Boris Johnson: – Vi skal knuse dette viruset

– Vi skal knuse dette viruset og innfører nye og mer standariserte regler, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson på en pressekonferanse fra Downing Street 10 i kveld.

For de hardest rammede områdene betyr det forbud mot sosial omgang innendørs, skjenkestopp og stengning av treningssentre er blant de strengeste tiltakene.

Finansminister Rishi Sunak lover utstrakt støtte til rammede bedrifter og arbeidstagere.

– De som vil bli bedt om å stenge ned, trenger mer støtte. Nye regler legges frem fredag. Arbeidsgvier skal kunne betale to tredjedeler av lønnen, betalt av myndighetene. Dette gjelder alle og det vil ikke bli opphold mellom gamle og nye regler. Ordningen gjelder til neste vår, sier finansministeren.

– De neste ukene og månedene vil bli vanskelige, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson tidligere på kvelden, da han snakket til parlamentet.

Fra onsdag vil han innføre nye regler for nedsteninging for å få bukt med coronaviruset. Det innebærer tre ulike nivåer for nedstengning, avhengig av av farenivået:

Gradene av tiltak blir delt inn «medium,», «høy», og «veldig høy», basert på hvor alvorlig den lokale smittefaren er. I det strengeste nivået vil det bli forbudt for familier å være sammen med andre innendørs.

Boris Johnson sier at han ikke ønsker å innføre en ny full nedstengning nå.

– Det vil gå ut over utdanning og økonomien. Vi må handle og forenkle de lokale reglene, sier han ifølge Reuters.

Foreløpig er det bare Merseyside nordvest i landet som kommer innunder det høyeste risikonivået. Her ønsker statsministeren å stenge barer og puber.

– Kan ikke la viruset herje

Under en fremleggelse i parlamentet mandag ettermiddag, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson at man ikke kan la viruset herje, og at det ville innebære et uakseptabelt høyt dødstall.

Gjennom sommeren har myndighetene forsøkt å slå ned viruset med lokale regler. Det har skapt et lappeteppe av forskjellige regler som Johnson nå ser behov for å forenkle.

Stiger raskt

Ifølge Reuters var det mandag registrert 13.972 smittetilfeller i Storbritannia. Dagen før var tallet 12.872, skriver Reuters.

Viruset herjer spesielt hardt i de nordlige storbyene Newcastle, Liverpool, Manchester og Nottingham, der de tre sistnevnte har registrert over 500 smittetilfeller per 100.000 innbyggere den siste tiden. For hele Storbritannia er gjennomsnittstallet under 250.

Mesteparten er laveste farenivå

Johnson sier mesteparten av landet vil kategoriseres med det laveste farenivået «medium», mens de fleste av områdene som i dag har lokale nedstengningsregler vil havne i kategorien med farenivå «høy».

Kategorien med farenivået «veldig høy» vil gjelde der smittespredningen er rask.

I områder som blir kategorisert som å ha et veldig høyt farenivå, vil barer og puber stenge, sier Johnson. Det vil også steder som treningssentre og kasinoer.

Slik er systemet: Nivå 1, «Medium»: Forventes å dekke en betydelig del av landet. Dette er egentlig en videreføring av de eksisterende reglene som gjelder over hele landet. Hovedpoengene er:

Seks personer: Når du ser venner og familie du ikke bor sammen med, bør du møte i grupper på seks eller færre.

Serveringssteder: Virksomheter som selger mat eller drikke, innendørs fritidssentre eller fasiliteter, tivoli, temaparker og bingohaller, må være stengt mellom kl. 22.00 og 05.00. Nivå to: «Høy»: De fleste områder som allerede har blitt plassert i en eller annen form for lokal nedstengning, vil bli plassert i denne kategorien, med den hensikt å forhindre ytterligere smitte mellom familier.

All sosial omgang mellom familier innendørs er forbudt.

Regelen om maksimalt seks personer sammen gjelder utendørs. Nivå tre: «Veldig høy»: Dette vil gjelde i de områdene som myndighetene mener er mest bekymringsfulle, med et minimumssett av regler:

Sosial omgang er forbudt innendørs og i private hager.

Puber og barer blir bedt om å stenge.

Ytterligere tiltak kan ilegges etter avtale fra lokale ledere. Disse kan omfatte å stenge andre sektorer som treningssentre og kasinoer.

Skoler, universiteter og ikke-nødvendig detaljhandel vil ikke bli stengt. Vis mer

STRAMMER INN: – Vi går på en trang sti mellom de sosiale og økonomiske kostnadene av full nedstengning på en side , og de store menneskelige og økonomiske konsekvensene av en pandemi som ikke blir kjempet mot,sa statsminister Boris Johnson. Foto: PRU

Flere på sykehus nå

Flere er på sykehus nå enn i mars, ifølge Johnson.

Han sier at dødeligheten er mindre for de under 60 år, men at viruset fortsatt er dødelig for yngre mennesker.

Ifølge tall fra helsemyndighetene har coronasmitten begynt å spre seg fra yngre til eldre og mer sårbare grupper.

Forslagene skal debatteres og stemmes over innen førstkommende onsdag.

Advarer

Serveringsbransjen sliter tungt med restriksjonene og enkelte pubeiere vurderer rettslige skritt fordi de mener det ikke har lagt frem tilstrekkelige bevis for at det er målrettede tiltak å stenge.

Johnson lover flere økonomiske støtteordninger.

Skottland, Wales og Nord-Irland bestemmer selv sine egne regler. De har imidlertid forpliktet seg til å jobbe sammen.

