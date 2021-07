GRÅTER: Brennende bildekk omgir Mariam Fares mens hun gråter og demonstrerer på grunn av situasjonen Libanon har havnet i. Foto: Kyrre Lien, VG

Et land i kollaps: − Vi er virkelig i helvete

BEIRUT (VG) Sykehusene har ikke strøm, bensin er umulig å få tak i og pengene er ikke verdt noe. Her er en rapport fra Libanon, et land som rakner.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Livet var bedre da det var borgerkrig. Da kunne vi i det minste spise poteter og ost, forteller Mariam Fares.

Hun er omgitt av brennende bildekk, og en håndfull andre demonstranter. En av dem roper ut: «Revolusjon! Revolusjon!»

De har sperret en av veiene i sentrum av Beirut og protesterer mot levekårene som blir stadig verre i Libanon.

Slike improviserte demonstrasjoner er blitt vanlig over hele landet.

– Forrige dagen begynte jeg å gråte. Jeg tok en taxi, og sjåføren fortalte han ikke hadde penger til å betale for bilen han leide.

Mariam forteller at hun ønsket å hjelpe ham, og tok en titt ned i vesken sin.

– Der var det ingen penger. Bare en banan og et eple.

BRYLLUP: Et brudefølge prøver å komme seg frem, men blir hindret av demonstrantene som har sperret veien. Foto: Kyrre Lien, VG

Her er noen eksempler fra de siste dagene på hvordan landet kollapser:

VANSKELIG: Denne demonstranten fra Syria synes livet i Libanon er vanskelig. – Jeg har ikke dollar, ingen jobb og ingen strøm, forteller han. Foto: Kyrre Lien, VG

Økonomisk kollaps

Siden 2019 har den økonomiske kollapsen i Libanon rammet stadig flere. Verdien på sparepenger, pensjon og lønninger har falt med 90 prosent, noe som har kastet halvparten av befolkningen ut i fattigdom.

Det antente også voldsomme demonstrasjoner i landet, som VG dekket utfyllende.

Nylig meldte Verdensbanken at den økonomiske krisen i Libanon er blant verdens verste siden 1800-tallet.

Selv om det ser helsvart ut for store deler av befolkningen, lever eliten – de som styrer landet – stadig upåvirket.

Har man nok penger, eller har en utenlandsk arbeidsgiver og dermed tilgang på dollar, kan man kjøpe seg fri fra problemene.

Bensin kan kjøpes på svartebørsen, og siden bankene har mer eller mindre kollapset, kan man få penger inn via for eksempel kryptovaluta eller Western Union.

KOLLAPS: Libanon er et land med store kontraster – fra de superrike med skyhøyt forbruk til mennesker som lever i stadig større fattigdom. Foto: Kyrre Lien, VG

Eliten styrer

– Jeg hater ingen, men myndighetene må virkelig se på sitt eget folk, forteller demonstranten Mariam Fares.

– Mitt hjerte er med Libanon. Hva skal vi gjøre? Hvor skal vi reise, spør hun fortvilet.

Deler av grunnen til kollapsen i landet er at Libanon har lånt over evne i lang tid og korrupsjonen er utbredt. I tillegg får politikerne også sin del av skylden.

Libanon er et av få land med en styreform hvor makten er fordelt proporsjonalt med størrelsen på de religiøse grupperingene i landet.

Dermed er presidenten alltid kristen, statsministeren sunnimuslim, parlamentslederen sjiamuslim og visestatsministeren gresk-ortodoks.

Kritikere sier at dette systemet har gjort at makten er forblitt i de samme hendene i all tid, og politikerne har satt sine egne interesser foran sitt eget land.

I tillegg har også land som Iran, Frankrike, Syria, USA og Russland makt og tidvis motstridende interesser i landet, noe som også påvirker de politiske prosessene.

VG I BEIRUT: Journalist og fotograf Kyrre Lien rapporterer fra Libanon. Foto: Benedicte Tobiassen

