Storbritannia: Innfører tre nivåer for nedstengning

De neste ukene og månedene vil bli vanskelige, sier Storbritanias statsminister Boris Johnson. Til uken vil han innføre nye regler for nedsteninging for å få bukt med coronaviruset.

Fra onsdag til uken vil han innføre tre ulike nivåer for nedstengning over hele landet:

Gradene av «lockdown» blir delt inn «medium,», «høy», og «veldig høy», basert på hvor alvorlig den lokale smittefaren er. I det strengeste nivået vil det bli forbudt for familier å være sammen med andre.

Under en fremleggelse i parlamentet mandag ettermiddag, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson at man ikke kan la viruset herje, og at det ville innebære et uakseptabelt høyt dødstall.

Gjennom sommeren har myndighetene forsøkt å slå ned viruset med lokale regler. Det har skapt et lappeteppe av forskjellige regler som myndighetene nå ser behov for å forenkle.

Ikke full nedstengning nå

Han sier at han ikke ønsker å innføre en ny full nedstengning nå, men skisserer et nytt system for restriksjoner der landet kategoriseres inn i områder med ulikt farenivå.

– Vi må handle, sier han ifølge Reuters.

Han sier systemet med lokale nedstengningsregler har gitt kompliserte og forskjellige regelverk.

– Vi vil nå forenkle de lokale reglene, sier han.

Ifølge Reuters var det mandag registrert 13.972 smittetilfeller. Dagen før var talelt 12.872, skriver Reuters.

Kan stenge barer og puber

Det nye, trinnvise systemet har forskjellige grader av restriksjoner for de tre forskjellige kategoriene.

Johnson sier mesteparten av landet vil kategoriseres med det laveste farenivået «middels», mens de fleste av områdene som i dag har lokale nedstengningsregler vil havne i kategorien med farenivå «høy». Kategorien med farenivået «veldig høy» vil gjelde der smittespredningen er rask.

I områder som blir kategorisert som å ha et veldig høyt farenivå, vil barer og puber stenge, sier Johnson. Det vil også steder som treningssentre og kasinoer. Fra onsdag plasseres Merseyside, som blant annet omfatter Liverpool, i denne kategorien.

– Puber vil måtte stenge i Liverpool og i enkelte områder, fremholder Johnson.

I helgen skrev politiet i Liverpool ut 70 bøter for brudd på coronarestriksjonene. Lørdag måtte politiet bryte opp en fest med 100 studenter i Manchester, melder BBC.

Flere på sykehus nå

Flere er på sykehus nå enn da Storbritannia innførte lockdown. Jeg tror ikke på full nedstengning nå, sier han.

–Full nedstengning vil gå ut over elevenes utdanning og økonomien, sier Johnsen.

Han sier at dødeligheten er mindre for de under 60 år, men at viruset fortsatt er dødelig for yngre mennesker. Ifølge tall fra helsemyndighetene har coronasmitten begynt å spre seg yngre til mer sårbare grupper.

Forslagene skal debatteres og stemmes over innen førstkommende onsdag.

Johnson lover videre flere økonomiske støtteordninger.

Advarer

Fire av Manchesters parlamentsmedlemmer har i brevs form advart statsministeren om hvilken « knusende effekt» det ville ha på samfunnet dersom man stenger deler av næringslivet, som for eksempel puber, skriver Sky News.

I brevet beskriver de folkevalgte at jobber, levebrød og forretninger ville blitt hardt rammet, og at dette ville ledet til flere ulovlige samlinger. De mener også at den finansielle kompensasjonen bedriftene ville fått, langt fra dekker tapene.

Publisert: 12.10.20 kl. 17:14 Oppdatert: 12.10.20 kl. 17:35

