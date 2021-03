SKEPTISKE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide snakket med sin tyske kollega Heiko Maas på NATOs utenriksministermøte. Tyskland har også uttrykt motstand mot de britiske atom-planene. Maas sier at det allerede er for mange atomvåpen i verden. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Storbritannia vil ha flere atomvåpen - regjeringen er bekymret

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at Norge har uttrykt bekymring over Storbritannias plan om å øke sitt lager av atomvåpen.

Av Alf Bjarne Johnsen

Tirsdag og onsdag denne uken er hun i Brussel, på det første utenriksministermøtet i NATO på mer enn ett år.

I forrige uke varslet britenes statsminister Boris Johnson at hans regjering vil øke sitt kjernevåpen-arsenal fra dagens 180 atomstridshoder, og opp mot 260.

Nå uttrykker den norske utenriksministeren for første gang regjeringens reaksjon på dette:

– Jeg ser at dette er et svar på Russlands og Kinas rustningsdrivende adferd. Men samtidig er vi bekymret over at de vil gi kjernevåpen en større plass i sin avskrekking, sier utenriksministeren til VG.

– Vi mener at det ikke er heldig, fordi NATO arbeider hardt for bedre rustningskontroll og for avtaler som kan varig redusere antallet atomvåpen i verden, legger hun til.

Møtte ambassadøren

Eriksen Søreide forteller at embetsverket i Utenriksdepartementet hjemme i Oslo mandag møtte den britiske ambassadøren til Norge og ga uttrykk for denne bekymringen.

- Dette var første mulige anledning til å snakke med britene om dette etter at de la fram sitt «Integrated Review», sier Eriksen Søreide, som hadde den britiske utenriksministeren Dominic Raab på besøk i Oslo noen dager før regjeringen i London la fram sin plan.

Avskrekking

Siden 1969 har Storbritannia til enhver tid hatt en ubåt med atomvåpen til havs på «avskrekkingstokt», ifølge det britiske dokumentet.

Det britiske atomvåpen-regimet er en integrert del av NATOs kjernefysiske kapasitet sammen med de to andre atommaktene i NATO, USA og Frankrike. Det er bare den britiske statsministeren som kan beordre avfyring. Det sikrer politisk kontroll, ifølge den britiske regjeringen.

Stoltenberg: Russland senker terskelen

VG har spurt NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg om NATO står samlet bak Storbritannias beslutning om å øke sitt atomvåpen-arsenal.

– Utfordringen er at både Russland og Kina moderniserer sine atomvåpensystemer, med mer avanserte våpen og med større rekkevidde. Russland har tatt i bruk nye mellomdistansevåpen med dobbel kapasitet, både konvensjonelle våpen og kjernevåpen, sier NATO-sjefen til VG.

– Russland har redusert terskelen for bruk av atomvåpen, legger han til.

Stoltenberg sier at han har vært på telefonen med Boris Johnson, som bekreftet overfor NATO-sjefen at Russlands opprustning er bakteppet for den nye britiske planen.

– Svaret er at vi fortsetter å jobbe for rustningskontroll. Nå er Nye Start avtalen forlenget. Den forlengelsen bør ikke bli slutten men begynnelsen på ytterligere nedrustning, sier Stoltenberg til VG på sin pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

BESØK FRA USA: USAs utenriksminister Antony Blinken og NATO-sjef Jens Stoltenberg gjorde en ekstra TV-opptreden for å understreke at forholdet mellom NATO og USA igjen er på skinner etter fire år med Donald Trump. Foto: YVES HERMAN / Reuters

USA gjenoppbygger

NATO-møtet i Brussel tirsdag og onsdag er det første for USAs nye utenriksminister Antony Blinken.

– Jeg er her for å bygge opp igjen relasjonen til NATO og våre allierte, sa Blinken idet han kom til NATO-hovedkvarteret.

– Det er god dekning for å si at hans budskap var å revitalisere forholdet mellom USA og NATO. Det ble veldig godt mottatt, og det trenger vi etter fire år med uforutsigbarhet, sier Eriksen Søreide - og viser til årene med Donald Trump.

– Og samtidig var det en tydelig forventning blant allierte at USA virkelig involverer allierte i avgjørelsene som skal tas om Afghanistan. Jeg opplever ham som veldig lydhør. legger hun til.