubai, ble det publisert en video på YouTube hvor Latifa fortalte om mishandling og streng kontroll i det hun omtalte som et forgylt fengsel. Hun fortalte at hun hadde forsøkt å rømme flere ganger, men var blitt hindret.

Julaften samme år publiserte utenriksdepartementet i De forente arabiske emirater et bilde av henne, som det første livstegnet etter det dramatiske fluktforsøket.

Fikk du med deg denne? Slik var det kongelige familielivet før prinsesse Haya flyktet fra sjeikens Dubai.