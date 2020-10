KJELLEREN: Dette er inngangen til kjelleren hvor Adam Fox bodde. Her skal han ha planlagt kidnappingen av guvernør Gretchen Whitmer sammen med de andre tiltalte. Foto: USA TODAY Network / Sipa USA

Rettsdokumenter: FBI lyttet til planlegging av guvernør-kidnapping

I en mørk kjeller skal Adam Fox (37) ha samlet en gjeng for å planlegge å kidnappe guvernør Gretchen Whitmer, sprenge en bro og politibiler, samt å storme delstatsforsamlingen. Til stede på møtene var en informant for FBI som bar avlyttingsutstyr.

Seks personer ble torsdag pågrepet av FBI for å ha planlagt å kidnappe Michigans demokratiske guvernør Gretchen Whitmer. Ytterligere syv er siktet for planer om å angripe politiet og delstatsforsamlingen i Michigan, der de blant annet ville ta gisler og skape en borgerkrig, mener politiet.

Planen skal ha vært å hente Whitmer med makt ut fra hennes eget feriehus før det amerikanske presidentvalget 3. november.

Andrew Birge i påtalemyndigheten omtaler de siktede som «voldelige ekstremister». Flere av dem tilhører militsen Wolverine Watchmen og den mye omtalte «boogaloo»-bevegelsen.

37 år gamle Fox var sentral i terrorplanleggingen, ifølge politiets rettsdokumenter.

HOVEDMANN: Adam Fox anklages av politiet for å være hovedmannen i kidnappingsplottet. Foto: Kent County Sheriff

Fox eide ikke et eget hjem, men fikk lov til å bo i kjelleren under Vac Shack, en støvsugerbutikk som eies av Briant Titus (60).

Kjelleren var skjult – det lå et teppe over lemmen som ga tilgang til det mørke rommet under butikken.

Politiet hevder at Fox samlet sine medtiltalte i denne kjelleren, for å unngå at noen skulle høre planene de la.

– Det han gjorde, er unødvendig. Han gikk over streken, og utsatte sin mor, meg og familien hans for fare. Selv hundene hans er blitt hjemløse, sier Titus til Detroit Free Press.

Briant Titus forteller at Fox var hjemløs og hadde holdt til i denne kjelleren i halvannen uke, og legger til at han hadde gitt Fox beskjed om at han bare kunne bo der til 1. november.

Planene til Fox og hans medtiltalte gikk ifølge politiet ut på at de skulle storme delstatsforsamlingen i Michigan, sprenge politibiler og kidnappe guvernør Gretchen Whitmer.

Det Fox ikke visste, var at en av deltakerne i planleggingen var en betalt informant for FBI, som gikk med avlyttingsutstyr.

– Takk Gud for at det var en FBI-informant i militsgjengen hans, som var med på alle møtene og tok opp alle samtalene, for det renvasket meg siden jeg ikke hadde noen anelse om hva han holdt på med, sier Titus til Detroit Free Press.

AVSLØRT: En kopi av ransakingsordren til FBI ble lagt igjen på et bilsete utenfor et mobilt hjem i Hartland Township. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

I FBIs rettsdokumenter forteller byrået ifølge Detroit Free Press at møtene i kjelleren begynte i sommer, og at Fox under et møte 20. juni fremsto nervøs og mistenkte at noen hadde infiltrert gruppen. Han samlet derfor inn alle deltakernes mobiltelefoner og bar den opp til etasjen over.

Deretter diskuterte de angrepet på delstatsforsamlingen, samt hvordan de skulle håndtere politiets utrykning og bruke molotovcocktails til å ødelegge politiets biler.

ARRESTERT: Brødrene William Null (til venstre) og Michael Null (til høyre) deltok under «American Patriot Rally» 20. april i år. Begge er nå arrestert i forbindelse med de angivelige kidnappingsplanene. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

De planla også å sprenge en bro nær guvernør Whitmers hus, for å forhindre politiet i nå fram dit.

Da de møtte opp for å kjøpe sprengstoff og annet utstyr, ventet FBI på dem. Fem personer ble arrestert i Michigan og én i Delaware. De risikerer nå fengsel på livstid.

Ytterligere sju menn ble arrestert i Michigan for angivelige roller i kidnappingsplottet.

Publisert: 12.10.20 kl. 03:46 Oppdatert: 12.10.20 kl. 09:05

