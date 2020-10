STUDENTLEDER PÅGREPET: Studentleder Panusaya Sithijirawattankul snakker til en politimann under en tidligere demonstrasjon i Bangkok. Nå er hun blant en rekke protestledere som er pågrepet. Foto: Wason Wanichakorn / AP / NTB

Thailand erklærer krisetilstand – protestledere pågrepet

Thailand har erklært krisetilstand etter omfattende og uvanlige protester mot landets regjering og monarki. Over 20 demonstranter er pågrepet.

NTB-DPA-AFP

Nå nettopp

Flere protestledere er blant de pågrepne. En av dem er studentlederen Parit Chiwarak, bedre kjent som «Pingvinen», opplyser Panusaya Sithijirawattanakul, en annen av aktivistene.

En video på Facebook viste senere hvordan Panusaya blir lempet inn i en bil av politiet, mens tilhengerne hennes roper «Lenge leve folket!».

Krisetiltakene innebærer at det ikke er lov å være samlet flere enn fire personer, og at politiet kan beslaglegge «elektronisk kommunikasjonsutstyr, data og våpen som anses å ha skapt krisesituasjonen». Ordren gjelder for deler av Bangkok, og statsministeren begrunner den med «aggresjon som påvirker statens stabilitet».

KRISEORDRE: Thailands regjering har utstedt en kriseordre etter omfattende demonstrasjoner i Bangkok. Tusenvis av demonstranter samlet seg med krav om statsministerens avgang og reform av grunnloven og landets monarki. Foto: Gemunu Amarasinghe / AP / NTB

Tidligere juntasjef styrer

Protestene startet onsdag. Tusenvis har samlet seg rundt regjeringskontorene i Bangkok med krav om at landets statsminister, den tidligere hærsjefen og kuppmakeren Prayut Chan-o-cha, må gå av.

Thailands nåværende leder var tidligere forsvarssjef og ledet i 2014 et kupp som førte til at landet ble styrt av en militærjunta de fem neste årene. I denne perioden ble det skrevet en ny grunnlov, og i fjor ble det holdt valg slik at en sivil regjering kunne overta, men det er fortsatt Prayut som er regjeringssjef.

Analytikere mener at den nye grunnloven ble utformet på en slik måte at det sikret Prayut seieren.

PROTESTERER MOT MONARKIET: En demokratiaktivist viser fram trefinger-symbolet som er blitt et tegn for protestbevegelsen i Thailand. Foto: Gemunu Amarasinghe / AP / NTB

Krever reformer

Demonstrantene mener at hele prosessen var en utspekulert plan, og de krever nå at nasjonalforsamlingen blir oppløst, at grunnloven skrives på nytt og at trakasseringen av opposisjonen opphører.

De har også laget en liste med ti krav til monarkiet, deriblant at forbudet mot å kritisere kongefamilien skrotes. Loven er en av verdens strengeste i sitt slag og innebærer at personer som kritiserer eller krenker kongefamilien, kan dømmes til 15 års fengsel for hvert tiltalepunkt.

Misnøyen i Thailand har økt siden februar da flere opposisjonsledere fikk forbud mot å drive med politikk. Coronapandemien har dessuten ført til at landets økonomi er i fritt fall og gjort de store forskjellene mellom landets mange fattige og den styrtrike eliten enda tydeligere.

SAMMENSTØT: Opprørspoliti og demonstranter i konfrontasjon i Bangkok torsdag. Foto: Rapeephat Sitichailapa / AP / NTB

Aktivist forsvant

I juni forsvant en kjent aktivist, Wanchalearm Satsaksit, etter å ha bodd i selvvalgt eksil i Kambodsja.

Aktivister har brukt sosiale medier til å kreve svar, og kampanjen førte i midten av juli til en bølge av protester over hele landet. I midten av september dukket så mange som 30.000 opp for å demonstrere, noe som var det høyeste antallet siden kuppet i 2014.

Protestledere sier torsdag natt at de vil trekke seg tilbake og møtes igjen torsdag ettermiddag. De sier selv at de ikke har noen spesiell leder, noe som synes inspirert av demokratiaktivistene i Hongkong, hvorav mange også er studenter.

Ifølge politiet ble rundt 15.000 betjenter utstasjonert i forbindelse med demonstrasjonen.

Publisert: 15.10.20 kl. 09:10

