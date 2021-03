NEDBRENT: Flyktningene ved Cox's Bazar er fordelt på 34 leirer, og minst fire av dem skal nå være nesten helt ødelagt. Satellittbilder viser enorme ødeleggelsene etter brannens herjinger. Foto: Planet Labs Inc

Flyktningleir ble slukt av flammer – nye bilder viser enorme ødeleggelser

Brannen slukte skoler, sykestuer og husene til tusenvis av sårbare rohingya-flyktninger. Nå frykter en ansatt i Amnesty International i Sør-Asia at brannen var påsatt.

Av Caisa Linea Hagfors og NTB

– Mange hundre mennesker er fortsatt savnet. Vi vet at omtrent 15 personer har mistet livet. Hundrevis barn har kommet bort fra familiene sine.

Det forteller amerikanske Bernard Wiseman (32), ansvarlig for Leger Uten Grensers prosjekter i Cox's Bazar-leiren i Bangladesh til VG.

Han var vitne til hvordan store deler av flyktningleiren denne uken ble slukt av flammer i en massiv brann og desperasjonen som fulgte etterpå.

– Nå står tusenvis av mennesker uten sted å bo. Det rapporteres om at flere av flyktningene fra leiren sover langs veiene uten tak over hodet, forteller Wisemann.

Mandagens brann skal være den verste i leiren siden 2017. Brannen herjet brutalt i nesten ti timer. FN anslår at over 50.000 rohingya-flyktninger står uten et sted å bo og minst 400 personer er savnet.

I tillegg til dette ble også fire av Unicefs skoler ødelagt. Flere av Leger uten grenser sine sykehus og helsetjenester ble også tatt av brannen.

– Jeg er bekymret for at flere av våre klinikker i leiren nå har brent ned og at folk har derfor mistet viktige helsefasiliteter, forteller Wisemann.

– Symptom på hvor mye som er problematisk

Mer enn én million rohingya-muslimer bor i de spinkle og brannfarlige bygninger i de enorme leirene rundt 300 kilometer fra hovedstaden Dhaka. Nesten 750.000 av dem krysset grensen etter at de militære i Myanmar gikk til angrep på dem i 2017.

Flyktningene ved Cox's Bazar er fordelt på 34 leirer, og minst fire av dem skal nå være nesten helt ødelagt.

Wisemann er bekymret for at dette ikke blir den siste brannen de vitner.

– Vi har hatt branner her før, men jeg har aldri sett noe lignende dette. Problemet er at selv en liten kjøkkenbrann kan være dødelig på grunn av elendige boforhold og infrastruktur i leiren, forklarer han.

I FELT: Bernard Wiseman (32), ansvarlig for Leger Uten Grensers prosjekter i Cox's Bazar-leiren i Bangladesh, var med på evakuere flere av de mest kritisk syke pasientene i leiren da brannen brøt ut. Foto: Leger uten grenser

– Brannen understreker behovet for bedre fasiliteter og er et symptom på hvor mye som er problematisk her. Leiren omtales som midlertidig, men det er likevel ikke noen videre planer for å forbedre forholdene til de tusenvis av menneskene som bor her, fortsetter prosjektlederen.

Brannen var den tredje i leirene på fire dager. Wisemann forteller til VG at menneskene i flyktningleiren blir stadig mer frustrerte, som også har ført til at volden har økt den siste tiden.

Frykter brannen var påsatt

– Brannen er nok et knusende slag mot rohingya-flyktningene som bor her. Risikoen for brann i disse tett befolkede og trange områdene er enorm, skriver Redd Barna i etterkant av brannen.

En av organisasjonens hjelpearbeidere, Tayeba Begum, forteller at folk skrek og løp i alle retninger, deriblant barn som ropte etter familiene sine.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, men en ansatt i Amnesty International i Sør-Asia antyder at den kan være påsatt.

– Hyppigheten av brann i leirene er for tilfeldig, spesielt når resultatet av tidligere etterforskninger av hendelsene ikke er kjent, og det fortsetter å gjenta seg, skriver Saad Hammadi på Twitter.

De siste månedene har myndighetene i Bangladesh forsøkt å få flyktningene til å flytte til en avsidesliggende øy i Bengalbukta, men mange vegrer seg ettersom den er svært utsatt for sykloner og flom. Så langt har 13.000 rohingyaer flyttet til øya.