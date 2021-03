ANGREPET: Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen i Vest-Irak. Foto: Nasser Nasser / AP

Norske soldater angrepet i Irak: − Det var dramatisk

Ti raketter har truffet en flybase i Irak der norske soldater er stasjonert, ifølge amerikanske styrker. De norske er i god behold, opplyser troppssjefen.

Av Daniel Lundby Olsen

– I morgentimene får vi en varsling på at det kommer noe gjennom lufta. Da må vi bare hive oss rundt og gå i dekning for å holde oss trygge, sier Andreas Hultgren, rittmester og troppssjef ved Ain al-Asad-basen i Irak, til VG.

Det var onsdag morgen kl. 05.32 norsk tid at soldatene fikk meldingen om at raketter var skutt mot basen. Klokken 06.00 fikk de fikk beskjed om at kysten var klar.

– Det var dramatisk, men vi er godt trent for slike hendelser, forteller Hultgren.

29-åringen har vært stasjonert ved Ain al-Asad-basen siden februar. Dette er første gang han tjenestegjør i utlandet, og første gang han opplever et rakettangrep.

– Det var ikke en følelse av frykt blant soldatene, vi var fokuserte og holdt hodet kaldt. Det er betryggende at alt fungerte som det skal når en slik situasjon oppstår.

TROPPSSJEF: Andreas Hultgren (29) har ti års erfaring i Forsvaret og er sjef for de norske styrkene ved basen i Irak. FOTO: Privat

Hultgren sier at det ikke er rapportert skader hverken på personell eller selve basen til nå. Han sier de foreløpig ikke har svar på hvem som kan stå bak angrepet.

– I motsetning til fjorårets angrep, som var varslet på forhånd, kom dagens angrep som en overraskelse, sier han.

30 norske soldater

Det var onsdag det kom flere ubekreftede meldinger på sosiale medier om rakettangrepet mot Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen i Vest-Irak. Forsvarets operative hovedkvarter bekreftet rakettangrepet overfor VG onsdag morgen.

– Vi har fått melding om at alle norske er gjort rede for og i god behold, sier talsperson og oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Det er om lag 30 norske soldater ved basen i dag, opplyser Moen.

UNNSLAPP: Pressekontakt og oberstløytnant Ivar Moen i FHO sier ingen norske soldater ble skadet i rakettangrepet onsdag morgen. FOTO: Forsvaret

Rett før pavebesøk

Nyhetsbyrået Reuters siterte først ikke navngitte sikkerhetskilder som bekrefter at flere raketter traff flybasen.

Talsmannen for den USA-ledede koalisjonen opplyste senere til nyhetsbyråene AP og AFP at minst ti raketter ble skutt mot basen. De har ikke fått informasjon om skadde eller omkomne i angrepet, som skjer bare to dager før paven skal besøke Irak.

Norske soldater har vært stasjonert ved dronebasen Ain al-Asad, som ligger 200 kilometer fra grensen til Syria, siden 2017. De deltar i den USA-ledede koalisjonen mot IS.

Ny kontingent

En ny kontingent norske soldater ankom i februar basen, der oppdraget er å bidra med vakt og sikring, ifølge Forsvaret.

I januar i fjor utførte Iran et større missilangrep mot basen som svar på USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad fem dager tidligere.

Over 100 soldater fikk mindre hodeskader som følge av angrepet, ifølge USAs forsvarsdepartement.