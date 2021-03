STENGT NED: Finland har innført en sosial nedstenging i tre uker, som følge av stigende mutasjonssmitte. Det er blant annet ikke lovlig å samles mer enn seks personer i sosiale sammenkomster, og elever over 13 år må ha hjemmeundervisning. Foto: JUUSO HAARALA / COMPIC

VGs oversikt: 66 land har stigende smittetrend – nesten halvparten er i Europa

Denne uken gikk den globale smittetrenden fra synkende til flat. Smittetallene stiger nå i 30 europeiske land og regioner.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Nå nettopp

Trenden over registrerte smittetilfeller er stigende i 30 av 51 land og regioner i Europa, viser VGs oversikt.

Blant dem er Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Også Frankrike og Italia, som har registrert flest smittetilfeller i Europa de siste to ukene, har stigende trend nå. Her er det registrert henholdsvis 224.317 og 203.386 tilfeller de siste to ukene.

Se hvilke land i Europa som har stigende trend nå:

Hvordan beregnes trenden? Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid. For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier: endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden

den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag

den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Vis mer

Kun fem europeiske land har synkende trend: Spania, Storbritannia, Andorra, Russland og Sveits.

I én måned – fra 25. januar til 22. februar – var den globale smittetrenden nedadgående. Nå har den flatet ut.

Muterte virustyper som er mer smittsomme enn tidligere varianter er på fremmarsj – og er blitt dominerende – i flere land i Europa.

I Finland har de økende tilfellene av påviste virusmutasjoner ført til en tre uker lang nedstenging.

Det er blant annet hjemmeundervisning for alle elever over 13 år, og det blir ikke lov med samlinger på flere enn seks personer. I tillegg må restauranter stenge, men det kan gjøres unntak for områder med lav smittespredning.

Slik har de globale smittetallene utviklet seg siden pandemien startet for ett år siden:

1,8 prosent er fullvaksinerte

De fleste europeiske land er samtidig godt i gang med vaksineringen av eldre og andre personer med risiko for alvorlig sykdom.

Nær 130 land i verden har fortsatt ikke satt en eneste vaksinedose, ifølge Verdens helseorganisasjon. Mange av dem ligger i Afrika, hvor 18 land nå har stigende smittetrend.

Så langt er det satt flere enn 68 millioner vaksinestikk i Europa. 1,8 prosent av innbyggerne i verdensdelen er nå fullvaksinerte.

Slik ser oversikten over vaksinerte i verden ut. Ikke alle land som har påbegynt vaksinering har offentliggjort data ennå: