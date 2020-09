VENNER: President Donald Trump og kronprins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia under G20-møtet i Osaka i 2019. Foto: ELIOT BLONDET / AFP

Trump om kronprinsen av Saudi-Arabia: «I saved his ass»

President Donald Trump skal ha stanset gransking av kronprins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia etter drapet på Jamal Khashoggi.

– Jeg reddet skinnet hans. Jeg klarte å få kongressen til å la ham være i fred. Jeg fikk dem til å stoppe, sier president Donald Trump ifølge opptak gjort av Bob Woodward i forbindelse med hans nye bok «Rage».

Trump snakker om kronprinsen av Saudi-Arabia, Mohammad bin Salman, i et av 18 intervjuer med Woodward.

Etter det brutale drapet på Jamal Khashoggi ved det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i oktober 2018 ble mistanke raskt rettet mot det saudiarabiske regimet.

18 dager etter drapet innrømte saudiaraberne at Khashoggi døde på konsulatet og hevdet at det skjedde under en slåsskamp.

– Han kommer alltid til å si at han ikke gjorde det. Han sier det til alle, og ærlig talt så er jeg glad for at han sier det. Men han vil si det til deg, han vil si det til Kongressen, og han vil si det til alle. Han vil aldri si at han gjorde det, sier Trump ifølge CNN.

Våpenavtaler til 8 milliarder dollar

Khashoggi bodde det siste året i selvpålagt eksil i USA, hvor han blant annet skrev for The Washington Post. Han sto i årevis nær kongefamilien, og har vært rådgiver for regjeringen. Han har også hatt nære bånd til Saudi-Arabias elite.

Drapet på Khashoggi skapte harme blant amerikanske folkevalgte på begge sider av det politiske landskapet, og Trump måtte gå rundt Kongressen for å selge våpen til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Våpenavtalen inkluderte høyteknologiske våpen, og var verdt rundt 8 milliarder dollar, ifølge Al Jazeera.

I intervjuet med Woodward begrunner Trump forsvaret av kronprins bin Salman blant annet ved å vise til at Saudi-Arabia er en stor importør av amerikanske produkter, deriblant våpen, skriver NTB.

– Han sier veldig tydelig at han ikke gjorde det. Bob, de brukte 400 milliarder dollar i løpet av ganske kort tid, sier Trump ifølge Woodward.

I desember ble fem personer dømt til døden for drapet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi. Nå er dødsstraffen opphevet.

Det er en domstol i landet som har omgjort dødsdommene til fem av personene som er funnet skyldig i drapet. De er nå dømt til 20 års fengsel.

Tre andre er dømt til fengselsstraffer på mellom syv og ti år, opplyser kongedømmets øverste påtalemyndighet ifølge statlige medier.

Ingen av de åtte som sto tiltalt i saken, er navngitt etter det som beskrives som en endelig rettsavgjørelse. Dødsdommene fra desember i fjor ble erstattet av fengselsstraffer etter at Khashoggis sønn i vår sa at familien har tilgitt dem som drepte faren.

Publisert: 11.09.20 kl. 21:46 Oppdatert: 11.09.20 kl. 22:00

