Det er ikke klart når Trump ble smittet eller av hvem. Lørdag 26. september møter Trump dommer Amy Coney Barrett før hun offisielt blir nominert som høyesterettsdommer. – Jeg er virkelig ydmyk av tanken på å tjene i høyesterett, sier Barrett. Nominasjonsseremonien i Rosehagen ved Det hvite hus er senere blitt omtalt som et «superspreder-arrangement». Flere har nærkontakt under arrangementet. Minst åtte deltagere er smittet. Blant dem er tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie (58). Bilder viser at Christie ikke bruker munnbind, klemmer en kvinne, står i nær samtale med folk og håndhilser etter seremonien.

Uken da alt gikk galt

Over 200 personer deltar i den mye omtalte seremonien. Videobilder viser Trump-rådgiver Kellyanne Conway og justisminister William Barr i tett samtale. Barr håndhilser på flere personer under arrangementet og Conway blir senere bekreftet smittet. Dagene før Trump selv tester positivt for coronaviruset, deltar han på flere arrangementer rundt om i landet.

Samme kveld går presidenten om bord på flyet til Middletown i Pennsylvania, hvor det holdes velgermøte. Trumps supportere jubler da han ankommer. Flere medarbeidere og journalister følger presidenten på reisen med Air Force one. Over 3000 personer møter opp i det kalde høstværet og hører president Trump tale i 45 minutter. Søndag 27. september holder Trump en pressebrief i Det hvite hus. En av journalistene tilstede blir senere bekreftet smittet. Samme dag spiller Trump en runde golf.

USAs president forbereder seg før tirsdagens debatt mot den demokratiske utfordreren og tidligere visepresident, Joe Biden, med Trump-rådgiver Christie og advokat Rudy Giuliani til stede. Fem eller seks personer er i rommet under forberedelsene. Ingen bruker munnbind. Dette ifølge Christie selv. For å holde seg og personalet friske, tar Trump jevnlig i bruk en rask test som kan ta feil i så mange som én av tre eller fire tilfeller, skriver The New York Times. Tirsdag følger rådgiver Hicks presidenten til Cleveland for den første presidentdebatten, og de flyr siden tilbake til Washington.

Forberedelser gjøres i forkant av den første presidentdebatten mellom Trump og demokratenes kandidat Joe Biden. Debatten tirsdag 29. september blir beskrevet som en 90 minutters sint konfrontasjon med den tidligere visepresidenten. Trump kom med «et snøskred av løgner», oppsummerer CNN etter debatten. Heller ikke Biden snakker sant hele tiden. Trump-familien kritiseres i etterkant for ikke å bruke munnbind, til tross for et påbud for alle i publikum. Bidens familie og venner har munnbind på. Etter debatten flyr Trum videre til Maryland.

Den siste uken deltar Trump, i tillegg til tirsdagens presidentdebatt og seremonien i Rosehagen, blant annet på to valgkampmøter.

Rådgiver Hicks føler seg dårlig onsdag kveld. Hun blir ikke med til valgkamparrangementet i Bedminster, New Jersey.

Onsdag 30. september samler tusenvis av supportere seg for Trumps velgermøte i Duluth i Minnesota. De står tett i tett. Minst tre personer som reiser frem og tilbake med Air Force One, inkludert Trump, tester senere postitivt. Torsdag ettermiddag lokal tid, når Trump allerede skal være smittet, mingler han med supportere i flere timer på golfklubben sin i Bedminster.

Trumps stabssjef Mark Meadows bekrefter at Det hvite hus visste om smitten til Trumps rådgiver Hicks, allerede før presidenten reiser på valgkampmøte i Bedminster torsdag ettermiddag. Arrangementet holdes for å samle inn penger til valgkampen, og supportere kan ta bilde med presidenten. I en e-post sendt til potensielle donorer, kommer det frem at den dyreste billetten, som koster 250.000 dollar, rundt 2,3 millioner kroner, inkluderer samtaler med Trump, mottagelse og bilde med ham. Personer som var på arrangementet opplyser i sosiale medier at de måtte teste seg før de fikk møte ham.

Trump lander ved Det hvite hus etter besøket i Bedminster klokken 18.30 lokal tid. I løpet av fredagen utvikler Trump milde symptomer, ifølge Det hvite hus. Han er utmattet. Klokken 00:44 natt til fredag bekrefter Trump at han og førstedame Melania Trump har testet positivt på coronaviruset. Fredag kveld lokal tid fraktes Trump til militærsykehuset Walter Reed. Han skal ha fått tilførsel av oksygen i Det hvite hus før innleggelsen.

Etter at Trump fraktes til militærsykehuset, kommer det stadig meldinger om personer rundt ham som tester positivt. Lørdag morgen skriver Det hvite hus i en pressemelding at presidenten behandles med legemiddelet Remdesivir, som kan forkorte sykdomsforløpet med opp til seks dager, ifølge Legemiddelverket.

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA hastegodkjente medisinen i mai. Presidenten får en åtte grams enkeltdose av legemiddelet Regeneron, opplyser Trumps lege.

Trump-tilhengere samler seg utenfor sykehuset og roper «fire år til». Trumps lege møter pressen lørdag. Han skaper full forvirring rundt helsen hans. Nye bilder fra Det hvite hus skal vise presidenten i arbeid fra presidentsuiten ved sykehuset. Bildene tas i ulike rom. Metadata i de to bildene skal vise at de er tatt med ti minutters mellomrom.

– Det går fortsatt bra med Trump, og han har gjort betydelig fremgang siden han fikk diagnosen. I kveld fikk han sin andre dose Remdesivir uten problemer, skriver Trumps lege Sean P. Conley i en oppdatering lørdag kveld.

Legens beskrivelser skaper forvirring. Han unngår spørsmål om Trump har mottatt oksygenbehandling. Han svarer også uklart på når Trump begynte å utvikle symptomer, og når han er blitt smittet.

Senere lørdag publiserer legen en presisering der han skriver at han feilaktig sa 72 timer istedenfor «dag tre» og «48 timer» istedenfor «dag to».

Søndag etter middag norsk tid oppdaterte Trumps lege om helsetilstanden til presidenten igjen. Han sa da at Trump hadde hatt høy feber og at oksygennivået hans hadde falt to ganger. Han forklarte også hvorfor han hadde nektet å bekrefte at Trump hadde fått oksygentilførsel i Det hvite hus fredag. – Jeg forsøkte å reflektere den optimistiske holdningen som presidenten og hans team hadde omkring sykdommen. Det kom ut som om vi forsøkte å skjule noe, men det var ikke meningen.

Publisert: 04.10.20 kl. 19:36 Oppdatert: 04.10.20 kl. 19:50