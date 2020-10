LEI AV RESTRIKSJONER: Venninnene Andrea, Ophelia og Alvilde gir samme svar på spørsmål om hva det første de skal gjøre etter pandemien er: – Ut og danse! Foto: Emma Sejersen

Unge dansker kritiske til strenge utelivsregler: − Ender på privatfester

KØBENHAVN (VG) Her må barene stenge klokken 22. Det fungerer mot sin hensikt, mener københavnere VG har møtt. Nå kan reglene bli enda strengere.

Et fåtall kohorter med unge mennesker sitter spredt på uteserveringene i den ellers svært livlige Blågårdsgade i bydelen Nørrebro.

Barene ligger som perler på en snor langs gågaten som er kjent for sitt yrende uteliv. Vanligvis har de kunnet friste med stengetider frem til klokken 03. Det har de nye restriksjonene satt en stopper for.

– Det har vært en stor økonomisk utfordring, sier Stefamo (38), eieren av Escobar. Han har blitt tvunget til å si opp ansatte og kutte ned på arbeidstimene.

I september slo danske myndigheter alarm om smittetallene i landet, som hadde holdt seg lave gjennom sommeren. Plutselig var de høyere enn på noe annet tidspunkt tidligere i pandemien.

«Corona har igjen tatt grep om vårt samfunn», sa Danmarks statsminister Mette Fredriksen før hun varslet nye landsomfattende restriksjoner. Fra 4. oktober har barer, caféer og restauranter måttet stenge klokken 22 – som ett av flere tiltak for å begrense smittespredningen. I København og omegn kom de samme reglene 18. september.

Det har ikke fungert, mener en venninnegjeng VG møter på baren Props Coffee Shop.

TILTREKKER SEG UNGE FESTGÅERE: På nattestid pleier Blågårdsgade å være en av Københavns mest travle gater. Foto: Emma Sejersen

– Det har motsatt effekt. Nå drar man ut mye tidligere og ender på privatfester hos hverandre klokken 22, sier Ophelia (24).

Venninnen Andrea (24) er enig:

– Hadde barene stengt klokken 00 ville folk ha dratt hjem. Men klokken 22, da har man akkurat rukket å varme opp. Så det blir privatfester, folk møtes på gaten eller på andre måter, sier hun.

Etter dagens regler har danskene lov til å samles opp mot 50 personer privat. Det kan imidlertid endre seg etter at det torsdag ble registrert nok en smitterekord: 760 nye smittetilfeller på ett døgn. Fredriksen har varslet nye restriksjoner innen kort tid, som ifølge Ekstra Bladet også kan ramme utelivet.

Baransatt: – Henger fortsatt utenfor

På andre siden av gaten sitter bareieren Stefamo sammen med Alberto (20) og Emil (26), som jobber i baren. For øyeblikket har sistnevnte munnbindet på haken, men når han jobber må det være på.

Det er et annet krav fra danske myndigheter, som også gjelder for stående bargjester.

fullskjerm neste KLARE REGLER: Skilt på utensiden av dørene markerer tydelig at man må bruke munnbind inne i baren med mindre man sitter ved et bord.

Emil er klar på hva han mener om stengetiden:

– Det har ikke medført store endringer. Til syvende og sist: når jeg stenger, henger folk fortsatt rundt i gaten utenfor. Jeg kan ikke forstå hvordan det hjelper. Kanskje å stenge ved midnatt, men ikke tidligere, sier han.

Bareieren mener at det fra et smittevernperspektiv er tryggere å ha folk inne i baren. Der følger bartenderen med, man kan vaske og sprite hendene, i tillegg til at det er en maksgrense på antall gjester.

Kompisen Alberto peker på at stengetidene ikke hindrer de unge fra å møtes:

GJØR VONDT VERRE: Emil og Alberto tror ikke de nye utelivsrestriksjonene fører til at folk møtes mindre enn før. Foto: Emma Sejersen

– De henger fortsatt utenfor og i parkene, hvor de er nærmere hverandre. Vennegrupper mikses, mens når man er på bar sitter man på de samme bordene hele kvelden og snakker med de samme folka. Når du går ut er det derfor større risiko for at flere blir smittet, sier han.

– Må gjøre det som må til

For studentene Alberte (24) og Emma (23) var restriksjonene vanskeligst å venne seg til i starten av pandemien. Nå tenker de ikke lenger så mye over dem.

– Først var det deprimerende at man ikke kunne være sammen og ha de samme sosiale mulighetene. At man bare skulle være hjemme hver dag, alene med tankene sine, sier Alberte.

EN ANNERLEDES HVERDAG: Da restriksjonene først kom tenkte Alberte (t.v) at hun like gjerne kunne droppe å dra ut. Nå er hun mer vant til smittevernreglene. Foto: Emma Sejersen

Venninnen Emma sier at hun gradvis har begynt å tenke at «det er bare sånn det er». Og hun ser poenget med å stenge barene tidligere.

– Jeg har fortsatt mye kontakt med venner, men smitterisikoen knyttet til andre bargjester minsker jo, sier hun.

Som de andre unge danskene VG har snakket med synes Alberte det er irriterende at de stenger så tidlig.

– Jeg hadde ikke hatt problemer med det hvis de stengte klokken 00, klokken 22 er veldig tidlig – særlig på lørdagskvelden. Men man må gjøre det som må til for å holde smitten nede.

Se flere bilder fra Blågårdsgade:

fullskjerm neste FÆRRE GJESTER: Coronarestriksjonene har rammet utelivet i København hardt.

Publisert: 23.10.20 kl. 09:57

