Texas åpner opp: − Dette er galskap

En av USAs mest folkerike delstater vil åpne opp «100 prosent». Kunngjøringen kommer dagen etter en kraftig advarsel fra amerikanske helsemyndigheter.

– Jeg kunngjorde akkurat at Texas er åpen 100 prosent. ALT. Jeg avsluttet også det statlige munnbindpåbudet, skriver Greg Abbott på Twitter tirsdag.

Den republikanske guvernøren i Texas sa på en pressekonferanse tidligere på dagen at han vil gjenåpne delstaten fra og med 10. mars.

– Covid eksisterer fortsatt. Men det er tydelig, gjennom folk som blir friske, vaksinasjon, reduserte sykehusinnleggelser og folks oppførsel, at delstatens påbud ikke lenger kreves, sier han, og legger til at han mener virksomhetene selv skal få friheten til å velge hvilke smittevernregler som skal gjelde hos dem.

Ifølge Guardian er mindre enn syv prosent av innbyggerne i Texas så langt vaksinert. Rundt 43.000 personer har mistet livet med coronaviruset i delstaten.

Også guvernøren i Mississippi, republikanske Tate Reeves, vil fjerne påbudet om munnbind i sin delstat, skriver NBC. Han vil også la restauranter, barer og andre virksomheter drive med full kapasitet, uten å måtte forholde seg til coronaregler fra myndighetene.

– Sykehusinnleggelsene og smittetilfellene våre har gått ned, og vaksinen distribueres raskt. Det er på tide! skriver han på Twitter.

Guvernørenes kunngjøring kommer dagen etter at USAs svar på Folkehelseinstituttet, CDC, advarte mot å lette på tiltakene.

– Jeg er svært bekymret over meldinger om at flere stater letter på folkehelsetiltakene som vi har anbefalt for å beskytte folk mot covid-19, sa direktør Rochelle Walensky under en pressekonferanse i Det hvite hus.

Hun trakk spesielt frem spredningen av muterte virus, og advarte om at disse kan smitte lettere enn man er vant til.

– Vær så snill og lytt til meg: Med denne graden av spredning av muterte varianter, står vi i fare for å miste fremgangen vi har jobbet for.

Andy Slavitt, som er corona-rådgiver ved Det hvite hus, sier til CNN at han ikke støtter guvernør Abbotts beslutning om å åpne opp samfunnet.

– Jeg håper virkelig at virksomhetene og samfunnet, og også innbyggerne, ordførerne og fylkene, vil tenke gjennom dette en gang til. Jeg håper guvernøren vil tenke seg om en gang til, sier han.

Gilberto Hinojosa, som er leder for Det demokratiske partiet i Texas, sier han frykter Abbotts beslutning vil føre til et enormt tilbakeslag for delstaten.

– Vi hadde en sjanse til å kanskje få kontroll på denne pandemien innen slutten av sommeren. Nå kommer denne guvernøren til å kaste alt og ta oss tilbake til steinalderen. Dette er galskap, sier han til Guardian.

De demokratiske ordførerne i storbyene Houston og Austin har også tatt til orde mot gjenåpningen.

– Denne beslutningen setter alt vi har jobbet for på prøve. Jeg tror alle her i Texas og i Austin er målløse, sier Austin-ordfører Steve Adler til CNN.