Norske soldater angrepet i Irak

Ti raketter har truffet en flybase i Irak der norske soldater er stasjonert, ifølge amerikanske styrker. De norske er i god behold, opplyser Forsvaret.

Det var onsdag flere ubekreftede meldinger på sosiale medier om rakettangrepet mot Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen i Vest-Irak. Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter rakettangrepet overfor VG.

– Vi har fått melding om at alle norske er gjort rede for og i god behold, sier talsperson og oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Han forteller at styrken gikk i dekning klokka 05.32 norsk tid, før de fikk beskjed om at kysten var klar klokka 06.00.

Det er om lag 30 norske soldater ved basen i dag, opplyser Moen ved FOH til VG.

Rett før pavebesøk

Nyhetsbyrået Reuters siterte først ikke navngitte sikkerhetskilder som bekrefter at flere raketter traff flybasen.

Talsmannen for den USA-ledede koalisjonen opplyste senere til nyhetsbyråene AP og AFP at minst ti raketter ble skutt mot basen. De har ikke fått informasjon om skadde eller omkomne i angrepet, som skjer bare to dager før paven skal besøke Irak.

Norske soldater har vært stasjonert ved dronebasen Ain al-Asad, som ligger 200 kilometer fra grensa til Syria, siden 2017. De deltar i den USA-ledede koalisjonen mot IS.

UNNSLAPP: Pressekontakt og oberstløytnant Ivar Moen i FHO sier ingen norske soldater ble skadet i rakettangrepet onsdag morgen. FOTO: Forsvaret

Ny kontingent

En ny kontingent norske soldater ankom i februar basen, der oppdraget er å bidra med vakt og sikring, ifølge Forsvaret.

I januar i fjor utførte Iran et større missilangrep mot basen som svar på USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad fem dager tidligere.

Over 100 soldater fikk mindre hodeskader som følge av angrepet, ifølge USAs forsvarsdepartement.